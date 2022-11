Estiman costo de autobuses para trasladar contingentes en 7.6 mdp

Desde 350 mil hasta 7.6 millones de pesos por cada cien vehículos es el costo que supone la renta de autobuses para movilizar a miles de personas como las que fueron trasladadas desde todas partes del país a la marcha que encabezó el Presidente de la República este domingo.

De acuerdo con una cotización hecha con empresas dedicadas a este negocio, el costo mínimo de renta de cada unidad, con hasta 50 lugares para movilizar habitantes desde municipios del Estado de México, como Ecatepec, Nicolás Romero o Cuautitlán Izcalli, hacia la capital, es de tres mil 500 pesos.

Tan sólo en Ecatepec, gobernado por el morenista Fernando Vilchis, se llegaron a contabilizar 22 camiones que desde la madrugada aguardaban en calles del centro y alrededores para acudir a la marcha. En este caso, el costo se estima en 77 mil pesos.

En cambio, los precios más elevados se encontraron en la renta de camiones que llegaron desde estados del norte, como Chihuahua y Sonora, donde el precio por cada unidad que, además de circular hasta 32 horas de ida y vuelta, espere a las personas hasta por cinco horas, ronda los 76 mil pesos.

Cientos de unidades de autotransporte urbanas y foráneas, que trasladaban a los simpatizantes de la 4T a la capital, causaron caos vial en las arterias principales de la Ciudad de México. Foto: Especial

La demanda de vehículos atestó decenas de grupos en Facebook en los que se ofrecen servicios de viaje, donde la urgencia por conseguir servicios benefició no sólo a empresas, sino a familias que, de manera informal, se dedican a rentar autobuses para llevar gente a cualquier parte del país.

“Busco ocho autobuses saliendo de Monterrey para México el día 26, regresando el 27, exprés”, publicó una mujer en el grupo de Facebook “Autobuses de turismo en renta y algo más”.

“No hay, están pidiendo muchos para lo de Obrador”, respondió un usuario; “cobren muy bien el costo del viaje, al fin lo va a pagar el Gobierno, señores transportistas”, escribió otro.

La búsqueda de los servicios también generó disputas entre los mismos transportistas, quienes ante los señalamientos de “acarreo” que hicieron otros, manifestaron que también aprovecharían para acudir a la marcha o defendieron el gasto del que se dispuso para que la población fuera trasladada a la capital.

“¿Y qué esperabas? ¿Qué se teletransportaran desde ese lugar? ¿No te digo? Además, velo por el lado optimista, se está fomentando el turismo en México y ellos no serán mandados como carne de cañón”, comentó un usuario bajo el nombre de Raúl, en cuyo perfil de Facebook compartió en forma pública su experiencia en la movilización.

Entre otros costos, para llegar desde Puebla capital a la CDMX, un autobús cobra 12 mil 500 pesos; de Veracruz, 37 mil 500; Zacatecas, 29 mil; Morelos, seis mil 500, e Hidalgo, ocho mil pesos.

Sin embargo, el gasto hecho para acompañar al Presidente no sólo se hizo en el transporte, sino en la cantidad de recursos para generar el ambiente de fiesta que desde la madrugada se presenció en el Ángel de la Independencia. Uno de los varios grupos de mariachis que formó parte de los contingentes cobra tres mil 800 pesos por cada hora de servicio.

Para que los contingentes se animaran y avanzaran al ritmo del “Cielito Lindo” o la “Serenata Huasteca”, desde las 8:30 de la mañana hasta pasadas las 14:00 horas, el costo total superó los 20 mil pesos.

Los seguidores obradoristas aseguraron haber puesto de su bolsillo para acudir a la marcha, por la cual algunos dejaron sus únicos días de descanso en la semana o algunas responsabilidades.

“Yo soy comerciante en unos tianguis y los sábados descanso y los domingos me dedico a ir a traer mi mercancía, pero pues dije: ‘qué tanto es tantito’. Nada más fui para ver si podía ver al Presidente y no lo vi, pero ya qué. Siento que sí me hará falta para completar algunos de mis encargos, pero puede solucionarse la otra semana”, comentó Aidé, una de las asistentes que entre semana vende ropa.

Otro de los gastos fueron los alimentos que se dieron a los asistentes. Según lo constatado por este medio, la mayoría recibió pequeños jugos de sabor, un sándwich o torta.

Considerando los costos más económicos, con precios de mayoreo de los productos para elaborar estos paquetes, el costo de cada uno fue de hasta 10 pesos, por lo que para brindar comida por cada camión el gasto promedio fue de 500 pesos.