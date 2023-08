Que Emma Coronel y sus hijas lo visiten en prisión, lo que pide ‘El Chapo’ a juez Cogan

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, presentó una petición para que su esposa Emma Coronel y sus dos hijas lo visiten en la prisión de alta seguridad ubicada en Florence, Colorado.

En una nueva carta, “El Chapo” Guzmán le pidió al juez Brian Cogan que autorice la visita de Emma Coronel y sus pequeñas hijas debido a que la esposa del mexicano está a punto de cumplir el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023, por lo que podrá viajar por Estados Unidos.

“Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga mis niñas ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y de esa fecha en adelante ella podrá viajar en todo el país ya que tendrá probatoria nada más”, pidió el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Cabe señalar que no es la primera vez que Guzmán Loera solicita este tipo de situaciones. Ninguna de las peticiones anteriores ha avanzado ante el juez Brian Cogan.

Este mismo mes se reveló una carta en la que "El Chapo" acusó que sufre una discriminación muy grande y una violación a sus derechos humanos, pues consideró que las autoridades penitenciarias actúan de "mala fe" al no permitirle recibir correspondencia en español.

En 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión por una decena de delitos por la Corte Este de Brooklyn, del Distrito de Nueva York, Estados Unidos.

El exlíder del Cártel de Sinaloa terminará sus días con un limitado contacto con otras personas en el Centro Penitenciario y Administrativo de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, conocido como ADX Supermax o el “Alcatraz de Colorado”, donde no ha habido escape alguno desde su apertura en 1994.