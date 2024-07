Estiman críticos de Alito que manejará 5,000 mdp; éste enfila expulsarlos.

La expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, crítica de la posible reelección de Alejandro Moreno, consideró que la razón “real” de que éste busca quedarse por hasta ocho años más en la dirigencia nacional partidista ronda el lado de los recursos económicos, al manejar prerrogativas que estimó en cinco mil millones de pesos en los próximos tres años.

“Estamos hablando que aún con esta disminución severa de la votación del PRI con las reglas actuales, el PRI va a recibir un financiamiento público importante. Con los cálculos actuales, sin meterme al detalle, posiblemente los próximos tres años vaya a recibir alrededor de cinco mil millones de pesos (…) Parece ser que es lo único que explica ese interés desmedido, desbocado, de quedarse en la presidencia”, señaló en entrevista radiofónica.

El domingo pasado, la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI aprobó una reforma al artículo 178 de los estatutos priistas, que abre la puerta a la reelección de la dirigencia nacional de ese partido hasta por dos periodos consecutivos de cuatro años cada uno.

Al respecto, Sauri Riancho anunció que habrá impugnación de este resolutivo, luego de que “no se dio el milagro de la reacción de la mayoría frente a la amenaza inminente del declive final del PRI”.

Aseguró a La Razón que ella acompañará dicho recurso legal, primero ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y en segunda instancia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de otra impugnación política, dentro de su propio partido, “y también en la propia sociedad interesada en el futuro del PRI”.

Advirtió que el final del PRI “puede tocar la puerta” en el 2027, indudablemente. “No podemos decir que no nos va a pasar lo del PRD; el PRD tuvo un porcentaje parecido al nuestro: menos del 10 por ciento en 2018; tuvo la mitad, cinco por ciento, en 2021, y fracasó rotundamente en el 24”, acentuó en la entrevista de radio.

El PRI va a recibir un financiamiento público importante (…) posiblemente los próximos tres años vaya a recibir alrededor de cinco mil millones de pesos (…) Parece ser que es lo único que explica ese interés desmedido, desbocado, de quedarse en la presidencia

Dulce María Sauri, Expresidenta del PRI

En la conversación con La Razón, expuso que “primero se tiene que realizar la impugnación legal ante el INE, que es el que debe recibir las reformas a los documentos básicos del partido y dar constitucionalidad”.

Explicó que después de que se realice esta impugnación, se presentará otra en la Sala Superior del Tribunal Electoral, y recordó que este camino ya lo han recorrido “quienes nos opusimos a la prórroga de la dirigencia en diciembre del 2022. Nosotros seguimos ese camino legal y lo volveremos a seguir”, advirtió.

“Vamos a buscar que la asamblea (del domingo pasado), que fue convocada durante el periodo electoral, sea declarada inválida, toda la asamblea, y dentro de ésta, desde luego, estas reformas estatutarias”, explicó.

A la militancia priista descontenta con la posible reelección de Alejandro Moreno, Dulce María Sauri Riancho le dijo que “hay un partido mucho más grande que la actual dirigencia. Sostuvo que las reformas a los estatutos fueron aprobadas en una asamblea de “dudosa legalidad” y transformaron los “cuatro documentos básicos del PRI”, entre ellos “violando uno de los estatutos fundamentales: el de la no reelección”.

La priista subrayó que este domingo los cuatro documentos básicos del PRI fueron “sobrepasados”, en especial “el estatuto 178, el que contenía la prohibición expresa de reelección”, y señaló que esto abre la posibilidad para que Alejandro Moreno “pueda permanecer en el poder por dos periodos más: estamos hablando de más de 13 años” en la dirigencia, sumando los cinco años que ya ha cumplido desde que fue electo en el 2019, aseguró.

Calificó éstas acciones de “serias y graves”, pues “esta es una dirigencia, la de Alejandro Moreno, que se ha caracterizado por la exclusión y desconcentración de decisiones, además de irresponsabilidad del presidente del Comité Nacional, que ha dado muy malos resultados electorales a lo largo de su administración, que ha durado cinco años y todavía se pretende quedar por un tiempo prolongado”.

La priista con varias décadas de militancia señaló que este instituto político “nació para apoyar al Estado de la revolución, y esta revolución social se hizo bajo el principio del “sufragio efectivo, no reelección”, por lo que dijo que se podría considerar a la reelección como “la razón de la revolución en contra del presidente Porfirio Díaz. Por eso es tan importante el principio de no reelección”.

Durante el domingo y lunes, Alejandro Moreno Cárdenas llamó “esquiroles” y “cínicos” al grupo del que forma parte Dulce María Sauri, ante lo cual ella contestó con una frase popular porque “es más fácil: ‘botellita de jerez, todo lo que digas será al revés’”.

Dijo a la militancia que “aún queda mucho partido, a pesar de estos tiempos tan oscuros que está viviendo el PRI”, y aseguró que esto “va a cambiar si abandonamos el silencio, levantamos la cabeza y dejamos atrás la sumisión. Mientras haya registro, hay esperanza”, recalcó.

Alito va por expulsar del PRI a detractores

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que su partido va a procesar la expulsión de los priistas que han criticado la posibilidad de su reelección, a partir de las “muchas” solicitudes que hay para ese fin.

“Hay muchas propuestas y solicitudes de los estados de la República para que se presente ante la Comisión de Justicia partidaria la expulsión de todos y cada uno de ellos, porque causales de expulsión también son atentar contra la unidad del partido, calumniar en el partido, mentir públicamente con el partido”, afirmó el líder del PRI.

Al frontalizar su posición en contra de militantes que han formado parte de la cúpula partidista en el pasado, como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Labastida y Aurelio Nuño, entre otros, Alito afirmó que él es un “gladiador” y que no lo van a “doblar”.

El líder del PRI refirió que los “perfiles rancios” son quienes han manchado al PRI, por lo que ahora los van a poner en su lugar y “los vamos a exhibir con firmeza y claridad”.

Moreno Cárdenas evadió responder si buscará la reelección de la dirigencia del PRI, así como su responsabilidad en el pasado proceso electoral y, por el contrario, sostuvo que la debacle del priismo se inició hace tres décadas.

El dirigente tricolor recordó que el PRI siempre decía “lo políticamente correcto. Oye, es que no hay que contestarle a esta persona, mira. ¡No, no, no!”.

“A partir de hoy los vamos a poner en su lugar y les vamos a contestar, y los vamos a exhibir, y los vamos a exhibir con firmeza y con claridad, porque son un grupo de cínicos, que fueron los que lastimaron al partido con todas sus acciones y los hechos que ocurrieron en el pasado”, aseguró.

Alejandro Moreno también afirmó que durante los próximos meses se van a dedicar a la organización de encuentros, de foros, de asambleas, para que en el momento oportuno convoquen a una asamblea nacional extraordinaria, para impulsar la profunda reforma al Partido Revolucionario Institucional.

Al negar que la reforma al artículo 178 de los estatutos del PRI tengan como finalidad que se logre su perpetuidad al frente de la dirigencia nacional del partido, aseguró: “para eso falta mucho”.

Nombres como el de Aurelio Nuño, quien fue coordinador de la campaña de José Antonio Meade en el 2018 y a quien se refirió como “un político de café de Polanco, salieron a relucir en sus señalamientos. De él dijo que “no tiene vergüenza y no tiene madre”, porque sólo critica al partido y ni militante es.

También se refirió a Manlio Fabio Beltrones, a quien señaló por figurar en el expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y a Dulce María Sauri, a la que acusó por el Pemexgate; advirtió que no se va a dejar de todos ellos.

Sobre Sauri Riancho, quien recientemente lo ha cuestionado por su dirigencia, apuntó que era la presidenta del PRI cuando ocurrió la primera derrota presidencial en la historia de su partido en el año 2000, y afirmó que a pesar de esa derrota se mantuvo ahí dos años más, hasta el 2002, además de que autorizó el traspaso de mil 500 millones de pesos del sindicato petrolero al tricolor, lo que se conoció como Pemexgate.

“Recordarán ustedes que fue una denuncia que se hizo de que habían desviado recursos de Petróleos Mexicanos de más de mil 500 millones de pesos a la campaña presidencial del tristemente célebre candidato (Francisco) Labastida y que se culpó al PRI, y que le generó una multa de más de mil millones de pesos al PRI”, afirmó.

Además, resaltó que “uno de los grandes lastres para el PRI fue la narrativa que se dio desde 1994 en el sentido de que el partido asesinó a su propio candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio”, y sostuvo que uno de los señalados en los expedientes es el senador electo priista Manlio Fabio Beltrones.

El dirigente aseguró que se va a solicitar la creación de las comisiones para castigar a quienes dañen al partido tricolor y afirmó que se irán “con todo”, porque “esta bola de cínicos lastimaron el nombre y el prestigio del PRI”.

“Ellos quienes dividir, ellos quieren lastimar al PRI, ellos quieren eso. Quieren romper la unidad del PRI a cambio de impunidad y eso la gente y los priistas lo saben. Hacen política desde la comunidad de su celular. Están en la nostalgia del viejo partidazo”, señaló.

Acompañado por Carolina Viggiano y por los coordinadores legislativos, Rubén Moreira y Manuel Añorve, Alejandro Moreno Cárdenas advirtió “éste es sólo el punto de partida de la gran reforma del PRI” que se trabajará en los próximos meses con la realización de foros encaminados a concretarlo en 2025.

De igual forma, señaló que es necesario mirar hacia delante, replantear lo que se está haciendo y construir una coalición sólida.Sobre quienes auguran la “muerte” del PRI en el 2027 bajo su dirección les respondió que “se equivocan y se van a topar con pared”.

Reprochó que “en los medios se ha centrado una información o se ha centrado una afirmación errónea, equivocada, sobre la supuesta lógica clara que ven que sólo teníamos una visión en nuestra asamblea para este tema que tanto se ha comentado de la reelección”.

Necesaria, renovación en el PRI y el PAN: 4T

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, consideró necesario que PRI y PAN se renueven tras los problemas internos que enfrentan; mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar sobre el cambio de estatutos en el tricolor, que dan a su dirigente la posibilidad de reelegirse hasta 2032.

En conferencia de prensa, la futura mandataria del país expresó que la aprobación de los cambios a los estatutos en el Revolucionario Institucional “es una muestra de lo que es el PRI ahora”.

Consideró que “la derrota, cuando ocurre, como ahora en el PRI y en el PAN, hay una discusión tremenda”, y recordó el encontronazo que sostuvieron el expresidente Felipe Calderón con el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés.

Sheinbaum Pardo añadió que “ellos (los partidos) también tienen que renovarse, pero es cuestión de ellos”.

Previamente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó a broma la pregunta de la prensa sobre lo ocurrido el domingo en la Asamblea Nacional tricolor. En su alocución fue “sopeando” a los reporteros. “A ver, ¿primero qué pasó?, porque la gente no sabe”, cuestionó.

Los representantes de la prensa precisaron lo ocurrido, a lo que el mandatario volvió a preguntar: “¿Y qué más hubo?”.Un periodista explicó que el líder del PRI podrá designar a los líderes parlamentarios, tanto en el Congreso de la Unión como en las entidades federativas. ¿Eso fue ayer?”, preguntó el mandatario federal.

Otro reportero le comentó que el PRI se autodenominó socialdemócrata y se desligó del neoliberalismo, además de la acusación de Alejandro Moreno a algunos priistas de estar detrás del asesinato del candidato presidencial tricolor en 1994, Luis Donaldo Colosio. “¡Bueno! Vámonos a desayunar. Ya, ya, ya. Adiós, adiós”, cerró el mandatario federal.

Afín a Alito pide no temer a la reelección

La diputada federal priista, Melissa Vargas Camacho, hizo un llamado a sus correligionarios y a los detractores internos del partido a no tener miedo a la reelección en el proceso para definir a la nueva dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, siempre y cuando sean las mejores opciones.

Dijo que quienes se oponen a la relección de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, deberían postularse para competir, “que presenten su propuesta, va a haber una convocatoria abierta, seguramente, para competir y pues que gane el mejor”.

Advirtió en entrevista que se avecina una etapa profunda de reflexión y de análisis para el PRI, luego de que en la pasada XXIV Asamblea Nacional del tricolor se aprobaron reformas a los estatutos que posibilitan la reelección de los dirigentes nacionales hasta en tres periodos consecutivos de cuatro años.

“Yo no tengo miedo a la reelección, la reelección no es mala, siempre y cuando quienes encabecen sean las mejores opciones, pues vamos a la competencia”, comentó Vargas Camacho.

Abundó que “yo le tengo miedo a los políticos que no están dispuestos a salir a luchar, que no se quieren ensuciar los zapatos, a los que no quieren ser una real oposición, a esos sí”.

Por ello, destacó que es bienvenida la competencia, “pues viene un proceso interno para elegir dirigencia, entonces que se postulen los mejores”.