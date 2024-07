Elección fuera de estándares de integridad

Y fue el reconocido Centro Carter, que realizó labores de observación en la elección de Venezuela, el que ayer estableció que esta última no se adecuó a los estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede ser considerada democrática. “El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”. Además ha cuestionado, al igual que varios países que han optado por no guardar silencio, que la falta de resultados públicos y transparentes —presentados mesa por mesa— constituye una grave violación de principios electorales. Ahí el dato.