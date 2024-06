Elegidos van por continuidad en sus respectivas dependencias

Gráfico

Tal y como ha sido durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la tarea de Luz Elena González al frente de la Secretaría de Energía (Sener) será proteger la soberanía nacional y la soberanía energética con equidad. “Lo central va a ser proteger la soberanía nacional y la soberanía de este país, como lo ha hecho el Presidente López Obrador, nosotros vamos a seguir con esa línea”, señaló. Así, recalcó que los aliados para alcanzar esta meta serán las empresas del Estado; es decir, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las cuales han sido resaltadas por Claudia Sheinbaum como ejes. Fue el 18 de marzo cuando Sheinbaum Pardo presentó su plan en la materia, en donde también destacó que el fin será cumplir metas con desarrollo sustentable. Sobre la soberanía, los pasos que dictó serán depender menos de las importaciones, que se garantice a la población el acceso a las fuentes de energía, que se reduzcan las emisiones de gases contaminantes y que se dé atención a las zonas más alejadas del país.

El médico llevará la batuta de la política de salud mexicana, de lo cual se dijo entusiasmado por la responsabilidad que implica, para también dar continuidad a las acciones que se realizaron este año, aunque admitió que el reto principal para la siguiente administración federal será garantizar la atención para toda la población, independientemente de si tiene o no seguridad social, misión para la cual, subrayó, el IMSS-Bienestar será indispensable. Sobre si México ya tiene un sistema de salud tan avanzado como el de Dinamarca, respondió: “Yo no sé si como Dinamarca, pero vamos a avanzar en el sistema de salud, sólido y que pueda durar mucho tiempo para adelante, sí”. También el especialista dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya evalúa la situación presupuestal, para que haya suficiencia en la materia. “Requiere, sobre todo, empezar a revisar bien todos los procesos, no es nada más el que sea más dinero, sino que sea muy eficiente y la manera de utilizarse”, dijo.

La actual titular de Economía pasará a la Función Pública, dependencia encargada de “que lo público funcione con eficacia y probidad”, encargo para el cual dijo sentirse honrada al haber sido designada por Claudia Sheinbaum, pero también contenta porque habrá continuidad al proyecto del Presidente de la República. Cuestionada sobre cuál será el reto para la dependencia que dirigirá, comentó que será “el mismo de siempre”; es decir, acabar con los actos corruptos. Sostuvo que se mantendrá la política de cero corrupción, pero se avanzará sobre lo que se ha hecho. “El mismo de siempre: combatir la corrupción y también ser más eficientes y mantener mejores metas con el Gobierno y ayudarle, en lo que se pueda, a la Presidenta electa, para que todas las secretarías alcancen sus metas”, dijo. Respecto a la materia que aún le compete, refirió que para incrementar la recaudación fiscal del país hay planes que ya ha trazado la virtual Presidenta electa y aseguró que “una buena parte va a venir por la parte del comercio exterior”.

Al estar próximamente al frente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina comentó que ya se trabaja en el planteamiento del Proyecto Nacional de Infraestructura que llevará obras a todo el país; no obstante, dijo que de inicio el plan será darle continuidad a los proyectos que se emprendieron en esta administración. Sobre el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la construcción, comentó que ya platicarán para mantener la “buena coordinación” que hasta ahora han sostenido en proyectos de la capital del país. “Consolidar toda la infraestructura y los proyectos que el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador comenzó y apoyar a la doctora (Claudia) Sheinbaum, a la Presidenta electa, con su visión de obra. Nos han escuchado repetir muchas veces una frase que dice que el hombre hace suyo un sitio no sólo con el pico y la pala, sino con lo que piensa aplicar y palear, y creo que eso es lo que marca la diferencia”, declaró.

Aunque no ahondó en su nuevo nombramiento al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el anuncio se dio a conocer que su principal tarea será hacer posible una de los compromisos de campaña principales con los que recorrió el país para garantizar hogares a las familias mexicanas. “Ella conoce la Sedatu; es actualmente subsecretaria y, además, ella va a tener a su cargo, en coordinación con quien será titular del Infonavit, uno de los programas prioritarios más importantes de nuestro gobierno, que es la construcción de un millón de viviendas con el eje central del acceso a la vivienda como un derecho”, declaró Claudia Sheinbaum. La virtual Presidenta electa ha recalcado que la meta para el 2025 es la construcción de un millón de viviendas, sobre todo que acerquen a la población a centros de trabajo que le permita cubrir sus necesidades sin que tenga que verse obligada a largos trayectos como a los que, afirmó, muchos mexicanos quedaron sujetos con proyectos de vivienda en otros sexenios.