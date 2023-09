Estos son los adultos mayores que YA NO recibirán sus pagos de Pensión Bienestar

La Pensión Bienestar es uno de los principales programas que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo la que se otorga a los adultos mayores. Cada bimestre, millones de personas reciben un apoyo económico que provoca que tengan una mejor calidad de vida y, sobre todo, una vejez digna.

Recordemos que es a través de la Tarjeta del Bienestar, emitida por el Banco del Bienestar, que estos adultos mayores reciben su pensión cada bimestre, sin embargo, hay a quienes se les suspenderá el pago de manera momentánea y en La Razón, te explicaremos por qué.

¿Qué adultos mayores que no recibirán sus pagos de Pensión Bienestar?

Hace ya varios meses, la Secretaría del Bienestar informó que todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar, debían cambiar su tarjeta para recibir este apoyo económico en la Tarjeta del Bienestar y así homologar los pagos, en lugar de hacerlo en un plástico que el adulto mayor proporcionaba para que le cayera su depósito.

Sin embargo, muchos de estos adultos mayores no hicieron su cambio, cuyo límite era el pasado 31 de agosto, por lo que quienes no hicieron esta modificación, no recibirán su próximo apoyo económico, aunque esto será de manera momentánea. ¿Cómo es esto? Ahí te va.

A aquellos adultos mayores que no realizaron el cambio de tarjeta, se les suspenderá momentáneamente el pago de su Pensión Bienestar. "La pensión como es un derecho no se suspende, lo que se suspende es momentáneamente, en la medida en que no tenemos dónde depositarte la pensión", indicó Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar.

Recuerda hacer tu cambio lo más pronto posible Especial

¿Qué tengo que hacer para recibir mi Pensión Bienestar?

De acuerdo a la propia Ariadna Montiel, es necesario que acudan a cambiar su tarjeta para que no pierdan todos los beneficios, además del apoyo económico. "Una vez que vayas por la tarjeta, inmediatamente procederemos a generarte el pago", informó.

Para que puedas cambiar tu tarjeta, necesitas llevar a los módulos los siguientes requisitos:

Identificación Oficial Vigente

​CURP

​Acta de nacimiento

​Comprobante de domicilio no mayor a seis meses de antigüedad

​Certificado de discapacidad (en caso de aplicar)

​Número de contacto

Esta mañana en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que se está trabajando para recuperar ese dinero que se quedó en las cuentas de los bancos comerciales y así entregarlos a los adultos mayores que no hicieron su cambio de tarjeta.