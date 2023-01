“Estamos encerrados, como presos en casa”

Ante los enfrentamientos armados que se suscitaron tras la detención de Ovidio Guzmán, habitantes de Sinaloa y visitantes vivieron una jornada de miedo y zozobra.

Carlos Rosas, habitante del sector Barcelona de Culiacán, expresó a La Razón su miedo, preocupación y asombro por la situación que se vivía a pocas cuadras de su hogar, pues durante horas no habían parado las ráfagas de armas largas, por lo que estableció protocolos de seguridad para él y su familia.

“Tengo mis límites de hasta dónde puedo llegar, qué es lo que puedo hacer, no he salido de mi casa. La violencia está a unas cuantas cuadras de mi hogar, no me atrevo a realizar una transmisión en vivo sabiendo que esto puede tener consecuencias”, aseguró.

Rosas indicó que la situación no ha sido controlada por las autoridades, a diferencia del 2019, cuando se registró el “culiacanazo”, en la que la violencia duró varios días, por lo que teme que esto se repita.

“Estaba con un amigo y empezaron a llegar videos de lo que ocurría. Este año fue diferente, ya que una vecina me alertó a las 5 de la mañana de lo que pasaba en su sector, me levanté y empecé a escuchar las detonaciones de arma de fuego y me dijo que tenía bastante miedo. Le dije que me enviara algunos videos y me dijo que no podía, que tenía miedo”, mencionó.

Aseguró que no quería ni sacar la camioneta por temor a que lo despojaran, pues intentó acercarse a la zona de los hechos, distante a un kilómetro y medio de su casa: “No me animé, porque veíamos la cortina de humo y vimos gente caminar, y ante el temor de que fueran los delincuentes que estaban merodeando las calles, nos regresamos”.

Hacia las 15:00 horas, cuando se realizó esta entrevista, Carlos aseguró que todavía había balazos, “por fortuna, mi familia y yo estamos resguardados, no nos asomamos a la ventana”.

Alicia Alfaro, residente de Colinas de la Rivera, en Culiacán, contó a este rotativo que su hermana le mandó un mensaje para pedirle que no saliera de su casa, ante la violencia que se desarrollaba en la carretera internacional Las Carolinas, cerca de su hogar.

“Me dice: ‘no salgas, está tremendo para el lado donde tú vives’”. Debido a esto, Alicia decidió no asistir a su trabajo. Por medio de mensajes, sus compañeras compartieron videos sobre los disturbios que ocurrían a los alrededores.

Añadió que ningún local cerca de su hogar abrió: “Culiacán está paralizado, en cuestión de que no tenemos ahorita dónde comprar algo, estamos nada más aquí encerrados en casa como presos. La verdad con mucho temor de salir”.

Alicia, quien trabaja como asistente educativa, narró que hace tres años -cuando también se capturó a Ovidio Guzmán- ella venía atrás de una camioneta que tenía personas con armas largas de fuego y observaba cómo corrían las personas: “Hoy, bendito Dios, fue en la madrugada esto y nos agarró aquí”.

Agregó que Canal 3, una televisora local, emitió un comunicado informando a la población que no salieran de sus hogares.

Usuarios de redes sociales también compartieron en videos lo ocurrido este jueves. Arturo, quien se encuentra de vacaciones en Culiacán, compartió en sus historias un material donde se observa humo en el aire, al parecer por la quema de un vehículo.

“En la madrugada que empezó la balacera pensamos que eran cuetitos, pero luego empezaron las ráfagas de metralleta y el ruido de los carros del Ejército”, expresó en entrevista con este medio.

En el hotel donde se encuentra resguardado, dijo que pudo ver por los pasillos a otros huéspedes alterados en los pasillos, “pero hasta ahorita todo bien”.

Agregó que la ciudad se encontraba vacía y que el hotel donde se encuentra alojado no emitió ningún tipo de recomendaciones o comunicado sobre la situación.

Ernesto N, un usuario del aeropuerto de Culiacán, aseguró que los videos que circulan sobre un ataque a un avión civil son falsos. En entrevista con este diario, comentó que 10 minutos después de que llegó a la terminal aérea, ya estaba circulando ese material en redes sociales.

“Yo llegué al aeropuerto 6:50, y tipo para las 7 ya circulaba un video que aquí adentro del aeropuerto estaba pasando algo así fuerte, como que habían entrado o algo así. Y ese video no es actual, tiene que ser viejo; por eso yo les digo: Adentro del aeropuerto no hay sicarios, no ha entrado nadie”, refirió.