Espaldarazo a Rocha, pero…

Y la mala noticia es que en Sinaloa la ola de violencia desatada por el choque entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza no para. Sólo ayer se reportaron cuatro asesinatos en Culiacán y balaceras en Mazatlán. Anoche, por ejemplo, reportes periodísticos daban cuenta de un enfrentamiento en la avenida Óscar Pérez Escoboza, donde quedaron tres vehículos con múltiples impactos de arma de fuego —y se desconocía si en esos hechos hubo fallecidos­—. Sólo el sábado la Fiscalía estatal reportó 14 homicidios dolosos en los municipios de Culiacán, Navolato y Mazatlán, lo que da cuenta de que la situación de violencia no está controlada. Apenas la semana pasada, nos recuerdan, el gobernador Rubén Rocha Moya recibió un espaldarazo por parte de senadores y diputados de Morena. Ese arropo, sin embargo, a juzgar por los acontecimientos del fin de semana, no ha tenido efecto en la situación del estado a ras de piso.