Morena emite convocatoria para Congreso; adelanta que no cambiará método de encuesta

Morena emitió la convocatoria para iniciar el proceso de renovación de los órganos internos del partido y elegir a los congresistas que participarán en el Congreso Nacional del 17 y 18 de septiembre, con miras a los comicios de 2023 y 2024.

El partido dio a conocer el documento en el que establece los criterios que se seguirán para el proceso de renovación en el partido.

“Rumbo al 2024 tenemos que conformar un partido unido, organizado y fuerte, para que independientemente de quién sea el candidato o candidata, logremos el triunfo del proceso histórico de transformación que encabeza nuestro Presidente de la República” Partido Morena

Sin embargo, puntualiza que pese a que se prevén cambios, eso no significa modificar el método de selección de candidatos, de modo que se conservará la encuesta para definir a quienes contenderán bajo las siglas del partido guinda.

“Revisaremos nuestros documentos básicos para adecuarlos a la realidad de transformación que vivimos. Pero no nos confundimos. Vamos a reforzar nuestros fundamentos esenciales; nuestros principios de: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Vamos a seguir dejando al pueblo las grandes definiciones, por eso no vamos a alterar el método de encuesta para elegir a quienes nos representen electoralmente ; porque no sólo es un método de selección de candidaturas, sino la prueba de que en Morena el pueblo manda”, precisa el documento.

Señala que durante los días 30 y 31 de julio se realizarán asambleas en los 300 distritos electorales federales para elegir a las y los congresistas.

Los congresos estatales se llevarán a cabo los días 6 y 7 de agosto para elegir a los integrantes de los comités ejecutivos estatales.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes a las diferentes posiciones deberán realizar su registro, el cual podrá ser cancelado o no otorgado por violación grave a las reglas establecidas en los estatutos.

Además, establece entre los requisitos: “Queda estrictamente prohibido que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido”.

Y puntualiza que no se aceptarán los “vicios” del neoliberalismo, como “el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, el grupismo, el patrimonialismo, el clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros”.

CEHR