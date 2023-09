Sheinbaum llama a la sociedad a construir “segundo piso de la 4T”

Tras recibir la constancia que la ratifica como la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a construir el “segundo piso de la transformación”.

“Hoy convoco a la participación de personas de todas las clases sociales, de diferentes corrientes del pensamiento, de todas las religiones, libres pensadoras, a este movimiento que es amplio, plural, de campesinos, trabajadoras, trabajadores independientes, clases medias, artesanos, científicos, artistas, intelectuales, comerciantes y empresarios, jóvenes, mujeres, a los millones de mexicanos y mexicanas que viven fuera de México, a que construyamos el segundo piso de la transformación”, manifestó.

Además, convocó a abrir espacios para la participación de la sociedad civil en la Cuarta Transformación.

Durante los trabajos de la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Sheinbaum Pardo se refirió a la posible salida de Marcelo Ebrard de su partido y, aunque no lo mencionó, insistió en que la puerta de Morena está abierta.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México inició su discurso al ratificar que “todos son bienvenidos al proyecto de transformación” y afirmó que “hay un lugar para todos en Morena”.

“A los que quieren que México siga fortaleciéndose por el camino de la honestidad, de un Estado de bienestar, de los derechos del pueblo de México, el camino del fortalecimiento de la educación y la salud pública, el acceso a la vivienda, del salario digno, el trabajo digno; el de la infraestructura pública que potencia la inversión privada, el de la inversión privada que genera bienestar, el de la protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, el de la libertad, de la democracia, en contra de cualquier forma de discriminación y, sobre todo, el México de la esperanza y la alegría, que está en el corazón del pueblo de México”, resaltó.

Ellos quieren llamarse ahora Frente Amplio, no. Son el mismo PRI y el mismo PAN, son el PRIAN, que hoy no tiene ideología ni nada que ofrecer (…) Que quede muy claro: las y los mexicanos no quieren reconciliarse con la corrupción, con el conflicto de interés…

Claudia Sheinbaum, Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación

Además, anunció que a partir del domingo 17 de septiembre iniciará una gira por todo el país, con el fin de promover la unidad, organización y movilización.

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación presentó los primeros cinco ejes de su propuesta de trabajo, los cuales consisten en: conformar Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para fortalecer la organización del movimiento; consolidar el programa de la continuidad con cambio; difusión de los logros de la 4T; asumir la unidad para la consolidación del movimiento; y, finalmente, consolidar la alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, así como abrir espacios para la participación de la sociedad civil.

Tras hacer un repaso de los logros del Presidente López Obrador en sus cinco años de Gobierno, dijo que “si la oposición los quiere regatear y mal informar, a nosotros nos corresponde difundirlos, con orgullo, porque siempre es un honor estar con Obrador”.

Sheinbaum Pardo advirtió que siguen presentes los que quieren regresar al pasado “ahora con máscara de cambio, como la mentira de Fox (...) Ellos prometieron un cambio, y acabaron con un fraude. Ellos, los del pasado, nunca cumplieron sus promesas y nunca las van a poder cumplir, porque son la imagen viva de la corrupción, porque defienden el privilegio, porque marcharon al mismo compás del desafuero, fraude, clasismo y racismo; sólo hay que seguir mostrándolos.

“Ellos quieren llamarse ahora Frente Amplio, no. Son el mismo PRI y el mismo PAN, son el PRIAN, que hoy no tiene ideología ni nada que ofrecer (...) Que quede muy claro: las y los mexicanos no quieren reconciliarse con la corrupción, con el conflicto de interés, con la guerra, con la represión y el autoritarismo, o con el pasado de privilegios”, manifestó.

Vamos a apoyar en lo que ella diga: Pepín

A su llegada al WTC, previo a la firma de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los Comités de la 4T, José Ramiro López Obrador, mejor conocido como Pepín, dijo que está “pendiente de la organización que tiene la exjefa de Gobierno y que “vamos a apoyar en lo que ella diga”.

Asimismo subrayó que los más cercanos a ella van a esperar hasta que la virtual candidata haga “oficiales los nombramientos de quien la va a ayudar en la campaña rumbo a la presidencia, aunque se ha dicho que Adán (Augusto) será el coordinador, yo estaré paciente”.

El hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Sheinbaum Pardo aún no tiene su equipo para la campaña. “Vamos a esperar que Claudia (Sheinbaum) lo decida. Cuando Claudia lo haga oficial, lo que ella disponga, seguramente vamos a apoyar esa disposición”, agregó.

Pepín concluyó diciendo que como ya ha dicho antes “Xóchitl Gálvez, la panista aspirante de la oposición, representa lo peor de este país. Ya escuchamos ahí al expresidente (Vicente Fox) y, bueno, es la concepción de ellos de cómo ven, de cómo sienten al país, pero cada quien”.