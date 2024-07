Así fue la icónica entrevista que 'El Mayo' Zambada le dio a Julio Scherer: 'Me fusilan y estalla la euforia'

Este jueves, Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en un aeropuerto en el estado de Texas, tras varias décadas de estar prófugo de la justicia, a lo largo de su vida solamente dio una entrevista a un reconocido periodista.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que detuvieron a dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa en El Paso, en Texas, Señaló que tanto Ismael Zambada García, o “El Mayo” como Joaquín Guzmán López enfrentan varios cargos, son señalados por la fabricación y el tráfico de fentanilo.

"El Mayo" solamente dio una entrevista, entabló una conversación con el periodista Julio Scherer, a quien le confesó varias cosas, entre ellas, que temía que lo encierren.

Fue en el año 2010 cuando Ismael aceptó ser entrevistado por Scherer, a quien le habló sobre su vida privada y opiniones de Zambada. Le confesó que para él, el monte había sido un refugio.

De igual manera, Scherer le preguntó acerca dela guerra contra el narcotráfico, a lo que el capo, le compartió un caso hipotético, en el que se entregaría a las autoridades para ser ejecutado como un ejemplo. Pero, recalcó que esa acción no cambiaría al narco.

'El Mayo' Zambada junto al periodista Julio Scherer. Foto: Proceso

"Un día decido entregarme al gobierno para que me 'fusile'. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió", enunció Ismael "El Mayo" Zambada.

Asimismo, dijo que el narcotráfico "envuelve a millones" y afirmó que si encierran a los capos o mueren, "sus reemplazos ya andan por ahí".

Ismael compartió que en repetidas ocasiones había estado cerca de elementos del Ejército y comentó su temor a ser detenido: "Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al "Chapo". Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy. Tengo pánico de que me encierren.

