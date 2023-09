Los pagos de la Pensión Bienestar son cada dos meses y se hacen a personas adultas mayores que tengan 65 años o más en todo México y que, claro está, estén registrados en este programa impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una de las preguntas recurrentes entre los beneficiarios de esta Pensión Bienestar, es si es obligatorio retirar el dinero de su Tarjeta Bienestar el día en que cae su depósito. Muchos de ellos piensan que si no lo retiran ese día, el dinero se les quitará, por lo que hoy en La Razón, te disiparemos esa duda.

¿Qué pasa si no retiro el dinero de mi Tarjeta Bienestar?

Debes tener claro que el manejo de tu Tarjeta Bienestar es igual que el de una tarjeta de débito. Es decir, luego de hacerte el depósito el día que te corresponda según tu apellido, el dinero se queda en tu tarjeta hasta que la uses. En caso de que no lo uses, ahí se queda hasta que lo gastes al usar tu tarjeta o, en su defecto, hasta que lo retires del cajero electrónico.

Por ejemplo: si te depositaron tu monto de 4 mil 800 pesos correspondiente al bimestre septiembre-octubre el día 8 de septiembre y ese día no lo puedes retirar del cajero, no pasa nada. Ese monto deberá continuar en tu tarjeta hasta que tú hagas uso de él.

Si decides mantener ese dinero hasta el siguiente pago, en noviembre, entonces tu saldo ascenderá a 9 mil 600 pesos si no usaste tu dinero en el bimestre septiembre-octubre. Tu dinero no se mueve hasta que lo uses.

