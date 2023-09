Ebrard condiciona su permanencia en Morena a la atención de denuncias

Marcelo Ebrard condicionó su permanencia en Morena a que la dirigencia nacional de ese partido atienda las supuestas irregularidades registradas en la elección interna, con la que Claudia Sheinbaum ganó la coordinación de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y que él ha denunciado

Dijo que, de lo contrario, renunciará al partido guinda porque no tiene caso seguir en una institución donde digan que “no pasó nada”.

Además, anunció una serie de recorridos por el país para anunciarle a sus simpatizantes la determinación que tomó, a partir del 18 de septiembre, un día después del arranque de recorridos que también programó Sheinbaum por todo México.

“Si para su propio punto de vista, todo lo que les acabo de describir, lo que hemos presentado, las inconformidades que están más que testimoniadas, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando (en Morena), porque no avalo esas conductas ni esas prácticas, llevo muchos años combatiéndolas; ahora sí, como diría el clásico, pero qué necesidad”, afirmó.

En un mensaje a medios, el exsecretario de Relaciones Exteriores adelantó que también el próximo 18 de septiembre formalizará la conformación de un movimiento político nacional, con liderazgos políticos que aún lo respalden de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), y señaló que sus recorridos por el país concluirán el 2 de octubre.

Al aclarar que no se trata de un arrebato su postura sobre el proceso interno del movimiento de transformación, dijo que su objetivo no es buscar un cargo de elección, como una senaduría, sino que se resuelvan las anomalías del proceso.

No se trata de afectar políticamente al Presidente. Presentamos esta impugnación, que va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que vamos a tomar. Si (…) se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Morena

Marcelo Ebrard

“No se trata de afectar políticamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Presentamos esta impugnación, que va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a tomar. El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena.

“¿Por qué razón? Estoy consciente de lo que se está diciendo, porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales; si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, y se fuerce a los sindicatos para que sus elementos vayan a eventos, ¿por qué habría yo de permanecer ahí?”, dijo.

El excanciller dijo que tiene profundo cariño por López Obrador: “He sido su más leal colaborador; además, no le haría un daño por razones políticas, pero esto sí lo tengo que decir, porque Morena costó mucho trabajo organizarlo y hacerlo”.

En un mensaje en el que no admitió preguntas de los reporteros, dejó claro que no se puede permitir ese tipo de prácticas en el partido, que “son un virus y estén en el torrente sanguíneo de Morena, porque van a ser un efecto muy devastador”.

Destacó que, durante la asamblea informativa con senadores, diputados, participantes de Morena, PT y PVEM, así como 760 personas representativas de los diversos estados y de la red digital que tiene conectados a medio millón de usuarios, se analizó el recurso de impugnación que presentó el domingo ante la Comisión de Honestidad y Justicia morenista.

“Esto tiene que ver con el papel que jugó la Comisión de Encuestas, con los testimonios que, dicen, se promovió a Claudia Sheinbaum; tiene que ver con las actuaciones de diferentes áreas de gobierno, la Secretaría del Bienestar, de gobiernos estatales, con lo que observamos en el proceso. Debo decir brevemente que en el proceso siempre fuimos la parte más responsable”, afirmó Ebrard.

Recordó que desde el año pasado quedó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, de investigar todos los elementos de prueba presentados de las supuestas irregularidades, y no ha habido respuesta.

“Presentamos la impugnación en nuestro partido con todos los elementos de convicción, testimonios y pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo hoy. No es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción”, remarcó.

En otro punto, convocó a formalizar su movimiento político nacional con todos los que simpatizan con él y están dispuestos a avanzar en el proceso de transformación: “Seguimos siendo parte, compañeros, de Morena, del PVEM, del PT, pero tenemos una causa qué defender y entonces vamos a ver cómo se va a deliberar”.

Acto seguido, explicó, “habrá un recorrido por todo el país para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, respaldaron, siguieron, nos votaron. Informarles y, finalmente, concluir el 2 de octubre. Estamos en un proceso donde las precampañas inician el 4 de noviembre”.

Dijo que estará a la espera de la respuesta de los órganos de Morena y Mario Delgado “en estos próximos días. Me han pedido los legisladores que así fuese, que todos los esfuerzos que hemos hecho en la 4T no se pierdan y que esperemos la respuesta que el partido vaya a dar.

“Mi objetivo no es un cargo, sino hacer que esto se resuelva”, concluyó.



​El excanciller destacó que sostuvo una asamblea informativa con:

​Senadores y diputados de Morena, PT y PVEM.

760 personas representativas de los diversos estados.

Impugnación “no tiene mucho fundamento”

Claudia Sheinbaum aseguró que la impugnación de Marcelo Ebrard al proceso interno de Morena “no tiene mucho fundamento” y va a tener una respuesta jurídica, aunque descartó que esto signifique ruptura. De hecho, expuso que las puertas de Morena siguen abiertas para el excanciller.

“Siguen abiertas las puertas para que él regrese; en realidad no se ha ido (...) Revisamos la impugnación; no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente, pero esto no significa un rompimiento”, explicó ayer, en entrevista televisiva.

Indicó que el establecimiento del programa 2023-2024 requiere un gran compromiso de todos los involucrados y que para arrancar de manera correcta este proceso de Morena es importante que todos quienes participaron estén conformes y, sobre todo, dar respuesta a sus inquietudes.

La noche del domingo se difundió el documento con el cual Marcelo Ebrard impugnó el proceso interno de Morena y su demanda es que se anule y reponga la encuesta por una supuesta cargada en favor de Claudia Sheinbaum, quien ya fue reconocida como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En el documento que interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Ebrard señaló los motivos por los cuales, a su parecer, la encuesta de Morena estuvo cargada a favor de Sheinbaum, e incluyó documentación que, señaló, prueba sus señalamientos.

El pasado 6 de septiembre, Morena anunció que la exjefa de Gobierno capitalino fue quien ganó la encuesta del proceso interno para ser la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que posteriormente la convertirá en su candidata presidencial.

Además, antes de que Marcelo Ebrard hiciera ayer el anuncio de que esperaría la resolución de la Comisión de Honestidad, desde la cuenta de X de esa oficina del guinda se publicó un mensaje de apoyo a Claudia Sheinbaum.

“¡Vamos a ganar todo en el 2024! Como lo dijo nuestra Coordinadora Claudia Sheinbaum: nos unen los principios y nos mueven nuestros ideales”, se lee en el mensaje de las 11:36 horas de este lunes 11 de septiembre.

Además, la coordinadora nacional de los Comités para la Defensa de la 4T reiteró su “llamado amplio” a personas de otros partidos políticos a integrarse al movimiento por la transformación.

Sheinbaum comentó que lo más importante “es abrir el movimiento a todas las personas que no quieren regresar a un gobierno de privilegios ni de corrupción, pero también a miembros de otros partidos que no se sienten contentos”.

La exmandataria capitalina recordó que comenzará giras por el país el próximo domingo 17 de septiembre y, a partir de ahí, se invitará a personas, incluso de otros partidos, a integrarse al movimiento.

Sheinbaum Pardo habló sobre el proceso para definir las candidaturas en las que Morena irá en coalición con PT y PVEM, y agregó que el domingo otorgó la atribución al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo; al presidente nacional del partido, Mario Delgado, y a la secretaria general, Citlalli Hernández, para que inicien el proceso de formalización de la coalición rumbo al 2024.

Descartan división en bancada por excanciller

Ante la postura en contra de los resultados del proceso interno de Morena que mantiene el excanciller Marcelo Ebrard, legisladores tomaron con reserva el tema, al señalar que la decisión que él tome es una “cuestión de libertades” que no va a dañar a la Cuarta Transformación.

Además, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, pidió a los legisladores tomar con madurez la situación, ante la división que se prevé en la bancada por quienes ya respaldan a Sheinbaum y quienes apoyan al exsecretario de Relaciones Exteriores.

En entrevista, señaló que para situaciones como ésta es que se cuenta con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al interior del partido guinda, en la que los aspirantes a cualquier cargo pueden manifestarse sobre los procesos del movimiento.

“Él (Ebrard) está en Morena. Existe una comisión que tiene, precisamente, esa función —si no, no chambearía—, de todos aquellos militantes que, en los diferentes procesos, tanto de definición de candidaturas para el más modesto de los cargos, como regidor, hasta quienes aspiran a ser nuestros coordinadores, puedan acudir a la comisión para que, en lo que en derecho corresponda, ellos expresen su sentir del proceso que vivió nuestro movimiento”, declaró.

Negó que la impugnación de Ebrard Casaubón signifique una rebelión, pues verlo así sería “reduccionista” y resultaría contrario a lo que dio origen a Morena.

“Nuestro movimiento tiene que ser así, abierto, transparente, democrático, de debate; si no, no sería un movimiento, sería un espacio estático de estatuas de la política y nosotros no, no somos así, y qué bueno que él lo exprese”, declaró.

En cuanto a la división que se avizora en la bancada por quienes ya respaldan a Claudia y quienes apoyan al excanciller, Mier Velazco dijo esperar que los diputados sean “lo suficientemente maduros”, porque lo importante ahora es consolidar la primera etapa que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Siempre están quienes pueden dar opinión de manera libre, porque nacieron libres y respetamos su libertad, nacimos iguales y respetamos la igualdad; son las y los diputados de Morena.

“En los otros partidos hay una disciplina mucho más férrea, yo no la critico. Sin embargo, nosotros somos un movimiento y debemos ser más proclives a propiciar el debate, la discusión, en un ambiente de plena democracia. Si no, estaríamos repitiendo lo mismo del pasado”, enfatizó Mier Velazco.

Al tema se refirió también la senadora Olga Sánchez Cordero. Al ser entrevistada a la salida de un evento para respaldar a Claudia Sheinbaum como la nueva coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que el excanciller Ebrard Casaubón sólo está recurriendo a los medios de impugnación que tiene a su alcance.

Negó que el conflicto represente un daño a la 4T, porque esto implica parte de las libertades de manifestación.

“En mi opinión, y también le tengo un gran afecto al canciller (Marcelo Ebrard) es una cuestión de libertades y ahí tiene los medios de impugnación; por eso los ha estado utilizando.

“Es una cuestión de libertades; él va a decidir con toda su libertad cuál va a ser su situación y a dónde va y dónde se queda”, declaró Sánchez Cordero.

Luisa Alcalde descarta que denuncia dañe a 4T

A pesar de la decisión de Marcelo Ebrard de impugnar la elección de Morena, el movimiento de transformación, donde hubo una “revolución de conciencias”, está más fuerte, afirmó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, al asegurar que fue un proceso democrático y transparente para “romper con el dedazo y el autoritarismo”.

“En el caso de la decisión que pueda tomar Marcelo (Ebrard), ya el presidente ha dicho que él actúa con toda libertad y el movimiento debe seguir, está más fuerte, ha habido todo un proceso de revolución de las conciencias”, sostuvo en conferencia de prensa mañanera.

En sustitución del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viajó a Sudamérica, la titular de Segob dijo que Ebrard Casaubón está en todo su derecho de presentar los recursos que considere ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, la cual habrá de dirimir en su momento.

“Se presentó este recurso, es su derecho, es un proceso interno por parte del partido, son estas vías que se determinan para poder dirimir diferentes controversias. Tendrá la Comisión de Honestidad y Justicia que escuchar a las partes y cuáles son los planteamientos, y en su momento resolver lo que así se considere”, detalló la funcionaria.

Ante los señalamientos del exsecretario de Relaciones Exteriores, Alcalde Luján opinó que “fue un proceso inédito, democrático, en donde la base tuvo que ver con que fuera el pueblo de México que determinara; es romper con el dedazo, el autoritarismo, fue un proceso acordado con los participantes”.

Agregó que las encuestas, una del partido y cuatro externas, fueron coincidentes unas con otras, con una diferencia importante de la ganadora Claudia Sheinbaum sobre el resto de los aspirantes: “Sabemos que puede haber algún tipo de incidencias que en su momento se presentarán, conocimos todos de este proceso”.

Tiene la puerta abierta para seguir: Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo de nuevo una invitación a Marcelo Ebrard para que se mantenga en el partido: “La puerta sigue abierta, el partido esperará su resolución”.

Cuestionado durante una jornada de credencialización sobre si tenía algún mensaje para el excanciller, el dirigente evitó profundizar en el tema, y respondió: “Que no se vaya a ningún otro lado, que todavía falta mucho por hacer”.

Luego de que Ebrard impugnara el proceso interno de Morena para elegir coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, por presuntas irregularidades en el conteo de boletas de la encuesta, Delgado Carrillo reafirmó que “Claudia Sheinbaum ganó en las cinco encuestas que se realizaron”.

Por otro lado, el dirigente desmintió los rumores que se dieron durante el pasado fin de semana que apuntaban a que renunciaría a su encargo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, y aseguró que “se trata de falsedades”, pues no tiene previsto dejar el liderazgo hasta 2024.

En el cónclave del domingo, que reunió a secretarios de Estado y gobernadores de la 4T, el líder guinda pidió “a todos dejar atrás las divisiones y sumar a todos los liderazgos en torno a Claudia Sheinbaum. Nuestra misión es mayor: mantener al frente a Morena para que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador se transmita a las siguientes generaciones”.

Claudia Arellano

Ebrard “no podrá dejar el yugo”, sostiene panista

El PAN en el Senado de la República lamentó que, como hace seis años, hayan engañado a Marcelo Ebrard con el tema de la candidatura presidencial y ahora lo hagan parte del “circo” para legitimar la postulación de Claudia Sheinbaum para los comicios de 2024.

Así lo señaló la Vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien manifestó que no cree en el pleito que tiene el excanciller con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque consideró que “Ebrard no va a poder dejar el yugo de López Obrador”.

Por ello, comentó que no sabe si cuando Xóchitl Gálvez sea presidenta de la República va a invitar a Marcelo Ebrard a participar en su gobierno, aunque insistió en que, por lo pronto, “lamentablemente nuevamente lo engañaron”.

En conferencia de prensa, señaló que existen buenas personas en el equipo que acompaña al excanciller, por lo que dijo que, si cumplen con los requisitos establecidos por Xóchitl Gálvez, de “no ser pen..., ratero y hue...”, son bienvenidos en el Frente Amplio por México.

Sobre todo, consideró, tanto Ebrard como sus seguidores deben actuar de forma digna.

“Siempre es un buen momento para demostrar dignidad, inteligencia, honorabilidad, ojalá las y los senadores, incluso el equipo que estuvo acompañando a Ebrard y que claramente ha sido traicionado, porque ahí están las denuncias de las irregularidades”, indicó.

Respecto a los aspirantes de Morena para la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la senadora del PAN, quien aspira a encabezar los esfuerzos del frente opositor en la capital del país, manifestó que después de 25 años de gobiernos de izquierda, ya no tienen nada que ofrecer.

Lanzan agenda feminista y dan apoyo a Claudia

A manera de espaldarazo, mujeres líderes empresariales, exlegisladoras federales, diputadas, senadoras y activistas presentaron ayer una agenda feminista que sirva como plataforma para las propuestas de Claudia Sheinbaum Pardo, de cara a las elecciones de 2024.

Convocadas por la organización Por ella, por todas, y bajo el lema “Si llega ella, llegamos todas”, se expuso una agenda compuesta por 10 puntos que, esperan, sean llevados como bandera por la exjefa de Gobierno como plan en su administración, y en el que también aseguraron que “el feminismo es de izquierda, no de derecha”.

La exlegisladora Lorena Villavicencio destacó entre los puntos, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, para garantizar la autonomía de las mujeres y el interés superior de la niñez, como efecto de que el Estado, el mercado y la sociedad asuman una responsabilidad sobre éste como un bien público.

“Es una agenda viva… arrópenla, háganla propia, porque éste va a ser el instrumento, la carta de navegación que nos va a permitir caminar hacia la conquista de la igualdad sustantiva, hacia el logro de nuestra autonomía… Una agenda que acompañará a la doctora Sheinbaum, en esta historia nueva que estamos construyendo”, dijo.

Resaltó que el feminismo siempre ha estado anclado en las izquierdas, en todo el mundo y que hoy “muchos partidos conservadores y antiderechos y de derecha que están amenazando todos los derechos conquistados”.

Al evento también acudió la senadora morenista Olga Sánchez Cordero, quien calificó la agenda como “oro molido”, con el que contemplarán el plan de gobierno que elaboran para la exmandataria.

En otro punto, la legisladora señaló que ella decidió formar parte de la izquierda política, porque en los movimientos de derecha no había lugar para las causas feministas.