Ebrard ya anticipa su estrategia rumbo al 24

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio un paso al frente y se subió de manera formal a la carrera presidencial, al abrir ayer la estrategia política-electoral con la que buscará su candidatura para el 2024.

Tras autodenominarse como una “corcholata reconocida” por haber sido “destapado” hasta en cinco ocasiones por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores anunció la creación de un comité con el que buscará ganar la encuesta para ser el abanderado de Morena en las elecciones de ese año.

Sus declaraciones se dieron durante un encuentro con diputados locales y regidores celebrado en la Expo Guadalajara, donde el funcionario federal adelantó que dentro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se llevará a cabo una encuesta para elegir un cargo interno al frente de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación.

El presidente ya me destapó cinco veces, entonces ya me pueden considerar destapado, ya somos una ‘corcholata’ reconocida. Ya no hay tapados, estamos viviendo una transformación