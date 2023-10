¿En dónde puedo recoger mi tarjeta para recibir mi Pensión Bienestar si olvidé ir por ella en CDMX?

Son millones los mexicanos y mexicanas que alrededor de todo el país ya son beneficiarios del programa Pensión Bienestar, la cual apoya económicamente a los adultos mayores, a partir de los 65 años de edad, con cuatro mil 800 pesos bimestrales y que desde enero del 2024 aumentará esta aportación a seis mil pesos.

Para que puedas recibir tu Pensión Bienestar, es necesario que tengas tu Tarjeta del Bienestar y que hayas realizado el cambio, pues anteriormente podías recibir este apoyo en cualquier tarjeta de otra institución bancaria. En caso de que no hayas recogido aún esa tarjeta en la que te depositan tu pensión bimestral a través del Banco del Bienestar, aquí te contamos cómo puedes hacerlo.

¿En dónde recoger mi tarjeta para recibir mi Pensión Bienestar si olvidé ir por ella en CDMX?

Recuerda que desde el mes de septiembre, los montos de la Pensión Bienestar sólo se van a depositar en la Tarjeta del Bienestar y no en otro plástico. Si tú realizaste el cambio de tu tarjeta y aún no has ido por ella y estás en la Ciudad de México, puedes acudir todavía por ella, tienes una oportunidad más, no la pierdas.

Para recoger tu tarjeta y recibir tu Pensión Bienestar, deberás acudir al módulo que se encuentra ubicado en la explanada del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

En caso de mayor información, puedes entrar con tu CURP a la mano a la página del Bienestar, haciendo click AQUÍ para que despejes más dudas, en caso de tenerlas.

La Tarjeta del Bienestar es necesario que la tengas para que recibas tu Pensión Bienestar. Especial

¿Qué documentos debo presentar para recoger mi Tarjeta del Bienestar?

Deberás presentar los siguientes documentos para recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar: