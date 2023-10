Los adultos mayores que van a retirar su Pensión Bienestar, la cual consta de un apoyo económico de cuatro mil 800 pesos y se deposita bimestralmente, se preguntan una particularidad sobre su Tarjeta del Bienestar: ¿qué pasa si esta vence?

Lo que tiene preocupados a los beneficiarios de este programa auspiciado por el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que vayan a perder este monto por tener vencida su tarjeta.

¿Qué hacer si mi Tarjeta del Bienestar está vencida?

Primero deberás comunicarte a la línea telefónica del Bienestar 800 639 4264 y deberás seleccionar la opción número 1. Enseguida te comunicarán con un ejecutivo y solicitarás que te repongan tu Tarjeta del Bienestar para que recibas tu Pensión del Bienestar pues ya se encuentra vencida.

Para esto, te pedirán los siguientes datos:

Nombre completo

​Teléfono

​CURP

​Te dirán el día y el lugar en que deberás recoger tu nueva tarjeta bancaria para que recibas tu Pensión Bienestar en tiempo y forma

En caso de que quieras consultar tu saldo, deberás llamar al Centro de Atención a Clientes para la Pensión Bienestar al número 800 900 2000. Marcarás el número 1 para consultar tu saldo e ingresarás los 16 números de tu Tarjeta del Bienestar, sin importar si está o no vencida.

Posteriormente marcarás el año de tu nacimiento y obtendrás el saldo disponible en tu cuenta.

Tarjeta del Bienestar. Especial

¿Puedo retirar dinero si mi Tarjeta del Bienestar ya está vencida?

Sólo puedes retirar dinero de la ventanilla en el Banco del Bienestar demostrando que tú eres el titular de la cuenta. En caso de que quieras hacerlo en el cajero electrónico, no te va a permitir no sólo no retirar dinero, sino tampoco consultar tu saldo.

El dinero que tienes en tu cuenta seguirá ahí aún con la tarjeta vencida, sin embargo, deberás checar cuál es tu saldo para que si tu tarjeta sigue sin vigencia cuando te hagan el depósito de tu Pensión Bienestar, no te confundas con los montos.