Empresas de Xóchitl Gálvez recibieron contratos por mil 500 mdp en 9 años, acusa AMLO; INE me quiere silenciar, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desde el Instituto Nacional Electoral (INE) “me quieren silenciar” al impedirlo emitir comentarios sobre la precandidata opositora Xóchitl Gálvez; sin embargo, acusó que las empresas que pertenecen a la senadora panista recibieron mil 500 millones de pesos en nueve años por contratos para obras con gobiernos anteriores y desarrolladores inmobiliarios.

En La Paz, Baja California Sur, AMLO adelantó que pondrá a disposición de Claudio X. González toda esa información que le llegó recientemente sobre los contratos de Gálvez Ruiz, y que su organización Mexicanos contra la Corrupción investigue a fondo el caso.

“Hoy o el lunes le vamos a hacer llegar la información que nos llegó de su protegida, no sólo de gobiernos sino de empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y les tienen que dar permiso de construcción y son clientes de las empresas de la señora Xóchitl", afirmó.

“Les vamos a pasar esa información a ver qué hacen ellos, ya después no vamos a poder hablar porque me quieren silenciar”, concluyó el primer mandatario en la conferencia de prensa mañanera efectuada en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval de Baja California Sur.

Contratos con instituciones de su gobierno, por desconocimiento, afirma AMLO

AMLO justificó los contratos que tiene Xóchitl Gálvez con instituciones de su gobierno como Banobras y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al decir que las autoridades ni siquiera sabían que las empresas pertenecían a la senadora panista.

“Por ahí se quiere escapar [diciendo] que tenía contratos con el gobierno, ahí quiere evadir diciéndonos: sí también el gobierno de López Obrador, contrataron a mis empresas. Sí, unos contratos ahí de Banobras [que] no sabían que la empresa era de ella", señaló el mandatario

“Estamos hablando de nueve millones de pesos, a lo mejor hay más, pero la información que me llegó es que en nueve años sus dos empresas recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos, mil 400 millones de pesos, estamos hablando como de 120 millones por año”, concluyó.

Luego de manifestar que no se dará la orden para que se cancelen los contratos del actual gobierno con las compañías de Gálvez Ruiz, López Obrador dijo que se debe investigar quiénes son los desarrolladores que adquirieron sus servicios.

“Claro que no sabíamos, y estoy seguro que el director de Banobras no sabía, hay que preguntarle, creo que Conagua está también, pero cosas menores. Lo mejor es que se den a conocer todos los contratos”, dijo el mandatario.

“Vamos a esperar a ‘Mexicanos a favor de la Corrupción’ que hacen los estudios, las investigaciones, les pagan a periodistas, los maicean muy bien y los meten a investigar, pues les vamos ayudar nosotros, vamos a entregar bastante material. Lo tenemos que hacer ya pronto, si no, nos van a notificar y no vamos a poder hablar”, reiteró.

Con sentido del humor tomó la decisión del INE de establecer medidas cautelares para que no hable del proceso electoral en las mañaneras, y destacó que aún no ha sido notificado por dicha autoridad.

“Voy a parecer a Quico con una cinta”, expresó, mientras simulaba colocársela, al tiempo de reprochar: “Me quieren silenciar, no quieren que yo hable, y ¿dónde queda la libertad, y la libertad de expresión, y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia?”.

Soy dirigente de un movimiento transformador, no de campaña

López Obrador rechazó ser el “jefe de campaña” de las corcholatas de Morena como lo acusó la panista Xóchitl Gálvez, y afirmó que sólo es el dirigente de un movimiento de transformación que tiene como objetivo combatir a los corruptos.

AMLO dijo que tanto la senadora del PAN como el resto de los conservadores y la “mafia del poder” están molestos porque reveló el plan para impulsar a Gálvez como candidata a la Presidencia del Frente Amplio por México.

“Yo soy el dirigente de un movimiento de transformación que tiene como propósito combatir a corruptos, para eso es nuestro movimiento, para combatir la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación”, declaró.

AMLO reprochó a sus adversarios que le impidan hablar de las elecciones y de la legisladora blanquiazul.

“Si les conviene que yo hable de la señora porque la estoy elevando, ahora ya no quieren, ya no les puedo entender como decía Efraín Huerta: ‘A mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y los otros en el poder’”, dijo.

Más adelante dio a conocer que se enteró de la reunión que sostuvieron Claudio X. González con Carlos Salinas, Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, entre otros intelectuales, para lanzar a Xóchitl Gálvez a la Presidencia, por información de sus propios trabajadores.

“No hay espionaje, pero sí hay inteligencia, sobre todo en el pueblo, llegan y me dicen que simpatizan con nosotros los choferes, los meseros, sus trabajadoras y trabajadores domésticos, la mayoría, entonces me llega información de todos lados.

“Entonces me enteré de que se reunieron Claudio X., Fox, Castañeda, de estos intelectuales, Aguilar Camín y se pusieron de acuerdo, y decidieron en favor de Xóchitl, pensando, así como cuando engañaron con Fox que hablaba de las víboras y de las tepocatas, y que él representaba el cambio, y que con Salinitas ni al baño”, relató AMLO.

López Obrador acusó a los conservadores de tener el control completo del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral y en el Poder Judicial de la Federación.

“Están molestos porque querían engañar que iban a hacer una consulta con la sociedad civil para ver quién iba a ser la candidata y el candidato de la alianza conservadora, pero están molestos porque yo tengo mucha información”, insistió.

AM / FGR