Estos adultos mayores recibirán 'dinero extra' en su Pensión Bienestar

El próximo mes de noviembre, la Pensión Bienestar, en lo que representa el último apoyo de este 2023, será depositada en la Tarjeta del Bienestar de todos los beneficiarios de este programa estrella del Gobierno de México, aunque muchos de los adultos mayores inscritos todavía no hacen el cambio de banco al Banco del Bienestar, aún con la recomendación de la Secretaría del Bienestar.

Sin embargo, también muchos de ellos podrían recibir 'dinero extra' en su siguiente depósito, que dicho sea de paso, será el último de cuatro mil 800 pesos, pues a partir del siguiente año, será de 6 mil pesos bimestrales.

¿Cuáles adultos mayores recibirán 'dinero extra' en su Pensión Bienestar?

La Secretaría del Bienestar informó que los adultos mayores que no realizaran el cambio de su tarjeta bancaria, al de la Tarjeta del Bienestar, no iban a recibir su Pensión Bienestar en tiempo y forma, y esto no significaba que el dinero estuviera perdido o que se quedaran sin ese apoyo.

Aquellos adultos mayores que recientemente recibieron su Tarjeta del Bienestar en el módulo de rezagados, podrían tener más dinero del normal, dependiendo de la situación de cada uno de los beneficiarios que recogieron tarde éste plástico. Por ejemplo, si tramitaste tu tarjeta en julio y apenas en estos días recogiste tu tarjeta, entonces podrías gozar de este 'dinero extra', pues encontrarás tu depósito de julio-agosto y el de septiembre-octubre, por lo que deberías ver reflejados 9 mil 600 pesos.

Recuerda que debes hacer el cambio de tu tarjeta. Especial

Si yo recogí la tarjeta a tiempo, ¿recibiré dinero 'extra'?

No. Esto sólo aplica para aquellos beneficiarios rezagados que no tramitaron su tarjeta a tiempo. Si tú hiciste este trámite a tiempo, entonces recibirás el siguiente monto de manera normal, de 4 mil 800 pesos.