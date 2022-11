Estabilidad y crecimiento económico el mayor logro de la presente administración, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el principal logro de su gobierno radica en la recuperación económica posterior a la pandemia.

El mandatario resaltó que a pesar de los efectos negativos en la economía mundial, México se encuentra en buenos niveles.

"Yo creo que lo mejor ha sido la recuperación económica, si no no tendríamos una inflación de 8.1 sino de 13, sí estaríamos más preocupados en lo económico, ese es el tema principal de atención que baje la inflación, pero al mismo tiempo está creciendo la económica, crece en términos reales el salario, se mantiene estable el peso, no ha sufrido devaluación", señaló al hacer un balance de la marcha y su discurso ante la multitud en el Zócalo capitalino.

Agregó que en el plano político, su discurso fue muy aplaudido cuando se refirió a la lucha por terminar con el clasismo y el racismo.

"A la gente le gustó mucho cuando dije que vamos ganando la pelea al clasismo y el racismo, eso tiene que ver con el cambio de mentalidad, me produjo satisfacción que hayan participado muchísimos jóvenes y a los adultos mayores se les convocó, para que estuvieran esperando en el Zócalo; muchos jóvenes eso es muy estimulante, porque es el relevo generacional no solo en cuadros dirigentes, sino de los integrantes de la ciudadanía, además otra cosa importante es que no se quebró un vidrio", destacó López Obrador.

Agradeció a la gente su participación y reconoció que si hubo desorganización pues se tenía planeada un descubierta de unos 10 líderes que lo acompañarían en la marcha, "pero al llegar, pues el pueblo fue la descubierta".