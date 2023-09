Puertas de 4T están abiertas, insiste

Sheinbaum: Impugnación de Ebrard no tiene mucho fundamento y se va a contestar públicamente Sheinbaum dijo que aunque no ha querido abundar en temas que no llamen a la unidad, tras la impugnación de Ebrard al proceso de Morena, “las puertas de la 4T están abiertas para todos y para Marcelo”