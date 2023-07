Divide a MC apoyar a Xóchitl si gana en el proceso opositor.

Una fisura en Movimiento Ciudadano se abrió ayer, luego de que uno de sus principales liderazgos, el coordinador de los senadores Clemente Castañeda, abrió la puerta a la posibilidad de que su partido se sume a la candidatura de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, y de que Dante Delgado, líder del instituto político, rechazara dicho escenario.

Ayer, el coordinador de los senadores emecistas, Clemente Castañeda, desató polémica al manifestar su simpatía a la panista y sugerir que el partido naranja debería analizar la posibilidad de acompañarla en la contienda del próximo año.

Durante una entrevista que concedió al medio Tela de Juicio, lo consultaron sobre la posibilidad de que MC se sume al Frente Amplio por México en caso de que la legisladora sea elegida como la abanderada presidencial, a lo que respondió afirmativamente, aun cuando enseguida matizó su respuesta.

“Yo creo que sí. Xóchitl, como candidata, va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros términos”, respondió Castañeda Hoeflich, aunque aclaró que su postura es personal y no con la representatividad que tiene en su partido y cuya fuerza lo coloca entre las principales cabezas.

“Esta es una posición, más bien, personal: si Xóchitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tiene enfrente”, dijo.

El apoyo manifiesto fue bien recibido por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien celebró lo dicho por Clemente Castañeda, pues dijo que “en Acción Nacional siempre estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales que buscan un cambio positivo para México”.

El revuelo que generó Castañeda derivó en una breve publicación aclaratoria hecha en redes sociales por parte del líder nacional emecista, Dante Delgado, quien recordó el conflicto que sostiene con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el que dijo que no iría “ni a la esquina”.

“En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza tampoco”, comentó.

En entrevista con La Razón, el coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, coincidió con su dirigente nacional al asegurar que el planteamiento hecho por el senador Castañeda no es una postura general de su partido.

“No, no se perfila nada de eso (apoyo a Xóchitl Gálvez). Es muy claro lo que publicó el senador Dante Delgado y nosotros no estamos considerando la posibilidad de hundirnos con la alianza”, dijo.

Álvarez Máynez remarcó que su partido no está dispuesto a acompañar a la alianza, al vaticinar que no triunfará en los comicios.

“La alianza va a fracasar, tiene unos números espantosos, unos niveles de rechazo altísimos. Ha sido fracaso tras fracaso; han perdido el 90 por ciento de las elecciones en las que han competido; han perdido 20 estados que gobernaron. No, no hay ninguna posibilidad de que formemos parte de ese Titanic”, mencionó.

Sobre las declaraciones hechas por Clemente Castañeda, opinó que es normal que haya expresiones de respeto y simpatía en lo individual hacia Xóchitl Gálvez, a quien se refirió como una candidatura atractiva, decente, pero sobre la que no existe posibilidad alguna para discutir sobre una posible incorporación a la alianza, porque “Movimiento Ciudadano representa cambio, futuro y una alternativa distinta”.

Este rotativo le preguntó al diputado si Movimiento Ciudadano irá con su propio candidato, a lo que respondió: “Definitivamente vamos a ir con un proyecto ciudadano, de futuro, que no esté vinculado a los partidos del pasado y de la vieja política”.

Respecto del proceso que llevará a cabo MC para designar a su abanderado presidencial, comentó que se apegarán al marco y tiempos legales.

“Vamos a ser los únicos que vamos a respetar la ley, vamos a hacer precampañas en noviembre y diciembre, como marca la ley, y ahí elegiremos a nuestra candidata o candidato presidencial”, comentó el diputado.

El alcance de las declaraciones de Clemente Castañeda llegó al Frente Cívico Nacional, una organización civil aliada del Frente Amplio por México, que envió una carta a Dante Delgado para invitarlo a un diálogo en el que todos estén dispuestos a “convencer o ser convencidos”.

“La deliberación acerca posiciones y hacerlo de cara a la nación servirá para que una decisión de la máxima importancia quede bajo el escrutinio de los ciudadanos.

“Si acepta nuestra invitación respetuosa o, al menos, están abiertos a explorarla, les proponemos una reunión para aclarar dudas y, en su caso, acordar las condiciones del encuentro”, se lee en el escrito.

El Frente Cívico explicó que no se trata de enfrentar con “éxito al populismo autoritario, sino de reconstruir pluralmente a la república… Por eso es importante conformar un gobierno de coalición que rompa con la polarización y abra los puentes de la reconciliación”.

“Se van a poner rudos si no inflan el globo”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se van a poner rudos sus opositores si no logran que la senadora Xóchitl Gálvez despegue en su propósito de lograr la Presidencia en 2024, e incluso, alertó que buscarán crear un ambiente de amarillismo en los medios de aumento de la violencia en el país.

“En la mitad de los estados no hubo un solo homicidio, sin embargo, la percepción puede ser otra por el amarillismo en los medios con propósitos politiqueros. Por eso es bueno abordar el tema, porque imagínense si no logran inflar el globo, que no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos”, aseguró.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que hay una difusión sobre la violencia de manera irreal. “No hay homicidios, pero de repente hay uno y se vuelve mediático, lo aprovechan, entonces la sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad o no sea exacto”.

Con información de Sergio Ramírez