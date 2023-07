Enrique Alfaro da un paso a un lado y cimbra a Movimiento Ciudadano

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que no buscará la candidatura a la presidencia de la República en 2024 , a causa de que busca concentrarse en cerrar su etapa como gobernador de Jalisco.

A través de un mensaje en redes sociales, el gobernador dijo que Movimiento Ciudadano optó por una ruta que él no entiende y afirmó que construir una tercera vía que solo divida y tenga un papel testimonial en 2024 ayudaría solamente a la consolidación del régimen actual. También lamentó que la opinión de quienes desde Jalisco le han aportado al partido haya dejado de ser importante.

“Tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Eso no está bien. MC debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor. No basta con descalificar a los partidos de siempre, no basta con despotricar contra quienes gobiernan y por supuesto no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Jalisco y Nuevo León somos ejemplo de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional es hoy diferente y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen en ciernes”.

“Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos, ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo”.

Oposición está pensando en intereses de sus dirigentes, acusa

El Gobernador afirmó que no coincide con el rumbo del régimen actual, ni con el proyecto político que pretende desmantelar el orden constitucional, desmantelar el Federalismo, mantener a la sociedad polarizada. Sin embargo, aclaró que se puede construir un proyecto para competir en el 2024.

Agregó que las burocracias de los partidos de oposición están pensando primero en los intereses de sus dirigentes, antes que en su militancia. “Esos dirigentes se niegan a construir una plataforma abierta a la sociedad porque perderían privilegios. La necedad convertida en ceguera tiene explicación: no les importa el país, solamente sus partidos, sus presupuestos y posiciones”.

Agregó que el modelo de alianza actual es un acuerdo para administrar y lucrar la derrota y él no coincide con él. “Sin la unificación de la oposición no hay mucho que hacer en la próxima elección”.

Afirmó que “En muchas ocasiones he dicho que habría que quitarle el protagonismo a los partidos para que estos únicamente sirvan como vehículo para la construcción de un frente opositor. Que habría que convencer a los dirigentes de los partidos de oposición de que por una vez cuando menos pongan sus estructuras al servicio de un nuevo modelo de país formado por mujeres y hombres libres. Eso sería ir más allá de una alianza simplona para verdaderamente construir un espacio de participación política colectiva , sin embargo, las fobias y la cerrazón de las partes involucradas han borrado a la política”.

Movimiento Ciudadano le dio rumbo a Jalisco, afirma

Añadió que en su administración el estado ha salido adelante, y que se le dio rumbo a Jalisco en medio de la adversidad. “Hoy tenemos gobernabilidad, una economía sólida, mayor seguridad, finanzas sanas, mejor infraestructura, modelos de educación y salud que son ejemplos nacionales. A pesar de los enormes retos y desafíos que aún enfrentamos, Jalisco brilla con luz propia y consolida su liderazgo en todos los ámbitos de la vida nacional”.

“Estaré atento a lo que suceda en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccionen. Si así sucede pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México”.

Agregó que no aceptará ser candidato a senador, diputado, ni será embajador. “La dignidad no se negocia y eso es lo único que te queda al final del viaje… Terminaré mi paso por la política con el orgullo de tener el respeto y el cariño de mucha gente, concluiré mi gobierno con entereza, trabajando a tope, sin distracciones”.

Por último, sobre la sucesión en Jalisco, dijo que entregará la estafeta política a los liderazgos que se han formado en la lucha desde hace 20 años. “Tendrán que ser ustedes los que asuman la responsabilidad de enfrentar la siguiente elección como lo hicimos siempre, con humildad, con unidad, con principios. Sé que lo van a hacer muy bien y que este proyecto tendrá continuidad después de 2024… Estoy listo para iniciar otra etapa de mi vida”.

