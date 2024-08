Estallan paro en el Poder Judicial: trabajadores y jueces van contra la reforma

Con matices, aunque en algunos casos de manera parcial, ayer estalló el paro indefinido de labores por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en al menos 28 entidades, con suspensión de actividades en diferentes momentos. Fuentes judiciales confirmaron a La Razón que, hasta ahora, ese número de estados se ha sumado a las acciones de rechazo a la reforma judicial cuyo dictamen se discutirá la próxima semana en la Cámara de Diputados.

De manera simultánea, jueces y magistrados también votaron abrumadoramente por sumarse a la suspensión de labores a partir del primer minuto de mañana miércoles.

Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Puebla, Veracruz, Coahuila, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua –parcialmente–, Morelos, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Zacatecas, Durango, Baja California Sur, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes y Campeche, a través de diferentes organizaciones internas del Poder Judicial, se sumaron al movimiento parista, que según estimaciones internas involucran a unos 39 mil trabajadores que detuvieron actividades, de un total de alrededor de 55 mil trabajadores.

Circuitos Unidos, Trabajadores del PJF, Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Colegios de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Justicia independiente, Frente Unido por la Independencia Judicial y el Frente Judicial por la Democracia, son las organizaciones que congregan a estos trabajadores.

Protesta de trabajadores del Poder Judicial, ayer, en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

En el caso de la Ciudad de México, de manera simbólica los trabajadores cerraron con cadenas y candados la entrada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en San Lázaro.

Esta suspensión de labores sumó a jueces de circuito y personal de oficinas del PJF, quienes siguieron de cerca la votación que hizo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), otro organismo del Poder Judicial, el cual cerró su consulta a las 20:00 horas de este lunes con un total de mil 202 votos a favor del paro de labores, contra 201 en contra, por lo que juzgados y tribunales federales se irán a paro este miércoles y dejarán guardias para la atención de casos urgentes.

Desde las primeras horas del lunes, en redes sociales circularon videos del momento en el que se cerraron las puertas de la sede del CJF, mientras los asistentes portaban pancartas con las leyendas: “Todos somos Poder Judicial”, “Los jueces no hacemos las leyes, las aplicamos”, “No somos corruptos”, y “Basta de ataques políticos al Poder Judicial”, entre otras.

El juez federal Salvador Tercero, vocero de empleados del PJF, dijo a La Razón que la posición de los trabajadores en Chihuahua, ante la iniciativa de reforma, es que “por ahora no habrá paro de labores, pero que se están preparando para aplicarlo, de ser necesario”. También dijo que respetan a aquellos de sus agremiados que ya iniciaron la suspensión de actividades, de manera parcial.

Gráfico

Armando Barrera Nieves, trabajador de Tlaxcala que se sumó al paro nacional, mencionó a este diario que “se está mintiendo constantemente; dicen que no se vulneran nuestros derechos y no es así. Desde el momento en que quieren elegir jueces a modo, desde ese momento no sólo se violan los derechos del Poder Judicial, sino de la ciudadanía, que no va a recibir sentencias justas, porque no se sabe si estas nuevas personas cuenten con la carrera judicial”.

Ante ello, el magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, representante del Vigésimo Octavo Circuito, dio a conocer que, ante la suspensión de labores, todos los plazos y términos procesales quedaban suspendidos hasta la reanudación de actividades.

Con una ceremonia cívica, en la que entonaron el Himno Nacional, en Nuevo León los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y demás empleados del PJF rechazaron la idea de que las designaciones de jueces y magistrados se realicen mediante un proceso electoral, y advirtieron que “esta lucha apenas comienza”.

“Se ha dicho que somos acarreados o, peor aún, que sufrimos presión para dejar labores; nada es más alejado de la realidad. Nosotros conocemos la ley y sabemos perfectamente que estamos en el derecho y tiempos de protesta; creo que hemos sido muy prudentes en iniciar. Nosotros estamos aquí por nuestros propios derechos”, señaló Lucila Meza.

Los trabajadores acordaron que solamente operarán los casos urgentes en materia penal, donde se deba otorgar libertad y esté en riesgo la vida de las personas. Todo el resto quedará en pausa.

En contraste, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) sugirió a sus agremiados no participar en ningún paro de labores, a menos que sea autorizado por los jueces, magistrados o el CJF.

“Si no hay de por medio una suspensión de labores que proceda de la parte patronal (titulares o el Consejo), no la inicien porque ello dificultaría la eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal”, señaló el sindicato en un documento.

En este marco, ayer mismo se anunció que la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) programada para este martes 20 de agosto quedó suspendida, “debido a que las ministras y ministros sostendrán una sesión privada en la sede principal del Alto Tribunal”.

Fuentes judiciales aseguraron que los ministros se reunirán en privado este martes para dialogar sobre el paro de los trabajadores del PJF y el dictamen de la reforma planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO a paristas: Serán paleros de la corrupción

Ante el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial (PJ), el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que, a pesar de que están en su derecho, se encuentran desinformados y sólo actuarán como “paleros” de quienes forman parte de la corrupción en este sector.

Desde de ayer fueron tomadas las instalaciones del Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación (TEPJF) en casi todas las entidades como medida de presión para frenar la reforma enviada por el mandatario federal al Congreso de la Unión el 5 de febrero pasado.

“Hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben; lo que queremos es corregir que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba. La corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros, aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos, que dejan en libertad a delincuentes tanto del crimen organizado como de cuello blanco.

“Sí teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho, nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial”, aseguró.

El mandatario federal hizo un nuevo llamado a los trabajadores del PJ para que no se dejen manipular, porque la reforma judicial no afecta sus derechos, insistió, e incluso agregó que ni siquiera a los de arriba; “es nada más recortar el copete de privilegios” de los ministros, argumentó.

“Todo esto para que no se manipule a los trabajadores, para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México, nosotros estamos en contra de la corrupción”, dijo.

Durante la conferencia matutina, el Presidente indicó que éstos podrán seguir ganando cien mil pesos mensuales mínimo, y hasta más, porque “yo gano 130 mil; ellos podrían ganar 129 mil y no violan la Constitución”, agregó.

Cuestionó: “¿Y qué, no es una buena cantidad, cuando el promedio de lo que gana un trabajador inscrito en el Seguro Social…? Hay 22 millones 300 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social y el promedio de sus ingresos, 17 mil pesos mensuales. O ustedes (periodistas), en promedio, deben de traer pues 30, 35”.

En el caso de los trabajadores, insistió, están en su derecho de manifestarse; “sólo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores; al contrario, se les beneficia”, señaló el mandatario.

Por ello, planteó a los empleados del PJ que sus derechos en ningún momento están en riesgo con la reforma que se discute en la Cámara de Diputados, donde el eje central es la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que entre hoy y mañana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informará en qué consiste la reforma judicial y cómo no daña a los trabajadores; “es más, ni siquiera afecta a los de arriba”.

El paro de labores de los trabajadores del PJ inició desde las primeras horas de ayer en las instalaciones del Palacio de Justicia Federal y el Consejo de la Judicatura Federal, ubicadas en San Lázaro.

Los manifestantes decidieron llevar a cabo dicha acción, luego de conocer que el contenido del dictamen de la iniciativa de reforma presentado por Morena en la Cámara de Diputados no tendrá cambios significativos.

Sheinbaum llama a no temer a la democracia

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a no temer a la democracia luego del paro que estalló ayer en diversas partes del país en instancias del Poder Judicial de la Federación (PJF), como medida de rechazo a la reforma que se alista para elegir a jueces, ministros y magistrados mediante el voto de la ciudadanía.

“La propuesta, lo que busca es un mejor sistema de justicia en nuestro país y no hay que tenerle miedo a la democracia. No hay que tenerle miedo; al revés: todos aquellos que dicen hablar por la democracia, vamos a que… hay democracia en el Ejecutivo, porque nos elige el pueblo de México y hay, incluso, revocación de mandato”, dijo en conferencia de prensa.

A los trabajadores judiciales les dijo que no se alterarán sus derechos laborales y recordó que, en el predictamen de la reforma, que se discutirá durante los próximos días en la Cámara de Diputados, se fijó un artículo transitorio para asegurar que no haya impacto a las garantías de las y los empleados.

Lo mismo refirió acerca de la carrera judicial, en el sentido de que quedará plasmada como uno de los requisitos; sin embargo, reiteró que la decisión final sobre quienes se convertirán en jueces, ministros y magistrados corresponde a la población en las urnas.

“Lo hemos dicho varias veces, no van a alterarse los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, no se van a alterar”, señaló.

Comentó que, si la inquietud es que haya injerencia del Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia, habrá que recordar que, en el modelo actual, “al final, le corresponde al Ejecutivo nombrar”.

“Esta idea que se decía: “es que ahora Morena va a nombrar a todos los…” No. Los legisladores hacen una propuesta donde se abren convocatorias, es abierto y hay requisitos… Se fortalece la escuela judicial. Es una propuesta, creo yo, muy completa”, mencionó.

Morena pide a trabajadores no afectar a terceros

Los trabajadores del Poder Judicial (PJ) que realizan un paro nacional tienen toda la libertad para efectuarlos, pero no el derecho de afectar a terceros al detener los juzgados de primera instancia, de tribunales y de la Suprema Corte, lo cual, implica repercusiones.

Así lo afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera, tras denunciar que la oposición ha desatado una campaña de romper las reglas de la democracia porque “están en contra de las mayorías” que el pueblo eligió el 2 de junio.

Entrevistada al término de la presentación de su último informe de labores como senadora por Tlaxcala, habló sobre la movilización de los trabajadores del PJF, lo cual representa un acto de resistencia en contra de la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador

“Tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a expresarse, pero no tienen derecho a paralizar el trabajo de los juzgados de primera instancia, de tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; porque en la medida que se violenten derechos de terceros también deberá haber repercusiones, ¿verdad?”, aseguró.

Insistió en que existe una desinformación por parte de los trabajadores del Poder Judicial porque no se van a afectar sus derechos, en lo más mínimo.

Mencionó que ahora también tocará enfrentar la otra etapa de resistencias de quienes, desde el privilegio y el poder, no toleran que el PJ sea elegido por el pueblo a través del voto popular, “pero esas resistencias también se vencerán”.

Asimismo, criticó a los partidos de oposición que no obtuvieron el voto popular el pasado mes de junio, y están en contra de las mayorías que el pueblo le dio a Morena y aliados.

“Están desatados en una campaña, en un intento de romper las reglas fuera del juego. El juego ya terminó y todavía quieren cambiar las reglas; imposible. La representación mayoritaria que tenemos, la tenemos; en cuestión de días lo estarán ratificando”, finalizó la senadora.

Oposición avala suspensión de labores en el PJ

Luego de expresar su solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial Federal, la senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz llamó a los diputados a que “abran los ojos” y se den cuenta que la reforma en la materia pone en riesgo derechos laborales, el Estado de derecho y la división de poderes.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, respaldó el paro nacional de los empleados del PJF que iniciaron al primer minuto de este lunes, como medida de presión para frenar la reforma judicial promovida por Morena.

“Mi solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial Federal. Hago un llamado a los diputados a que abran los ojos al daño que generaría la reforma judicial que pretenden aprobar”, escribió.

Alertó que “están en riesgo los derechos laborales de los trabajadores, el Estado de derecho, la división de poderes y la impartición de justicia para los mexicanos”.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños se sumó a las muestras de apoyo a los trabajadores del PJF que este lunes iniciaron un paro laboral, en contra de una reforma que, sostuvo, amenaza sus derechos laborales y la imparcialidad de la justicia, poniendo en riesgo el Estado de Derecho.

El legislador anticipó que “en el @PRI_Nacional hemos anunciado que vamos en contra de esta reforma impulsada por el oficialismo”.

El senador del PRD, Emilio Álvarez Icaza, advirtió, por su parte, que, para controlar el Poder Judicial, Morena presentará sus planillas y meterá dinero y a los servidores de la Nación para decir por quién votar y contarán con el apoyo del narco.

“López Obrador no busca mejorar el sistema de justicia sino someter al único contrapeso constitucional. Después siguen el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, indicó.

Opinó que la reforma judicial no pasará si en el Senado la oposición se mantiene firme en defensa de la democracia y en contra de la destrucción del Poder Judicial.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo, a su vez, que su partido brinda todo su apoyo y respaldo a los empleados del PJ que han decidido emprender un paro, y adelantó que el tricolor votará en contra de la “dañina” reforma judicial.

Advirtió que esa reforma pone en riesgo los derechos laborales, la imparcialidad en la justicia y la estabilidad del Estado de derecho.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Alito Moreno opinó que “es fundamental que se mantenga el equilibrio de poderes y se protejan los derechos de todos los ciudadanos”.

Por ello, señaló a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, “estamos con ustedes en esta lucha por la justicia y la equidad”.

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI manifestó su respaldo a las acciones emprendidas por los trabajadores del PJF en defensa de la independencia judicial, la carrera judicial y de México.