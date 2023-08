Ebrard dice que no se va de Morena; ceden lugar a su encuestadora

Al acudir al Instituto Nacional Electoral (INE) a pagar una multa por difundir sus propuestas en materia de salud y seguridad, Marcelo Ebrard afirmó que no se va a ir de Morena —como se ha especulado— porque ganará la encuesta interna para definir al candidato del partido para 2024. Sin embargo, urgió a revisar la selección de las encuestadoras que participarán en el proceso interno del partido del 28 de agosto al 3 de septiembre.

“Nosotros por qué estamos inconformes, se debe revisar la elegibilidad de las encuestadoras para garantizar que las que estén ahí, las que al final queden, efectivamente cumplan con todos los requisitos que se dijo deberían de cumplir. Eso debe quedar, yo estimo, el día de hoy, porque es un asunto muy importante sobre ese particular que son empresas que van a realizar las encuestas.

Ebrard difundió un video en el que encara a un pintor que borra una barda con su nombre. Foto: Especial

“Tienen que ser nacionales, estar ajenas a los errores, distorsiones, dice el acuerdo distorsiones o que no sean correspondientes con los resultados que tuvo la elección”, asentó.

El excanciller insistió en que no abandonará Morena para irse a otro partido: “A los que les urge que me vaya de Morena es a los que saben que les vamos a ganar, porque van perdiendo, yo lo que quiero es que se proteja y que la gente pueda elegir libremente”.

En entrevista a su salida del INE, donde se reunió con la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, Ebrard dio a conocer que entregó a la dirigencia de Morena una carpeta con 28 casos documentados del apoyo federal, estatal y municipal a favor de Claudia Sheinbaum, y adelantó que también se formalizarán denuncias en contra de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

“Estamos preparando todos los elementos, ya el partido tiene 28 (casos), se les dio la carpeta con todas las pruebas contra todos los que resulten responsables. No me atrevería a decir algo así si no fuera una realidad. Donde tu preguntes está sucediendo, y eso ¿por qué es, a qué se debe?

“Pensamos que eso se debe a la preocupación o a la intención de incidir en un proceso, cuando el mismo Presidente nos ha dicho, y tengo la plena confianza en él, que de ninguna manera va a permitir eso”, sostuvo Ebrard Casaubón.

Mientras afuera del INE un grupo de simpatizantes gritaba “Marcelo presidente, Marcelo superhéroe”, en la explanada principal del organismo el excanciller recordó a los trabajadores de la Secretaría del Bienestar que Morena convirtió, elevó y promovió esas conductas a delito grave.

“Entonces, debemos entender que no es un juego, es una cosa seria”, afirmó al subrayar que el caso tendrá que presentarse también ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR).

También criticó que el petista Gerardo Fernández Noroña haya cuestionado su posicionamiento sobre el presunto acarreo proSheinbaum y sobre el sorteo de las encuestadoras: “Sorprende que (Gerardo) Fernández Noroña casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80”.

EXHIBE PINTA DE BARDAS. El aspirante presidencial denunció en redes sociales que una de las bardas que están colocadas atrás del INE, en avenida San Fernando, al sur de la Ciudad de México, y que tenía la frase “#Mejor Marcelo”, fue despintada por trabajadores para sobreponer “Es Claudia”.

“Salí del INE y que me encuentro a quienes se encargan de despintar cualquier apoyo en mi favor, qué necesidad, están muy desesperados por lo que veo”, escribió en su mensaje junto al video de la evidencia que subió a sus cuentas de X e Instagram.

En el audiovisual de 20 segundos, aparece acompañado de una ciudadana donde enfrentó a los trabajadores que realizaban la despintada de sus bardas: “Oye, ¿por qué estás borrando mi barda? ¿Quién te paga con Es Claudia”, increpó el extitular de Relaciones Exteriores a uno de los empleados; en tanto la ciudadana expresó: “Ahí están las evidencias, es parte de la guerra sucia que hacen contra Marcelo Ebrard”.

Y agregó: “Es la guerra sucia, sus bardas están pintadas, ustedes son trabajadores, yo soy una persona civil que me doy cuenta”.

Monreal cede a excanciller lugar para firma de sondeo

Luego de que una de sus propuestas de casa encuestadora resultara seleccionada para el proceso interno de Morena, el senador con licencia, Ricardo Monreal, solicitó que ésta sea descartada para dar el lugar a una de las planteadas por el excanciller Marcelo Ebrard.

La decisión fue comunicada por medio de su representante, el senador Alejandro Rojas, quien compartió haber presentado la solicitud ante el presidente del Consejo Nacional, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

“Estamos dispuestos a declinar de nuestra empresa encuestadora que ayer fue sorteada y que resultó elegida entre una de las cuatro que van a hacer el acompañamiento y las encuestas espejo de nuestra elección interna de la coordinación, con el objetivo de abonar a la construcción, de la unidad democrática de Morena, para que se permita, por prelación que quedó en octavo lugar, la encuestadora que propuso nuestro compañero Marcelo Ebrard sea incluida”, dijo en un videomensaje.

En el mismo material, exhortó a los contendientes restantes, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Gerardo Noroña, a que construyan en la recta final del proceso.

“Juntos vayamos construyendo en esta última fase todos los acuerdos y consensos que sean necesarios para abonar a que la decisión que el pueblo de México tomará en los próximos días tenga la mayor legitimidad democrática y popular que requiere y exige este tiempo”, dijo.

En respuesta, Malú Micher, representante del excanciller, afirmó que la decisión es considerada como un acto que abona a la legalidad, la transparencia y al avance democrático en México.

Tras reconocer la actitud de Monreal y Rojas Díaz Durán por dicha acción ante el Consejo Nacional de Morena, la senadora aseguró que en política siempre hay que tener memoria y agradecimiento, pues su decisión garantiza la transparencia y la inclusión rumbo al proceso interno del partido.

“Esto es algo que tenemos que agradecer y reconocer de Alejandro Rojas y del senador Monreal. ¿Por qué? Porque abona para avanzar en este proyecto de país que venimos construyendo desde hace tiempo y que seguramente continuará a lo largo de muchos años.

“Gracias senador Monreal, gracias Alejandro Rojas por este entusiasmo, esta entrega que tienen ustedes para la democracia en nuestro país”, concluyó Micher.