AMLO pide pausar las reformas por comicios

Ante la temporada de elecciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar que pase para que se discutan y, en su caso, aprueben las iniciativas que están en el Congreso para duplicar de 15 a 30 días el pago de aguinaldo, ampliar a 20 días la licencia de paternidad y reducir la jornada laboral a 40 horas.

“No, no, yo soy partidario a que se espere a que el pueblo elija, porque ahora hay mucha demagogia. Sí, sí (que se discuta después de las elecciones). Los que estaban en contra de las pensiones y ahora resulta quieren las pensiones y que se entreguen desde los 60 años, pura demagogia es como antes, que llegaban los políticos a los pueblos”, dijo.

El pasado 28 de febrero se aprobó en comisiones del Senado la reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para duplicar el pago del aguinaldo, que contó con el respaldo de todos los partidos. Sin embargo, aún falta que sea avalada en el pleno.

El Presidente opinó que es mejor que espere la iniciativa a la nueva conformación de la Cámara de Senadores para que sea aprobada, ya que la gente se está dando cuenta de los “ofrecimientos demagógicos” en esta temporada electoral.

“Me preguntas sobre eso y te digo vamos a esperar, a ver qué dice la gente. No, no, no... ya que pase (la elección), es que abundan los ofrecimientos demagógicos, no puedo hablar de eso, pero ustedes se dan cuenta, la gente se da cuenta”, mencionó.

De acuerdo con el mandatario, la reunión que sostuvo el lunes con el líder minero y senador, Napoleón Gómez Urrutia, fue para entregarle un libro que había escrito, pero no para tratar el asunto de las iniciativas en materia laboral.

“No, no, vino a platicar conmigo, a traerme un libro que escribió, siempre platicamos y agradecer porque con Fox y Calderón lo expulsaron del país”, aclaró.