Duro debate de reforma: portazo, denuncias de presión, Yunes sumado a 4T...

Con el voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez a favor, y ante la ausencia del senador emecista Daniel Barreda, la aplanadora de la Cuarta Transformación alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y, con 86 a favor y 41 en contra, se avaló la reforma al Poder Judicial (PJ), cuyo andamiaje principal es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

Al momento de la votación en lo general, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), luego de cantar su voto en contra de la enmienda, consignó que “falta uno”, haciendo referencia al senador Daniel Barreda, que, se insistía, fue detenido en Campeche.

Al cierre de esta edición, el debate de la enmienda presidencial seguía su curso, después de que a las 20:00 horas se inició la primera ronda de intervenciones a favor y en contra en el pleno de la sede alterna en Xicoténcatl.

El senador Yunes Márquez fue considerado por su bancada como “traidor”, luego de dar a conocer que su voto iría a favor de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

“He determinado dar mi voto a favor del dictamen”, declaró Miguel Ángel Yunes, tras concluir su intervención en el Pleno del Senado, entre gritos en contra de sus compañeros de partido.

Me duele la agresión injusta; desde muy joven he luchado por la democracia desde el PAN y siempre escuché que lo más importante es escuchar la dignidad y la libertad

Miguel Ángel Yunes, Senador del PAN

Momentos antes, Yunes mencionó que “me duele la agresión injusta; desde muy joven he luchado por la democracia desde el PAN y siempre escuché que lo más importante es luchar por la dignidad y la libertad”.

Señaló que, por eso, “no puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto; nunca había visto en el PAN esto, a base de amenazas y agresiones. Con base en amenazas han querido obligarme a que me pronuncie contra una reforma; la mayoría legislativa representa la mayoría de los mexicanos, nos guste o no; no estoy de acuerdo con doblarme ante la necedad”.

En su turno, Luis Donaldo Colosio Riojas (MC), dijo que quería denunciar dos hechos: “Quiero manifestar que nuestro compañero Daniel Barreda y el diputado Julio Arce sí han sido detenidos; seguimos insistiendo en esta cámara que no estamos en condiciones de celebrar esta sesión, dado que un compañero está detenido y, en segundo lugar, este es un llamado para todos nosotros; debido a la falta de diálogo, se han dado los atropellos ciudadanos”.

Colosio Riojas señaló que en el recinto de Xicoténcatl muchos podrían hablar con autoridad moral de lo que significan las fallas en el sistema de justica ya que, indicó, las han vivido en carne propia y han sido víctimas del propio sistema.

“Hemos demandado que la justicia no se debe de prostituir en beneficio de intereses; mi familia y yo, como tantas familias mexicanas, conocemos el dolor a que se dé la espalda”, sentenció.

Al terminar su intervención, el emecista se retiró de la tribuna y justo en ese momento, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló: “Acabo de colgar mientras hacía la intervención el senador Colosio; tenía una llamada con el fiscal de Campeche. Tanto el fiscal general de la República como el fiscal estatal me ratifican que no están detenidos ni el padre ni el senador Barreda”.

Posteriormente, José Clemente Castañeda, por Movimiento Ciudadano, señaló que le parecía inaceptable que en una sesión de esta naturaleza no se concedieran los tiempos, “si los cómplices son ellos; este es un problema contra el poder local y no quisiera pensar que está coludido el poder federal”.

Quiero manifestar que nuestro compañero Daniel Barreda y el diputado Julio Arce sí han sido detenidos; seguimos insistiendo en esta Cámara que no estamos en condiciones de celebrar esta sesión

Luis Donaldo Colosio Riojas, Senador emecista

Carolina Viggiano Austriam, del PRI, refrendó su solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial, con los estudiantes y con la ciudadanía, “que por cierto dicen que a los estudiantes les están dando con gases lacrimógenos aquí afuera”, dijo.

La senadora tricolor señaló que el proceso en torno a la reforma judicial carece de legitimidad. “Nosotros no nos rajamos, aquí estamos y los vamos a representar, los abogados también son pueblo, vienen de escuelas públicas. No estamos ante una reforma constitucional normal, estamos ante un intento de golpe de Estado”, dijo.

Bajo la consigna de “¡resistencia!”, la bancada de Acción Nacional inició la toma de la Mesa Directiva en la segunda sesión del Senado de la República que se reanudó en la antigua casona de Xicoténcatl, luego de que un portazo de trabajadores del Poder Judicial interrumpiera la sesión en el recinto de Paseo de la Reforma.

A las 22:00 horas, luego de ofrecer el posicionamiento del grupo del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la reforma al Poder Judicial, miembros de la oposición subieron a acompañar a Guadalupe Murguía, coordinadora de la bancada panista, mientras señaló: “hoy, en este recinto, tristemente, la mayoría oficialista extenderá el acta de defunción a la democracia mexicana”.

Los Yunes quiebran al PAN en álgida sesión inicial y dan mayoría a la 4T



Desde el mediodía de este martes perfiló su destino legislativo la reforma al Poder Judicial, cuando se reconfiguró la nueva aplanadora en el Senado de la República, con la captura de más votos de legisladores que aseguraban la mayoría calificada.

Entre maniobras políticas que no eran claras, en una ríspida sesión inicial en la cual la oposición denunció presiones y amenazas por parte de la mayoría, la Cuarta Transformación prácticamente había completado, en menos de dos horas, los votos necesarios para sacar adelante la enmienda constitucional.

En un primer momento, iniciada la sesión en la que se dio primera lectura al dictamen, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), acusó desde la tribuna que su compañero Daniel Barreda había sido detenido con su padre en Campeche y que no había contacto con él, pero el coordinador morenista Adán Augusto López lo desmintió desde su escaño y aseguró que él sí se había comunicado con el legislador y que éste se encontraba en libertad en la Ciudad de México.

Castañeda sostuvo que contaba con información para afirmar que Barreda había sido detenido, por lo que exigió que se suspendiera la sesión.

Me parece que la coordinación del grupo de Movimiento Ciudadano tiene que saber con exactitud el paradero del senador y de su padre, porque la información que se ha dado aquí es imprecisa

Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado

En respuesta, López Hernández afirmó que incluso se comunicó con la fiscalía y el Tribunal de Justicia de Campeche, cuya respuesta fue que no había ninguna orden de arresto ni investigaciones contra el legislador emecista y contra su padre.

Además, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, manifestó que también se comunicó con Daniel Barreda, quien le dijo que se encontraba en la Ciudad de México y en buenas condiciones.

“Las afirmaciones que se han hecho en esta sesión han sido, por decirlo de alguna manera, inexactas”, agregó, por lo que convocó a continuar con el orden del día, al tiempo que ofreció dar respuesta a la inquietud de los emecistas.

“Me parece que la coordinación del grupo de Movimiento Ciudadano tiene que saber con exactitud el paradero del senador y de su padre, porque la información que se ha dado aquí es imprecisa. Yo no tendría por qué mentir ante esta asamblea, sería una cosa gravísima”, asentó.

Daniel Barreda había sido cuestionado por la indefinición de su voto, y de hecho se posicionó después de que todos los senadores opositores lo habían hecho, tras ser emplazado por fuerzas políticas y la Marea Rosa; el jueves pasado aseguró que su voto sería en contra de la reforma al Poder Judicial.

No hemos negociado absolutamente nada, pero nadie nos va a obligar a votar en contra o en favor. Esto no es democracia, es linchamiento. No soy traidor por no estar con ustedes

Miguel Ángel Yunes Linares, Senador del PAN

Anoche mismo, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, aseguró desde afuera de la sala de Juicios Orales de Campeche, que ahí se encontraban, en condición de “presos políticos”, el senador Daniel Barreda y su padre.

A través de un video publicado en redes sociales, aseguró: “Vengo saliendo de la sala de juicios orales y les puedo confirmar que está ahí detenido el papá del senador Daniel Barreda, que está ahí Daniel Barreda... Mintió el presidente del Senado cuando dijo que había hablado con él en la Ciudad de México, mintió el coordinador de los senadores de la mayoría al decir que estaba el senador Daniel Barreda en la Ciudad de México; que está aquí en Campeche, que ambos están en calidad de detenidos como presos políticos”.

La ausencia del senador Barreda en la sesión de discusión de la reforma judicial daba en ese momento la mayoría calificada a Morena y sus aliados para poder aprobarla.

Pasadas las 22:30 horas, Barreda salió de la sala de Juicios Orales de Campeche y declaró que su padre tenía un “tema personal” y que tuvo que acompañarlo, pero él no estuvo detenido.

Otro momento clave en la primera sesión del Senado, que afianzó a la mayoría, fue la ausencia del legislador Miguel Ángel Yunes Márquez, con quien su bancada había perdido contacto desde el domingo.

Durante el desarrollo de la sesión, se conoció que Miguel Yunes solicitó licencia por razones de salud y pidió llamar a su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, para asumir el cargo de senador. Una vez que asumió la posición, entre aplausos y una recepción como héroe por los morenistas y con gritos de “¡traidor, traidor!” desde la bancada del PAN, Yunes Linares habló en tribuna, en medio del escarnio de la bancada panista, y protagonizó un áspero debate con el panista Marko Cortés, senador y dirigente nacional partidista.

Al tomar la palabra, Yunes reprochó al dirigente de su partido que horas antes hubiese “amenazado” con expulsarlo del PAN. “No hemos negociado absolutamente nada, pero nadie nos va a obligar a votar en contra o en favor. Esto no es democracia, es linchamiento. No soy traidor por no estar con ustedes”, dijo, y se fue a sentar a un escaño destinado a la bancada morenista.

“Estoy francamente decepcionado porque esos opositores férreos valientes ahora los veo sometidos al poder. El PAN les dio todo, pero no estás traicionado al PAN: estás traicionando al pueblo de México que votó por un contrapeso”, le reviró Cortés Mendoza.

El senador y dirigente panista pidió la palabra en una segunda ocasión y aseguró que hubo un “pacto de impunidad” a cambio del voto. “Nos hubieras tomado la llamada para decirnos: ‘voy a traicionarlos’”, recriminó Marko Cortés.

Enseguida, el presidente del Senado dio por terminada la discusión y citó a una segunda sesión, por la tarde, para iniciar la discusión de la reforma judicial.

Momentos después, Yunes Linares ratificó lo que dijo anteriormente, en una conferencia de prensa en la que estuvo flanqueado por los senadores Félix Salgado Macedonio y por Oscar Cantón Zetina, ambos de la bancada de Morena.

Inconformes dan portazo en Senado y obligan a mudar sesión a Xicoténcatl

Cientos de personas que se manifestaban en las calles en contra de la reforma judicial irrumpieron con un portazo en el Senado mientras se desarrollaba la discusión del dictamen de la enmienda en el pleno, lo que provocó caos y zozobra en la sede legislativa y ocasionó que se suspendiera la sesión, que tuvo que trasladarse a la sede antigua de la Cámara alta.

Los ánimos de los manifestantes que seguían la sesión en las pantallas colocadas afuera del recinto comenzaron a caldearse cuando pasaron los senadores Alejandro Murat, Araceli Saucedo y Ángel García Yáñez, a quienes acusaban de mentir en sus posicionamientos sobre la iniciativa. ¡Mentirosos, traidores!, se escuchó, frente a la sede senatorial en la Ciudad de México.

A las 16:20 horas, al grito de “revolución, revolución”, un grupo de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial rompió la cadena de una puerta que da hacia la entrada principal y de inmediato azuzó a los demás para que ingresaran al recinto. De inmediato abrieron todas las rejas y lograron avanzar hasta el salón de sesiones.

Entre consignas, tamborazos y enojo, los manifestantes se asentaron en el pasillo de paredes negras que conduce al salón de sesiones, donde las puertas de cristal les impidieron el acceso.

“¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, coreaban, mientras ingresaban al recinto senatorial; en el semicírculo del Patio del Federalismo extendieron una bandera nacional mientras saltaban y gritaban consignas.

Enseguida, los trabajadores de resguardo del Senado rociaron con espuma a los manifestantes, a quienes no les permitieron entrar con los legisladores.

Dentro del salón de plenos, la sesión donde apenas comenzaba la discusión de la reforma se vio interrumpida y uno a uno los senadores del bloque de la Cuarta Transformación abandonaron el pleno, entre los pasillos.

Los legisladores de oposición fueron los únicos que se mantuvieron en sus escaños, y afuera los más de 400 manifestantes empujaron las puertas de cristal e ingresaron al pasillo donde se encuentran las puertas del pleno.

“¿Dónde están, dónde están… esos senadores que nos iban a escuchar?”, volvían a recitar, en medio de empujones, codazos y cuando los extintores de espuma intentaban replegar sin éxito a los manifestantes.

Luego de una hora de mantenerse cantando el Himno Nacional y gritando consignas contra Miguel Ángel Yunes Márquez —“¡Yunes, traidor a la nación!”—, bajo el estruendo de tambores, los manifestantes lograron ingresar al pleno.

“¡Sin violencia, sin violencia!”, resonaba en el salón, cuando los trabajadores del Poder Judicial ingresaban con atropellos y codazos. En sus escaños, los senadores de la oposición que permanecían ahí, fueron sorprendidos por la turba.

“¡No están solos, no están solos!”, entonaban más de 100 gargantas que fluían lentamente por las puertas del salón de sesiones, de no más de dos metros de ancho.

Saltando entre los escaños, esquivando sillas, la multitud ingresó y tomó la tribuna, ahí, donde momentos antes comenzaba el debate.

Al salir, los manifestantes recibieron la orden de ir a la antigua sede en Xicoténcatl, adonde llegaron varios de ellos para seguir la protesta, mientras los demás se quedaron en guardia permanente.

Los manifestantes cargaron la mega bandera mexicana y marcharon hacia el nuevo punto, que de inmediato fue cercado por policías capitalinos calles a la redonda.

Pasadas las 18:00 horas lograron formar diversos contingentes que se apostaron en las distintas esquinas bloqueadas por los uniformados, en las cuales también se encontraban algunas personas en apoyo a la reforma judicial, lo que pronto desató confrontaciones verbales.

Sin embargo, el conflicto escaló pasadas las 20:00 horas, cuando en la esquina de Tacuba y Eje Central, el contingente mayoritario que rechaza la reforma intentó embestir la valla humana formada por los policías, que pronto se hicieron de escudos con los que comenzaron a replegar a los inconformes.

Entre el jaloneo de las pocas vallas metálicas que se encontraban en esa esquina, los insultos, empujones y algunos golpes entre policías y manifestantes, un gas color azul salió detrás de los uniformados hacia quienes protestaban, lo que provocó que varios corrieran hacia el Palacio de Bellas Artes, huyendo de la sustancia que provocó irritación en ojos, nariz y boca.

Minutos más tarde, cuando los inconformes reclamaban la acción de los policías, un grupo proveniente de avenida Juárez, que gritaba consignas a favor de la reforma, se aproximó, por lo que de inmediato los elementos de seguridad formaron dos vallas para separar a ambos grupos y evitar un enfrentamiento, que únicamente se dio de manera verbal.

Hacia las 23:00 horas, los policías avanzaron sobre Eje Central para reabrir el paso vehicular, lo que nuevamente generó una confrontación con los pocos manifestantes que allí seguían.

En PJ van a tener como jefe al pueblo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que con la reforma no se acabará el nepotismo en el Poder Judicial, pues sólo se trata de “cortar el copete de privilegios” arriba, donde están los jueces, magistrados y ministros, para limpiar de corrupción a este sector convertido en protector de las mafias del poder económico y político.

Tras demandar a los opositores que no “espanten” con que serán despedidos los trabajadores, dijo que no se va a terminar de la noche a la mañana los problemas de abusos de autoridad, pero ya los jueces tendrán un comportamiento distinto porque no va a ser influyente ni producto del nepotismo.

“Sí es importante la reforma, los que están trabajando también tienen sus plazas, ya aunque sean familiares de los jueces, magistrados o ministros, ni modo que se les va a despedir, eso no lo contempla la reforma”, admitió.

Pidió “pensar que la justicia no es sólo despedir gente, castigar; la justicia es, en mucho, prevenir que estas cosas (corrupción y nepotismo) ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país, y hay que tener confianza en que sí se puede”.

El mandatario federal cuestionó a quienes dicen que la reforma judicial no enfrenta los casos de corrupción en este poder.

“Cómo no va a garantizar que no haya corrupción, si al momento que jueces, magistrados y ministros sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero van a tener la arrogancia de sentirse libres, no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie, van a tener como jefe al pueblo de México, que es el soberano en una República”, afirmó.

Comentó que la esencia de la reforma es que sean electos los jueces, magistrados y ministros, mediante la vía democrática, por lo cual van a sentirse libres.

Cuestionado al final de la mañanera, López Obrador declinó hablar sobre el caso del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien podría dar el voto que le falta a Morena para aprobar la reforma judicial en el Senado.

“No estoy enterado de eso, ya ven que es bastante aquí, es mucho el trabajo, pero ustedes son investigadores, mirones profesionales (…) No sé lo que está pasando. Yo presenté una iniciativa y lo que sí sostengo es que es importante la reforma al Poder Judicial”, estableció.

Confió en que se avanzará en la purificación del Poder Judicial, aunque “no se van a terminar de la noche a la mañana los problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va a tener un comportamiento distinto porque no se va a sentir influyente o producto del nepotismo, sino que va a estar ahí en ese cargo por voluntad de los ciudadanos, y se va a sentir libre para poder impartir justicia, no va a tener compromiso con nadie”.

Ejemplificó el caso de los expresidentes de la República que fueron impulsados y apoyados por potentados o fueron producto de una campaña mediática.

“Así era, yo fui víctima de la oligarquía porque consideraron que era un peligro para México, para sus privilegios y nos robaron la presidencia en 2006 con mucho dinero, falsificación de votos, relleno de urnas, etcétera, para poner a un pelele y mantener los privilegios de no pagar impuestos, de quedarse con los bienes del pueblo, de la nación, poder seguir humillando, ninguneando a los mexicanos y estar al servicio de una minoría rapaz”, concluyó.

Peso se deprecia hasta los $20.09 por dólar

El peso concluyó la sesión cotizando alrededor de 20.09 pesos por dólar con lo cual mostró una depreciación de 1.02 por ciento respecto al cierre de la sesión anterior, lo que significó una caída de 20.03 centavos.

En la cotización interbancaria de 48 horas del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana se depreció hasta los 20.09 pesos por dólar, nivel no observado desde el pasado 20 de octubre del 2022, cuando en ese momento se había ubicado en 20.05 pesos por billete verde.

En un análisis de Banco Base, se explicó que las presiones al alza para el tipo de cambio en México se debieron a una mayor aversión al riesgo sobre México, luego de que se ha elevado la probabilidad de que se apruebe la reforma del Poder Judicial en el pleno de la Cámara de Senadores a más tardar este miércoles.

Durante la jornada, el tipo de cambio tocó un mínimo de 19.8767 y un máximo de 20.1343 pesos por dólar. Expertos refieren, además que se observa desde agosto un menor volumen de operación con el peso, en el mercado cambiario y de acuerdo a operadores de divisas, hoy el volumen de operación fue todavía menor. Esto no ocurre con otras divisas.

Al respecto, Grupo Financiero Monex explicó que el retroceso del peso fue afectado por la cautela de los inversores ante el inicio del diálogo de la reforma judicial en el Senado, esperando el proceso de votación.

Banco BASE refirió que además que la depreciación de este martes también se debió al fortalecimiento del yen japonés de 0.59 por ciento, siendo la segunda divisa más apreciada entre los principales cruces frente al dólar, luego de que los funcionarios del Banco de Japón han señalado que continuarán elevando la tasa de interés, situación que reduce el atractivo por carry trade.

De igual manera, el peso se vio afectado por la caída en el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), el cual cayó 3.65 por ciento a 66.20 dólares por barril, derivado de riesgos relacionados con una menor demanda, pues la OPEP publicó en su reporte mensual que la demanda mundial crecerá 2.03 millones de barriles diarios (mbd) en 2024, por debajo del crecimiento esperado el mes anterior de 2.11 mbd.

La OPEP también recortó su expectativa de crecimiento de la demanda para el 2025 de 1.78 mbd a 1.74 mbd.

Grupo Financiero Base también estimó que esta reforma podría tener un costo de 1.9 por ciento del PIB de México por el aplazamiento temporal o indefinido de nuevas inversiones que planeaban llegar a México en los próximos años, así como por la eventual disminución en la reinversión de utilidades de empresas extranjeras que están en el país.

“Con esto, la economía mexicana podría caer en recesión a finales del 2024 y luego enfrentar un severo estancamiento. Esto último dependerá de la respuesta del desempeño del comercio internacional, puesto que tanto la embajada de Estados Unidos como la de Canadá, han mostrado su preocupación por la reforma”, mencionó.

Explicó que hacia el overnight, esperaríamos que el peso oscile en un rango entre $19.90 y $20.23, a la espera de la votación de la reforma judicial en el Senado y también considerando el debate presidencial en EUA hoy por la tarde.

Afirman que reforma al PJ ya impactó en la inversión y en empleo

Ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, diversas empresas han detenido sus inversiones de alrededor de 35 mil millones de dólares lo que ya impactó en la creación de empleos, pues se ha generando un clima de incertidumbre, aseguró ManpowerGroup; sin embargo, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) descartó que haya una pausa en las inversiones o que en un futuro la iniciativa afecte la llegada de más Inversión Extranjera.

Alberto José Alesi Melilli, director general para México, Caribe y Centroamérica de ManpowerGroup, señaló que “el empresariado espera siempre tener seguridad jurídica para que sus inversiones no corran riesgo”, por lo que el panorama desalentador que genera la reforma judicial también ha repercutido en la creación de empleos.

“Ya empezamos a ver que algunas inversiones que habían sido anunciadas, que iban prácticamente a entrar este año y a raíz del anteproyecto de Ley para la reforma del Poder Judicial tenemos conocimiento de que estas empresas pusieron on hold esas inversiones. Si esas inversiones hoy hubiesen entrado, definitivamente hubiésemos podido incorporar mucho más rápido a ese personal durante este año, entonces ya estamos viendo el impacto”, destacó.

No obstante, el presidente ejecutivo del Comce, Sergio Contreras Pérez, desestimó que la iniciativa en materia judicial afecte la confianza de los inversionistas y sostuvo que de parte del sector empresarial se entiende “perfectamente bien” que hay aspectos que se tienen que revisar de la reforma, pero la certidumbre de la Iniciativa Privada es real y tangible.

Abundó que esta confianza se ve reflejada en la cantidad de Inversión Extranjera Directa que tiene México hasta el segundo trimestre del año, que fue de 31 mil 096 millones de dólares, 7.0 por ciento más respecto al mismo lapso de 2023; además, señaló que es falso que haya 35 mil mdd detenidos y, por el contrario, dijo, para finales de este año se esperan 40 mil mdd de IED.

Tras destacar las cifras récord de IED, el líder de los exportadores consideró que, aunque el país atraviesa momentos cíclicos, como lo es el cambio de Gobierno, no debería existir tal preocupación por la reforma judicial “pues no nos estamos dando un balazo en el pie, seguimos creciendo y seguiremos creciendo”.

En este punto, pidió en que se confiara en la fortaleza de la economía mexicana, la cual es el noveno destino de inversión y puntualizó que los inversionistas del nearshoring se enfocan en las oportunidades que ofrece el mercado externo y no en el interno; además de que consideran más si el tejido industrial y empresarial del país es sólido.

“Los inversionistas no ven la oportunidad del mercado interno, sino la oportunidad del mercado externo, y al encontrar un tejido industrial, un tejido empresarial que es pujante y que está dando resultados… yo creo que esos son de los factores que al final de cuentas las empresas son lo que toman en consideración”, dijo.

Y aseguró que es necesaria la renovación del Poder Judicial, pero la forma en que se está llevando el proceso de aprobación no es la idónea. “Sí es importante llevarla a cabo, una reestructuración, una revisión en la mejor de las formas, para que efectivamente se tenga un mejor sistema de justicia en México y también que de la certeza a la inversión extranjera” agregó.

expectativas DE TRABAJO. Por otra parte, el directivo de ManpowerGroup señaló que, a pesar de la coyuntura, la Tendencia Neta de Empleo para el cuarto trimestre de 2024 es de 30 por ciento, una cifra positiva, y se espera que se creen entre 100 mil y 120 empleos nuevos, “eso de alguna forma muestra la fortaleza de las intenciones de contratación que tiene la Iniciativa Privada”.

De acuerdo con la encuesta de Expectativas de Empleo 4T2024 de ManpowerGroup, los sectores que tienen las mejores expectativas de contratación son: servicios de comunicación con 40 por ciento; bienes y servicios, 38 por ciento; tecnologías de la información, 38 por ciento; ciencias de la vida y salud, 33 por ciento; manufactura, 30 por ciento; transporte, logística y automotriz, 30 por ciento; finanzas y bienes raíces, 22 por ciento; energía, 19 por ciento y otros con 17 por ciento.

Las intenciones de contratación en las diferentes regiones del país “se siguen manteniendo cíclicamente y entendemos el porqué, muchas de ellas ya tienen una tradición importante en manufactura o de entrega de servicios”, el noreste tiene una tendencia de 41 por ciento; noroeste, 34 por ciento; Ciudad de México, 32 por ciento; centro, 27 por ciento; occidente, norte y sureste, 22 por ciento.

Además, en el comparativo de expectativas de empleo por países, México se encuentra en cuarto lugar, sólo por debajo de Brasil, con 32 por ciento y de Costa Rica con 36 por ciento.

ManpowerGroup estimó que para el cierre de 2024 se tenga un acumulado de empleados creados de 400 mil a 450 mil, casi en línea con el pronóstico del Banco de México (Banxico) que previó un estimado total de 410 mil a 550 mil empleos nuevos para el fin de año.