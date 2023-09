Ebrard esperará a que Morena resuelva sobre su impugnación para decidir su futuro

Marcelo Ebrard aclaró que su permanencia en el partido Morena depende de la respuesta del Consejo Nacional del partido sobre la impugnación que presentó con respecto a presuntas irregularidades en el proceso interno para elegir al Coordinador de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, en el cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum.

A través de un mensaje a medios, reiteró que durante el proceso interno del guinda y aliados se presentaron irregularidades que favorecieron a la ganadora, las cuales, dijo, no corresponden a los ideales del partido y “si estas circunstancias se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Morena […] ¿Por qué habría yo de permanecer ahí? ¿Qué explicaría toda la lucha política?”.

En ese sentido, dijo que esperará la resolución de la dirigencia de Morena sobre la impugnación que presentó, pues, dijo, no estaría interesado en permanecer en el partido si éste dice que “no paso anda”.

"Tengo que decir que en el proceso fuimos siempre la parte más responsable. Yo solamente les recuerdo a ustedes que, desde el año pasado, señalábamos que era muy importante que el proceso mostrara la superioridad ética de nosotros, Morena, y también a fines del año pasado quedó el presidente del partido, Mario Delgado, investigar y aclarar lo que estábamos diciendo. Hemos sido una parte muy responsable en el proceso; no se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, no es una sistematización de todo lo que observamos", dijo el excanciller.

"Presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir . El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena", concluyó.

Ebrard anuncia movimiento nacional y recorridos

A propósito, adelantó que el próximo 18 de septiembre conformará un movimiento nacional con liderazgos políticos que aún lo respaldan de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), y adelantó que iniciará un recorrido por el país que concluirá el 2 de octubre próximo.

