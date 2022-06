"Demostremos que nada puede dividirnos"

Mario Delgado convoca a cerrar filas rumbo a 2024; pide no anteponer intereses personales El dirigente nacional de Morena llama a mexicanos a cerrar filas con su partido para continuar con el movimiento de la 4T; pide a integrantes del guinda actuar bajo principios de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo"