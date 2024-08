Empezarán los efectos

Y fueron los jueces y magistrados quienes el lunes votaron por sumarse al paro contra la reforma de la 4T al Poder Judicial lo que dejaron las togas en las oficinas para sumarse a la protesta. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, emitió la declaratoria formal de suspensión de actividades por tiempo indefinido que sólo no aplicará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión empezará a generar efectos pues, según se ha señalado, el personal adscrito a tribunales y juzgados dejará de dar trámite a todos los asuntos de carácter jurisdiccional que haya en existencia en sus respectivos órganos, no realizarán ni ordenarán audiencias, diligencias ni actos procesales con partes, terceros ni autoridades, y no proveerán respecto de demanda, promoción, oficio ni escrito alguno. Lo anterior, sin embargo, no aplicará para casos urgentes y de inmediata atención, para lo cual se mantendrán abiertas las oficialías de partes. Y hablando de la Corte, ha llamado la atención que los ministros que la integran no expresaran una postura unificada y sólo dieran cuenta de que seguirán analizando el tema. Uf.