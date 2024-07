Eliminación rápida de organismos autónomos como el INAI, un riesgo a derechos humanos, dicen ONG

El pasado 25 de julio, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó de manera intempestiva el calendario para dictaminar 18 de las 20 iniciativas presidenciales presentadas el 5 de febrero de este año.

Entre éstas se encuentra la iniciativa que busca eliminar varios órganos constitucionales autónomos al reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, programada para el próximo 15 de agosto.

Organismos no gubernamentales expresaron su preocupación ante la posible aceleración de la discusión del dictamen sin que exista la oportunidad de analizar a fondo sus implicaciones en la garantía del derecho a la información, ya que es un riesgo a los derechos humanos.

Lo anterior es sumamente grave, ya que la discusión anticipada del dictamen contraviene principios del parlamento abierto, los cuales buscan el fortalecimiento de las iniciativas, toda vez que no existiría ningún mecanismo de diálogo ni de participación ciudadana efectiva sobre una iniciativa que pretende eliminar al órgano garante del derecho (el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, INAI)

Recordaron que en este sentido, hay que recordar que fue la misma ciudadanía la que impulsó la existencia de una órgano de vigilancia autónomo en la materia. Además, se pone en entredicho lo anunciado tanto por el presidente de la República como por la virutal presidenta electa Claudia Sheinbaum, en el sentido de que el paquete de iniciativas parte del llamado “Plan C” no se aprobarían fast track.

En el caso particular de la iniciativa que desaparece al INAI, el hecho de que se proponga que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones que actualmente realiza el INAI es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato.

Esto no significa que no sea necesaria una reforma legislativa en materia de acceso a la información: pero la que es urgente es una que fortalezca el trabajo del órgano autónomo, sobre todo, ante la práctica cada vez más recurrente que han asumido las instituciones de no entregar la información o declararla como reservada