Equivocados, quienes intentaron atacarme publicando mis enfermedades: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendó a quienes lo critican que sean más inteligentes porque sus intentos para desacreditarlo se han vuelto en su contra, cómo en el caso de su estado de salud.

"Va a seguir la guerra sucia, pero no da resultados tiene un efecto de bumerang, se regresa no les ayuda, yo lo veo en la actitud de la gente", indicó.

¿A quien se le ocurre dar a conocer como gran nota el que estoy enfermo? cuando el pueblo de México es respetuoso de los enfermos de la gente mayor porque el pueblo no es de malas entrañas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

AMLO reiteró que los cuestionamientos sobre su salud, es lo más relevante que ha podido publicar en su contra, pero lo hacen con diferentes intereses.

"Me pasa primero que los más racionales preguntan y ¿la salud? porque si queda eso y los místicos pidiendo que no me pase nada y los políticos simpatizantes de nuestro movimiento, dicen si así con achaques, chocheando y enfermo está trabajando ¿por qué se meten en eso?", dijo el Presidente.

AMLO les hizo recomendaciones a los opositores que buscan llegar a la presidencia de la República.

"Ellos no conocen al pueblo, muchos desprecian al pueblo, no les interesa recoger los sentimientos de la gente. Imaginen un político que no se ocupa de conocer la idiosincrasia de un pueblo, no son políticos, no son expertos especialistas, no son nada", les advirtió.

LRL