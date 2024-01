Entre duras críticas de Alfaro, MC unge a su apuesta presidencial

En medio de una fractura, con el rompimiento de Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano formalizó la precandidatura única de Jorge Álvarez Máynez a la Presidencia de la República, quien rechazó entrar en un intercambio de opiniones y “engancharse” con el gobernador de Jalisco, que abiertamente se pronunció en contra de la decisión que tomó su partido.

Antes de que el partido naranja “ungiera” a Álvarez Máynez como su abanderado presidencial, el mandatario, cabeza del llamado Grupo Jalisco, el más influyente dentro de Movimiento Ciudadano, manifestó que sentía pena por lo que ocurre en el proyecto emecista y descalificó la forma en la que se realizó el “destape”.

A través de sus redes sociales, incluso desaprobó que el anuncio de la candidatura fuera acompañado de cerveza y botana y que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, asumiera la batuta.

“Me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente, y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo. Desde Jalisco sentamos las bases para hacer un proyecto de alcance nacional, competitivo, serio, basado en la idea de los buenos gobiernos, de la política como instrumento de transformación”, expresó.

El mandatario estatal subrayó que los líderes del movimiento emecista, sobre todo en Jalisco, no son los que disfrazan lo “absurdo”, ni quienes lo metieron a un asunto contrario a la política. “Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, señaló.

Alfaro aseguró que en su entidad “las cosas son distintas” y hay unidad y concentración “para cuidar nuestra casa”.

Me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente, y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco

Si ése es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos, dijo, y afirmó que la estructura que ayudó a construir en su estado deberá valorar sus pasos en el futuro. “Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado”, expresó.

Pese al rompimiento de Enrique Alfaro con el proceso interno de su partido, el ahora precandidato presidencial emecista Álvarez Máynez resaltó que cuenta con el respaldo del grupo político de Jalisco, del que lo acompañaron en su registro Clemente Castañeda, Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, por lo que confió en que más adelante habrá diálogo con el gobernador Alfaro, de quien espera obtener su confianza y su voto.

“El buen equipo político de Jalisco que hoy estuvo representado por Pablo Lemus, por Clemente Castañeda, por Verónica Delgadillo, y yo no voy a entrar en un intercambio, por ningún motivo. Tengo tres meses, a partir de marzo, para convencer a los mexicanos que no nos conocen o están pensando en otras posibilidades, de ganarme su confianza y aspirar a que el 2 de junio el propio gobernador de Jalisco sea una de esas personas que me honre con su voto”, expresó.

El aún coordinador de los diputados emecistas indicó que hay muchos militantes importantes en todos los estados, incluido Jalisco, pero remarcó que por la antigua relación que tiene con Enrique Alfaro, personalmente lo buscará para dialogar.

De hecho, Dante Delgado rechazó que la postulación de Álvarez Máynez fuera una designación directa de Samuel García, aun cuando el “destape” lo hizo el martes el mandatario de Nuevo León, porque dijo que se buscó el consenso de diferentes figuras, incluyendo a los del Grupo Jalisco.

En el evento en el que el coordinador de los diputados emecistas recibió la constancia que lo acredita como abanderado presidencial, en relevo del gobernador de Nuevo León, Jorge Álvarez Máynez se enfocó en contra de las candidatas de “la vieja política”, en referencia a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a quienes aseguró que les va a ganar en los tres meses en los que podrá hacer campaña.

Además, subrayó que se encuentran ante un escenario inédito, porque desde el inicio las que serán sus contrincantes, acusó, violaron la equidad de la contienda.

Recordó que por eso han hecho diversas denuncias ante el derroche de recursos para la promoción de las abanderadas de Morena y de la oposición.

Señaló que mientras que a Xóchitl Gálvez algunos exconsejeros electorales la asesoran para infringir la ley, Claudia Sheinbaum derrocha recursos y se promueve con espectaculares de los que cuestionó su origen.

“Nosotros entendemos que la trampa no es ventaja, presentamos esas denuncias, hemos acreditado el derroche y el despilfarro, sabemos que llevan 200 días de campaña, miles de millones de pesos, no actuamos con ingenuidad, y a eso también le vamos a ganar (…). En tres meses de campaña legal, le vamos a ganar a la vieja política porque México merece un mejor futuro, porque México merece un país distinto”, manifestó.

Álvarez Máynez dio a conocer los tres ejes para un México nuevo, de los que destacó el combate a la inseguridad. “Ayer vimos en Ecuador todos, a nivel mundial, lo que puede ser nuestro futuro si no hacemos lo que nos toca y si seguimos dejando que la delincuencia (…). Ése es el tema del próximo sexenio, la seguridad, la paz, acabar con la inseguridad”, indicó.

También planteó un México con prosperidad, en el que también se refirió al salario mínimo y al mejoramiento en la calidad de vida de todos los servicios.

El aspirante presidencial (centro), tras formalizar su precandidatura con MC, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

AMLO celebra que el diputado participe

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer la designación del diputado federal Jorge Álvarez Máynez como precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.

El mandatario federal dijo en conferencia matutina, que todos los mexicanos tienen el derecho de votar y ser votados, como lo establece la Constitución, luego de que el legislador fue “destapado” por el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“No tenía información sobre esta nominación, designación, elección del precandidato del Movimiento Ciudadano. Tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional; todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados y lo celebro que tengan candidato el partido del Movimiento Ciudadano”, señaló.

López Obrador ha emitido declaraciones favorables a los representantes de MC que buscan la Presidencia, como fue en primera instancia con Samuel García, quien, dijo, fue “bajado” por el PRI y el PAN, y ahora con la postulación de Álvarez Máynez.

Con información de Sergio Ramírez