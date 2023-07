Xóchitl Gálvez indica que le costó iniciar su empresa; en 6 meses obtuvo contratos por 600 mil dólares

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, aseguró que a pesar de que en un principio le costó trabajo conseguir financiamiento para poner en marcha su empresa, en medio año consiguió contratos por 600 mil dólares .

Durante un encuentro con emprendedores en el Salón Magno de Cintermex en Monterrey, Nuevo León, platicó que a su empresa High Tech Services decidió ponerle un nombre gringo para que se escuchara “chingón”, lleva 31 años activa y cuenta con más de 250 trabajadores.

Resaltó que con dicha compañía se posicionó como la primera mujer mexicana “sin pedigrí” que acudió al Foro Mundial de Davos.

La aspirante del Frente Amplio por México apuntó que no es sencillo ser emprendedor sin los apoyos suficientes por parte del gobierno.

Por ello, criticó que en lugar de que se respalde a los empresarios que generan dinero y empleos para el país, se impulsen obras faraónicas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

Gálvez mencionó también la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en lugar de garantizarle su derecho de réplica , decidió rehusarse a otorgárselo.

te puede intesar Denuncia Xóchitl a AMLO por violencia de género

“Cuando el presidente me cierra la puerta y aquí voy a hacer un paréntesis con el tema del derecho de réplica, yo había estado en la Feria del Libro de Guadalajara dando una charla así similar a esta, donde hablaba de los programas sociales y yo decía que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además del apoyo económico de tres mil 600 pesos habría que darles inglés, código, programación, habilidades digitales, inteligencia artificial o una competencia laboral, y que con esto estos jóvenes realmente se podrían insertar de una manera más sencilla en el mercado laboral.

“Qué dijo el presidente que yo dije, él dice que yo dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores, no tiene nada que ver una cosa con la otra, por qué lo dijo el presidente, porque estaba sintiendo pasos en la azotea, yo estaba creciendo durísimo en la Ciudad de México y me había perfilado como la principal opositora al gobierno de la Ciudad por parte de la oposición, inclusive por encima de sus posibles candidatos de Morena, entonces lo que quería era desprestigiarme y que los adultos mayores me odiaran y dijeran esta señora qué ojete”, manifestó.

Insistió en que en lugar de tener la sensibilidad de disculparse y garantizarle su derecho de réplica, López Obrador le echó pleito.

Síguenos también en Google News

FBPT