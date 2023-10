Eclipse solar 2023: Así puedes ver EN VIVO por internet este impactante fenómeno astronómico

Si por alguna razón no puedes ver el eclipse solar anular directamente, ya sea porque no te da tiempo hacer tu cámara estenopeica o porque no tienes unos lentes especiales, debes saber que lo transmitirán en vivo. En La Razón te damos todos los detalles para que no te pierdas este fenómeno astronómico.

¿Dónde ver por internet el eclipse solar del 14 de octubre?

El eclipse solar anular que será el próximo sábado 14 de octubre, podrá verse por medio de una transmisión en vivo desde el sitio web de la NASA en punto de las 11:30 de la mañana hasta las 13:15 horas y también replicarán la transmisión en redes sociales como Facebook, X, y YouTube. De igual manera lo podrás admirar desde el sitio web oficial del Comité Nacional de Eclipses de México.

El eclipse solar anular de este mes se podrá observar en varias partes de México, en especial en la península de Yucatán: Campeche con un 90.48 por ciento, en Quintana Roo con un 89.13 por ciento, Yucatán con un 90.46 por ciento, y en Tabasco y Monterrey con poco más del 83 por ciento.

Eclipse solar anular. Imagen: NASA

