Embajada de Israel critica postura neutral de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno no tomará partido en esta guerra entre Israel y el grupo Hamas, pues al contrario, pretende ser factor para la búsqueda de una solución pacífica cuando se enfrentan estos conflictos lamentables.

“Es una situación de mucha gravedad, que más que condenas lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Ya son hasta ahora, lamentablemente, muchos muertos tanto de Israel como Palestina y no queremos eso”, aseguró.

Tras lamentar el conflicto bélico entre israelíes y palestinos, refrendó que está a favor de la paz, por lo que resulta innecesario utilizar la violencia y dejó claro que el mandato constitucional en política exterior es no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo y solución pacífica de las controversias.

Por ello, López Obrador hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que convoque a una reunión entre los Estados miembros, con el fin de encontrar una solución al conflicto armado.

“No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras.

“Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo, no sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido”, subrayó.

En respuesta, el gobierno israelí lamentó la postura neutral del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante los ataques de Hamas, al señalar que ante esta escalada violenta se requiere una postura más enérgica tras recordar que en esta barbarie los terroristas incluso tienen de rehenes a mexicanos.

En un comunicado, estableció que mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar el terrorismo, al tiempo de agradecer el apoyo de quienes comparten su visión de un mundo libre de actos barbáricos.

“Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana”, aseveró.

La representación diplomática instó al mundo a rechazar estos actos terroristas, ya que Hamas es un grupo terrorista que ha replicado la barbarie del Estado Islámico (ISIS), matando a sangre fría a niñas, niños, jóvenes, padres de familia, adultos mayores y familias enteras.

“Más de 700 civiles inocentes han sido asesinados, y más de dos mil 600 están heridos. Adicionalmente, más de 130 personas se encuentran desaparecidas o han sido secuestradas o llevadas a la Franja de Gaza. Entre ellas se encuentran dos ciudadanos mexicanos, además de decenas de personas de diversas nacionalidades y familias enteras que han sido tomadas como rehenes. Estas cifras escalofriantes siguen aumentando sin cesar”, detalló la embajada de Israel en México.

Comunidad israelí protesta contra postura

Luego de que la embajada de Israel en México hiciera un llamado este lunes al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que condene de manera más firme las agresiones del grupo terrorista Hamas, la comunidad israelí en México se manifestó, tanto en redes sociales, como en algunos lugares del país, por la paz y el rescate de Israel.

Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato fueron estados donde algunos miembros de la comunidad se reunieron para condenar los hechos que han dejado miles de muertos y pidieron al Gobierno mexicano mostrar una postura más tajante frente a los hechos que han afectado a miles de ciudadanos en aquel país.

La comunidad establecida en México recordó que Hamas “es un grupo terrorista que busca de manera explícita asesinar israelíes y judíos, lo cual es lamentable, ya que, entre ellos, hay niños, mujeres y ancianos”.

Israelíes en México han dicho en sus manifestaciones que “lamentamos profundamente que el Gobierno no adopte una postura enérgica o más determinante, ante esta situación.”

Por su parte el grupo “Israel in México”, invitó a través de sus redes sociales a “pintar de azul los muros de estas plataformas y a los gobiernos que en sus ayuntamientos pinten de azul, a favor de la paz, y que pare el infierno que están viviendo los hermanos israelitas”.

Salen de aeropuerto de Tel Aviv 8 mexicanos



Los ocho mexicanos de Tamaulipas y San Luis Potosí que se encontraban varados en el aeropuerto de Tel Aviv en medio del “estado de Guerra” en que se declaró Israel en el conflicto que mantiene con Palestina, por fin pudieron tomar un vuelo hacia Paphos, al sudoeste de Chipre.

En entrevista con La Razón, Diana Zavala, residente de Tampico, narró que su mamá y su familia lograron volar a través de El Al Israel Airlines, la aerolínea nacional de Israel, donde se formaron por horas.

“Ellos se formaron durante siete horas en las filas de El Al Israel hasta que llegaron a las ventanillas, donde les vendieron lo que había disponible y eso fue a Chipre, y esperaron en el aeropuerto hasta que pudieron volar, de ahí aún falta que puedan salir de la isla hasta Roma y de ahí a la Ciudad de México”, dijo.

Diana remarcó que su objetivo de abandonar la zona de conflicto se pudo lograr por los medios de su familia y por la suerte de llevar en esos momentos recursos, pues la embajada jamás se comunicó con ellos.

“Pero todo fue por sus medios, porque la embajada nada de nada. Lo bueno es que tenían efectivo, pues no pasaban sus tarjetas; hubo quienes no tenían con qué pagar sus vuelos. Y nosotros acá (en México) buscando opciones porque estaban a la deriva en el aeropuerto”, contó.

También detalló que por poco sus familiares no logran conseguir abandonar Israel, ya que justo momentos antes de abordar el avión se activó la alarma por la caída de un misil cerca del aeropuerto.

Ahora Diana espera con ansias a su familia, quien estaría llegando a la capital mexicana el viernes y de ahí a su natal Tampico el próximo sábado.

Las que también están próximas a salir de la zona de crisis son las integrantes de la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica, quienes compartieron un video en redes en el que aseguraron que regresarán a México muy pronto, pues afortunadamente consiguieron ayuda.

Las atletas viajaron a esas tierras para tener un campamento de entrenamiento, de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que se realizarán del 20 de octubre al 5 de noviembre en Chile.

Luego de que hace unos días el equipo conformado por Kimberly Salazar, Adirem Tejeda, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer y Sofía Flores habían solicitado apoyo al Gobierno de México para recibir ayuda.

“Queremos agradecer a toda la gente que ha estado al pendiente de nosotras, en especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Sedena, a la Federación Mexicana de Gimnasia, al Comité Olímpico, a la Conade y a toda la gente que ha estado al pendiente de nosotras”, compartieron en el mensaje de redes sociales.

La Sedena y la Conade ya habían estado en contacto con el equipo tricolor que, se reportó, saldrá de Israel en dos bloques. Además, de acuerdo con la Conade, las atletas se encuentran bajo resguardo.

En esta crisis, sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte. Los 52 mexicanos, en su mayoría nayaritas, que permanecían resguardados en un hotel de Jerusalén y quienes esperaban salir ayer, ya no pudieron hacerlo, pues la aerolínea canceló todos los vuelos y ahora ya ni en el hotel se encuentran.

“La guerra no es como se ve en las películas”



Greta Cervantes supo desde niña que su profesión sería la actuación; misma que la ha acercado a protagonizar miles de emociones que vive el humano, sin embargo, hoy afirma que: “La guerra como es retratada en las películas, no es nada en la realidad; la guerra es dolorosa, y apabullante, pero no siempre puedes tomar un avión y marcharte”.

Para Galia Sopher, una madre de dos niñas, “cada momento que pasa, piensa que podría ser el último de su vida”, y recuerda los momentos bonitos que ha vivido en Israel y afirma: “Nunca creí vivir una guerra, recuerdo que algún día vi en televisión lo que era, pero nada se compara con arrojarte a tus hijas y ver que ni tratando de cubrirlas podrías protegerlas de una bomba, pero no lo dices”.

La actriz de 29 años interpretó a la simpática Perla Alhelí, en uno de sus proyectos más exitosos, Los héroes del norte, donde era hija del personaje que hacía Patricia Reyes Spíndola, en ese momento todo era humor; Greta puso en pausa su carrera en la actuación, debido a que cambió de residencia a Israel, un país que mostraba a sus fans gracias a las plataformas sociales, haciendo uso de la plataforma TikTok, donde ahora muestra cómo se escuchan sonidos explosivos o de alerta.

“Comunicarse es muy difícil, éste es el único medio, han sido horas súper difíciles para nosotros, para todos los israelíes, mi corazón está aquí y solamente quiero decirles e informarles a todos los que han mandado mensaje: estoy bien”, dijo.

Por su parte Galia Sopher, quien lleva una década viviendo en aquel país, relató que: “No hay nada más triste que saber que de un momento a otro todo se acaba”.

“Emocionalmente venimos viviendo un infierno que no se lo deseo a nadie, ha sido muy estresante, mucho miedo, mucho enojo y muchas cosas que no se pueden poner en palabras; creo que, parte de todas estas llamadas se deben a la preocupación que tienen al exterior de todos, sé cómo es en México y es un país solidario, pero no hay forma de relatar el miedo”, dijo a La Razón.

Galia dijo que se encuentra en un hotel con su familia y conocidos, donde se resguardan en equipo, para darse ánimos; sin embargo, al ser cuestionada si ella y sus hijas abordarán el avión que puso a disposición la cancillería de México, afirmó que no porque “mi casa está aquí”.

Músicos varados intenta volver por cuenta propia

A finales de septiembre, Ekaterina y Pablo, mejor conocido como Xompax, viajaron a Israel para que él tocara por primera ocasión en aquel país en el cuarto aniversario de un colectivo de músicos.

Hoy, este par de mexicanos permanecen atrapados en Tel Aviv, esperanzados en que un vuelo que saldrá hasta el próximo jueves los saque “a cualquier parte del mundo”, lejos de la guerra que se ha declarado entre israelíes y el grupo de Hamás, tras señalar que la Embajada de México no los ha atendido.

Apenas hace una semana, la pareja paseaba en calles de aquella ciudad. Ekaterina, de profesión modelo, compartía una fotografía caminando con los brazos extendidos, vestida con un top rojo y short, por las playas de Tel Aviv, mientras una mujer que iba a su costado, portando una shayla que cubría el cuerpo entero, la miraba.

El martes publicaron videos de su visita a la Antigua Jaffa, un viejo barrio con callejones sobre los que hasta hace unos días decenas de turistas caminaban y admiraban sus muros y artesanías que los locales vendían.

Esta mañana, Pablo publicó una fotografía de ambos para reportar que se encuentran a salvo, pero esperando con urgencia el poder regresar a casa, luego de que sus vuelos de salida les fueran cancelados.

“Amigos estamos bien, seguimos en Tel Aviv en espera de algún vuelo a cualquier parte del mundo para salir de aquí lo antes posible, por suerte pudimos conseguir uno a Estambul el jueves 12, en una de las dos únicas aerolíneas que no ha cancelado vuelos , agradezco que estamos a salvo me gustaría que fuera igual para todos los demás que siguen desaparecidos”, escribió el músico, quien mediante historias comparte videos de aeronaves sobrevolando Tel Aviv.

El domingo, Ekaterina reclamaba en redes a la Embajada de México que la ayuda que anunciaba no les había tocado a ellos, pues luego de intentos fallidos por comunicarse optaron por insistir en salir por cuenta propia de Israel.

“Hoy hemos tenido mucho movimiento por aquí, se han escuchado todo el día explosiones que hacen que retumbe el suelo, las ventanas y mi corazón. Es difícil mantener la mente en calma estando en esta situación”, cuenta ella esta mañana.

Mientras fuerzas federales mexicanas ya se han trasladado para el rescate de al menos 500 mexicanos que siguen en Israel, la zozobra permanece para familiares de los dos connacionales que fueron secuestrados por Hamás.

Benito Gritzewsky, padre de Ileana, una de las mexicanas tomadas por el grupo palestino, ha optado por no dar a conocer más información por seguridad de él, su familia, pero sobre todo, la de su hija.

México envía 2 aviones para rescatar a paisanos



El gobierno de México envió ayer dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a Tel Aviv, Israel, para rescatar a los primeros 300 connacionales que se encuentran atrapados en Israel por el conflicto bélico de ese país y Palestina, donde la prioridad serán los grupos vulnerables.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de informar que hay tres mexicanos desaparecidos, aseguró que su Gobierno busca brindar protección a todos los connacionales que están en la zona de guerra, para lo cual se solicitó el apoyo de las embajadas de nuestro país en Palestina e Israel.

“En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos y como están cancelando vuelos comerciales se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde”, detalló el Presidente.

La primera aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana salió ayer lunes poco después de las 10:00 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con destino final al aeropuerto de Tel Aviv, con tres escalas en Gander, Canadá; Shannon, Irlanda, y Antalya, Turquía, para finalmente llegar a Israel.

El general Leobardo Ávila Bojórquez de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es el jefe de la comitiva del primer avión que ya se trasladó hacia Israel, con equipo de Relaciones Exteriores, con el fin de repatriar a los connacionales que deseen regresar a territorio mexicano.

“Vamos a recibir a nuestros connacionales (…) Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana refrendan el compromiso por el bienestar y la seguridad del pueblo mexicano”, expresó.

El segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM3527) despegó poco antes de las 16:00 horas del AIFA, para seguir la misma ruta que el primero (FAM3528), así como las tres escalas correspondientes antes de aterrizar en Tel Aviv, Israel.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) delineó las normas para repatriar a México a los connacionales que están en la zona de conflicto de Israel, donde se dará prioridad a los grupos vulnerables.

Mediante comunicado, la cancillería informó que menores y adolescentes; lesionados, accidentadas o enfermas; embarazadas, indígenas y trabajadores agrícolas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que anticipadamente requieran ser retornados, serán prioridad.

Lo anterior con base en las Normas para la Ejecución de la Asistencia y Protección Consular a Personas Mexicanas en el Exteriores, actualizadas a julio de este año, precisó la dependencia.

Agregó que, para ordenar el regreso, se seguirán esos criterios, además de la proximidad que tenga la gente con la zona de conflicto. Asimismo, resaltó que como han informado las autoridades de Israel, el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en la ciudad de Tel Aviv, está en operaciones y existe disponibilidad de vuelos comerciales para salir de territorio israelí.

Destacó que el Gobierno mexicano, a través de la SRE, la Dirección de Protección Consular, la embajada en Israel y la Oficina de Representación en Palestina, se mantendrá atento a la repatriación.

Israel promete “cerco total”; Hamas, ejecuciones civiles



Con más bombardeos y una oleada aérea nocturna Israel desplegó un “cerco total” para destruir a Hamas, grupo radical que mató a unas 900 personas y tienen cautivas a 130 más en la Franja de Gaza, cuando el saldo letal supera los mil 500, incluyendo Líbano.

Luego de tres días de combates, las Fuerzas de Defensa del primer ministro Benjamin Netanyahu asestaron que no se intimidarán ante la organización islámica y atacarán posiciones clave del rival al apuntar contra almacenes y puestos de control, estrategia en la que ayer eliminaron a un mando terrorista que viajaba en un vehículo, quien no fue identificado.

Incluso, tras la amenaza yihadista de ejecutar a civiles uno por uno en público por cada bombardeo en Gaza, Tel Aviv redobló la contraofensiva contra la barbarie de los últimos días por la que hay más de 70 soldados entre las víctimas letales, como un comandante, dos mil 500 heridos y cientos que luchan por su vida.

El premier sostuvo que esto es “sólo el principio” al ratificar que se defienden de un “salvaje”, al enfatizar que los terroristas matan por la espalda, secuestran y masacran por igual a mujeres y niños.

Por lo que garantizó que los suyos ganarán la guerra con medidas que perdurarán por generaciones, lo que anticipa un cambio en Medio Oriente, como adelantó su gabinete ante la crueldad de criminales propalestinos, a quienes el ministro de Defensa, Yoav Galant, tachó de “animales” tras quitarles el suministro del agua y la electricidad.

Postura que respaldó el presidente Isaac Herzog al exhibir la sangre fría de quienes irrumpieron con un doble ataque en la frontera sur el pasado 7 de octubre. “Desde el Holocausto no habían matado a tantos judíos en un solo día”, denunció al comparar a los yihadistas con el Estado Islámico y prometer que así como EU acabó con ISIS, harán lo propio.

Por separado, en conferencia, el exvocero de las fuerzas israelíes Gabriel Chocron comparó la guerra con el atentado del 11-S al afirmar que la proporción de víctimas es mayor a las causadas en Estados Unidos en 2001 contra un enemigo “salvaje, inhumano y radical que no puede ser representante legítimo de nadie”.

No obstante, Hamas no bajó el nivel de frontalidad e insistió que habría ejecuciones públicas en breve.

Uno de sus voceros alardeó que se preparan para matar a civiles y transmitirán sus crímenes por Internet para mostrar que no vacilarán, mientras el mundo condena la embestida que inició en un festival de música y que dejó víctimas de varias nacionalidades.

Al respecto, Tel Aviv insistió que no negociará con terroristas, de acuerdo con Chocron, quien reveló que Hamas trasladó a Gaza cuerpos de víctimas. Pero Israel no está dispuesto a llegar a esto, al desconocer al grupo financiado por Irán como líder, luego de que le arrebatara el poder a la Autoridad Palestina.

En tanto, opositores y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) redoblaron medidas para exigir el fin de esta escalada, mientras Bibi pugnó por la unidad en la nación.

Su antecesor, el expremier Naftali Be-nnett, advirtió que esta situación ya superó la guerra de Yom Kippur, y dijo que el enemigo no es Palestina al dirigir sus críticas contra Hamas y cómplices, luego de que en EU se vinculara a Teherán con el plan que no fue detectado a tiempo por el ejército, pese a que Egipto dijo que sí hubo avisos previos.

Por separado, el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que nada justifica la violencia por la que se declaró “profundamente alarmado y consternado”, mientras más naciones reprochan la embestida terrorista, pero también la reacción masiva de Israel, al insistir que en estos actos los que sufren son los palestinos.

No obstante, Guterres admitió las dificultades para frenar un conflicto de más de cinco décadas y pidió acciones concretas para evitar “el círculo vicioso de derramamiento de sangre, odio y polarización”. Además, exhortó a Hamas a devolver a todos los rehenes, entre los que hay decenas de extranjeros, mientras naciones confirman que entre los fallecidos hay originarios de EU, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Ucrania, Canadá, Argentina y Nepal, entre otros.

Pero Israel recalcó que la prioridad es acabar con la guerra, sin importar el costo para los terroristas. E insistió que ésta debe ser la última que se libra por Gaza, y que no busca sumar más enemigos, luego de que se reportara que cuatro presuntos terroristas fueron abatidos en los límites con Líbano tras detectar una nueva incursión fronteriza.

Pero el riesgo no se centra sólo en Israel o Gaza, ayer se reportó una amenaza por un posible atentado contra un vuelo iraní rumbo a Hamburgo, Alemania, lo que forzó un cierre preventivo en el aeropuerto, ante los señalamientos de que ese régimen aprobó los atentados en una reunión con Hamas y Hezbolá.

Chocan países de UE por fondos a Palestina



Ante el horror desatado por Hamas en Israel, la Unión Europea (UE) suspendió fondos a la Autoridad Palestina en apoyo a Benjamin Netanyahu; sin embargo, la medida duró apenas unas horas tras múltiples quejas por equiparar al pueblo civil con la organización terrorista.

Pese al intento de respaldar al gobierno atacado y disuadir a los yihadistas, la reacción no fue unánime, pues algunos países recriminaron que la represalia afecta más a los residentes de la Franja de Gaza que a los islámicos y recalcaron que ellos no representan al grupo que irrumpió en Israel y asesinó a cientos de connacionales y extranjeros.

Sin una reunión de por medio, el comisionado de Vecindad de la Comisión Europea, Oliver Varhelyi, anunció el inmediato congelamiento de “todos los pagos”, que ascienden a 730 mil dólares por salarios y proyectos, al advertir que no tolerará “la glorificación del terror”, pues preocupa la paz y la incitación al odio.

Con ello, frenó la ayuda destinada al desarrollo de la región fronteriza, pese a que el grupo radical, al que Tel Aviv pide declarar como organización terrorista, no tiene acceso a esa suma.

Incluso, luego de que Alemania y Austria se adelantaran a cortar el financiamiento, el líder húngaro puntualizó que todos los proyectos en curso y a futuro quedan bajo estricta revisión por lo que resta del año al convocar a sus aliados a no quedarse de brazos cruzados ante la guerra en Israel, para evitar que estos fondos terminen en manos del enemigo de Tel Aviv.

No obstante, España e Irlanda, entre otros gobiernos, enfatizaron que los verdaderos culpables de las incursión e invasión letales por aire, mar y tierra son los yihadistas al sostener que una medida tan radical sólo impactará a la población en general, no necesariamente a los combatientes y enemigos israelíes.

Y al poco tiempo el comisionado de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, corrigió la postura de su colega al suavizar el visible rompimiento.

“La ayuda humanitaria de la UE a los palestinos continuará mientras sea necesario”, apuntó el representante esloveno al contradecir la declaración de Varhelyi y garantizar que este respaldo humanitario prevalecerá.

Con ello, se abre la puerta a que las naciones que ya alistaban medidas unilaterales analicen su estrategia por el impacto que tendrá en una población a la que el gobierno de Netanyahu le retiró el suministro de agua y electricidad con miras a contener a los terroristas que asumieron el control desde 2006.

Sin embargo, no todo está dicho y hoy se reúnen los ministros de Exteriores de Europa virtualmente para definir una ruta conjunta tras condenar la embestida criminal del fin de semana y diferenciar a Hamas de Palestina.

Al respecto, el vocero de Exteriores del bloque regional, Peter Stano, adelantó que los funcionarios discutirán los próximos pasos ante la guerra sin precedentes en la nación asiática, mientras exhortan a la población europea a no viajar a Israel ante el riesgo latente por los bombardeos y la cancelación de vuelos al tiempo que movilizan a su personal para ayudar a quienes están varados en la zona.