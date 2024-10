EU condena a García Luna a 38 años de prisión por narco

El exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, fue sentenciado en una Corte de Nueva York a 38 años y ocho meses de prisión, y a pagar una multa de dos millones de dólares, al ser considerado culpable de cinco cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, y por mentir a las autoridades de Estados Unidos.

En audiencia celebrada ayer en la Corte de Distrito de Nueva York, García Luna libró la cadena perpetua que había solicitado como condena la Fiscalía de Justicia de Estados Unidos por sus nexos con los líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, grupo delictivo al que favoreció.

García Luna fue hallado culpable de participar en la dirección de una suerte de empresa criminal que continúa con su actividad y en específico, de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla, conspiración para la importación de cocaína y falso testimonio a las autoridades de Estados Unidos.

Un dibujante captó el momento en que el extitular de la SSP entrega sus argumentos durante la audiencia de ayer. Foto: AP

Al exfuncionario, quien inició su carrera a temprana edad en el servicio público como agente del hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio de Carlos Salinas, se le restarán los cuatro años y ocho meses que lleva en una prisión en Estados Unidos, por lo que pasaría 34 años en la cárcel y, si mantiene buena conducta, la pena podría disminuir otros años, según lo considere el juez.

En la audiencia, con la mirada fija en él y antes de anunciar la sentencia, el juez que lleva su causa penal, Brian Cogan, dijo a García Luna: “Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley. Y seguro lo cree. Pero su conducta es la misma que la de El Chapo.

“Y esta es otra confirmación de su doble vida, señor. Usted es esas dos personas, pero las cosas horribles que hace son las que lo condenan…”.

El impartidor de justicia también le dijo al acusado que sus condecoraciones eran parte de una “cortina de humo”.

Asimismo, le aseguró a Genaro García que no lo condenaría a cadena perpetua porque le quería dar “una luz al final del túnel”, además de considerar sus buenas acciones realizadas con otros presos en los casi cinco años que lleva en una prisión de Brooklyn.

El abogado del exsecretario de Seguridad Pública, César de Castro, anunció que la defensa apelará la sentencia de casi 39 años que Cogan dictó a su cliente, después de que la audiencia se suspendió en cinco ocasiones. Sin embargo, pidió que García Luna cumpla provisionalmente su sentencia en una prisión que esté cerca de Washington.

El próximo mes Genaro García Luna cumplirá cinco años en prisión, uno de los cuales lo pasó en una celda de 5 metros cuadrados, en total aislamiento.

[MISSING]binding.image.description

Gráfico

Sobre las declaraciones del juez, señaló que no importa lo que la gente pueda creer, y apuntó que Genaro García Luna sólo tenía una vida.

“No es el hombre que describen como una persona con doble vida, estamos en desacuerdo con eso; él sólo tenía una vida y era funcionario del servicio público. Estamos en desacuerdo con la decisión del juez”, declaró.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York informó, en un comunicado, que el exfuncionario en el sexenio de Felipe Calderón, de 56 años de edad, fue condenado por el juez Cogan a 460 meses de cárcel por su ayuda durante una década a la organización criminal citada (Cártel de Sinaloa) a cambio de millones de dólares en sobornos.

Las autoridades estadounidenses destacaron que, como se demostró en el juicio, del 2006 a 2012 García Luna utilizó sus cargos oficiales para ayudar a este grupo criminal, cuyas actividades incluían facilitar el paso seguro de los cargamentos de droga, proporcionar información confidencial acerca de las fuerzas de seguridad y sus investigaciones.

No es el hombre que describen como una persona con doble vida, estamos en desacuerdo con eso; él sólo tenía una vida y era funcionario del servicio público

César de Castro, Abogado de Genaro García Luna

Aunado a ello, resaltaron, ayudaba a la organización delictiva a atacar a otros cárteles de droga rivales, facilitando así la importación de cantidades de varias toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

A cambio de sobornos, la Policía Federal del exservidor público actuaba como guardaespaldas y escolta del cártel, permitiendo a los miembros de éste llevar uniformes e insignias policiales y ayudando a bajar los cargamentos de cocaína de los aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México, dice el comunicado.

Breon Peace, fiscal estadounidense de dicho distrito neoyorquino, afirmó que “tras años de engaño y narcotráfico destructivo, García Luna pasará casi 40 años donde debe estar: en una prisión federal”. La sentencia, dijo, “envía un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley”.

En tanto, Anne Milgram, administradora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dejó en claro que la condena contra el extitular de Seguridad Pública en México envía un mensaje a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: “Ningún poder los protegerá de la justicia”.

En el mismo comunicado, Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), subrayó que “la sentencia dictada hoy envía un poderoso mensaje de que nadie está por encima de la ley”.

Dice Calderón que nunca tuvo evidencia contra GGL

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa dijo nunca haber tenido evidencia que acreditara la relación entre su entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y el crimen organizado, pero a pesar de ello respeta la sentencia que se le dictó al exfuncionario.

Ante los múltiples reclamos que esto desencadenó en su contra, el exmandatario panista respondió que durante su gobierno tampoco fue advertido de tales vínculos criminales por parte de agencias de inteligencia nacionales ni extranjeras que, en su momento, confiaban en el mismo García Luna.

A pesar de esto y de no haber tenido nunca acceso a las evidencias que llevaron a la sentencia del exsecretario, dijo respetar el fallo.

“Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él… Soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos”, escribió en un mensaje difundido en redes.

Se pronunció por no ver esto como un demérito de la “lucha valiente” que miles de mujeres y hombres encabezaron, a costa de su vida, para defender con toda la fuerza del Estado al país de su “verdadero enemigo”, es decir, el crimen organizado.

Gráfico

Aunque dijo que enfrentar a estas organizaciones delincuenciales fue una de las decisiones más difíciles en su vida, aseguró que volvería a tomarla porque para él fue lo correcto, pues el crimen busca capturar al Estado, tomar territorios por la fuerza, apoderarse de las instituciones, corromper funcionarios y atemorizar a la población.

Así, aseguró que cuando él dejó el Gobierno, el Estado avanzaba y el narcotráfico retrocedía, y ahora que han pasado 12 años toca a la sociedad evaluar si esto se mantiene así o se ha revertido.

Opinó que un Presidente sólo tiene dos opciones: luchar o abdicar, y él eligió lo primero porque a su ver era lo correcto legal, moral y políticamente.

En su consideración, el combate del crimen organizado no se ha alcanzado por una falta de unidad en medio de un país que se ha polarizado internamente y que ahora se ve en riesgo de ser derrotado.

Tras llamar a la unidad y la lucha para “ganar” esto, sugirió al nuevo Gobierno federal actuar de manera eficaz, que corrija lo hecho en el pasado y que concrete una “verdadera” política de seguridad.

“Puede fortalecer lo que se haya hecho bien, y corregir lo que se tenga que corregir, tanto de mi gobierno como de los que me sucedieron. Ojalá pueda convocar a una verdadera política de Estado en materia de seguridad y justicia que, más allá de la polarización política, sume los esfuerzos de todos para derrotar al verdadero enemigo de México”, concluyó.

Previamente, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió a Calderón Hinojosa explique si sabía o no de las actividades ilícitas del exsecretario, declaración que fue reprobada por los exsecretarios calderonistas Ernesto Cordero, que lo señaló de carecer de autocrítica y de haberse convertido en la “vergüenza” del partido, y Javier Lozano, quien incluso lo llamó “pen…”.

“No sé si Marko Cortés es más pen…, perverso, corrupto o hipócrita. Como todavía presidente de Acción Nacional deberías pedirle cuentas al Gobierno en turno y al que se acaba de largar. Los mismos que denunciaron a García Luna lo hicieron con AMLO. Pero tu pequeñez te gana”, dijo.

“Marko Cortés te falta autocrítica y te sobra hígado…todos los indicadores de buen gobierno son favorables a los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón. Eres tan pequeño que no te das cuenta… ¡la vergüenza del PAN eres tú!”, publicó por su parte el extitular de Hacienda y Crédito Público en sus redes sociales.

Sheinbaum critica “cinismo” del exsecretario de Seguridad Pública

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró como “cinismo” que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentara una carta para pedir clemencia y en la que también criticó la reforma judicial, un día antes de que recibiera su sentencia en Estados Unidos.

En su conferencia de prensa matutina de ayer, la mandataria cuestionó con qué autoridad moral el exfuncionario del sexenio calderonista opinó sobre una decisión, dijo, que tomó la ciudadanía, mientras él era quien estaba en espera de sentencia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum Pardo criticó el hecho de que, en su escrito del pasado martes, García Luna se haya descrito como un personaje implacable que enfrentó a los grupos criminales que producen y distribuyen drogas.

“Mucho cinismo… una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, dan pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico en un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. ¿Qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México?, señaló.

Además, recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo público que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una investigación en la que también se le involucra (a García Luna) con el presunto segundo tirador en el magnicidio del excandidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio.

“Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación, de que está involucrado con el segundo… con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el Cisen. Llega a ser, bueno, con Fox, de la AFI, creo era de la Agencia Federal de Investigación. Y luego, llega a ser secretario de Seguridad”, expuso.

En la víspera de la sentencia que se dictó ayer contra García Luna, la Presidenta de México dijo estar en espera del fallo y también de lo que opinara el expresidente Felipe Calderón al respecto, lo cual ocurrió horas más tarde.

“Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente, que llegó con el haiga sido como haiga sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la Presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco… pues vamos a ver la sentencia de hoy, pues a un narco”, apuntó.

La jefa del Ejecutivo Federal mencionó que este jueves volverá a hablar del caso, una vez conocida la sentencia en contra de García Luna, como un ejercicio de memoria.

“Son cosas que no se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores y nosotros tenemos que estar informando de esto, es obligación de los mexicanos estar informados. Ahora resulta que es una víctima el señor”, comentó.

El martes por la tarde se difundió el contenido de una carta escrita a mano por Genaro García Luna, en la que pidió clemencia al juez que lleva su causa y le solicitó que le dictara una pena mínima, para que pudiera volver a estar con su familia.

En la misiva, el extitular de Seguridad Pública y anteriormente de la Agencia Federal de Investigación de la ahora extinta Procuraduría General de la República acusó al Gobierno de México de desmantelar al Poder Judicial por medio de la reforma con la que, dijo, se busca encarcelar a quienes combatieron a los aliados criminales de los políticos.

En su escrito, el exsecretario de Estado señaló que con dicha reforma el país entró en una etapa peligrosa, en la que se aleja de la democracia y se cuestionan las libertades, con lo que además se pone en riesgo la colaboración entre México y Estados Unidos.

Condena en EU divide opiniones

Luego de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, recibiera una sentencia de casi 39 años de prisión por parte del juez Brian Cogan en Estados Unidos, legisladores de distintos partidos asumieron posturas encontradas.

El senador de Acción Nacional, Ricardo Anaya, expresó su postura sobre el caso. Reconoció que “es una vergüenza lo sucedido”, y afirmó que “quien comete actos ilícitos debe asumir las consecuencias”.

El diputado panista Federico Döring lamentó las especulaciones y dijo que la sentencia es sólo “la respuesta de la Corte” y que la situación debe ser preocupante únicamente para aquellos involucrados: “Los únicos que deben estar preocupados son a quienes señalaron los narcotraficantes”.

Señaló que es común que el ejercicio de la justicia se dé en un país extranjero, y enfatizó: “Es lo que le debió pasar a Cienfuegos antes de que hicieran el ridículo aquí de exonerarlo sin presentarlo ante un juez; las fiscalías no hacen su trabajo, es una bofetada para todos quienes han sido víctimas de esos delincuentes, porque tienes aquí inútiles, como Rubén Rocha, de florero”.

Rubén Moreira, diputado del PRI, hizo un llamado a “que esto no se use para la distracción de todo lo que está sucediendo acá; hay que verlo como una resolución, pero esto no exime a nadie de combatir el crimen”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, dijo: “A mí me hubiera gustado como mexicano que el juicio hubiese sido en México. Por eso es oportuna la reforma judicial y por eso es importante que llevemos a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, para terminar con la corrupción”.

En tanto, el vocero del Grupo Parlamentario del guinda, Arturo Ávila Anaya, declaró que “hoy es un buen día porque se hace justicia al pueblo de México, ya que finalmente recibió sentencia Genaro García Luna”.

Indicó que es importante recordar la historia, porque la narrativa de García Luna viene de una Presidencia que se robó Felipe Calderón y que para legitimar su gestión como Presidente de la República, recurrió a la peor de las estrategias contra el narcotráfico: “Le declaró la guerra a nuestro país y sin estrategia”.

Ricardo Mejía Berdeja señaló que el grupo parlamentario del PT “está conforme, aunque esperábamos que fuera cadena perpetua; ustedes recordarán cuando comentamos el tema de la Guardia Nacional, y que dijimos que no queríamos que este cuerpo se descompusiera; García Luna estuvo en el Cisen, fue el coordinador de la Agencia Federal de Investigación y de distintas áreas de los cuerpos policiales, y la condena en su contra confirma la colusión del crimen organizado con Felipe Calderón”, sentenció.

EU formaliza acusación contra líderes del Cártel del Noreste

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó una nueva acusación en contra de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, respectivamente, líderes de la extinta organización de Los Zetas —hoy Cártel del Noreste (CDN) —, por conspiración en el tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y lavado de dinero ante la Corte de Distrito de Columbia.

Nicole Argentieri, fiscal y jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, aseguró que “los acusados dirigieron una organización de tráfico de drogas transnacional que fue responsable de cometer violencia extrema y de traficar enormes cantidades de narcóticos” a territorio estadounidense.

Advirtió que el Departamento está comprometido a hacer que los líderes de los cárteles como los acusados rindan cuentas por envenenar comunidades estadounidenses y alimentar la violencia.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, declaró, por su parte, que dichas personas son responsables de cometer docenas de asesinatos y de dirigir secuestros, actos de tortura por parte de los miembros del CDN para promover y proteger las actividades del tráfico de drogas y enriquecer a sus miembros.

En un comunicado, el diplomático destacó “la estrategia y acciones de Estados Unidos por desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que generan inseguridad y violencia en nuestros países, así como la rendición de cuentas de los implicados.

“La gravedad de los alegatos incluidos en la acusación subraya la importancia de nuestro trabajo compartido y cooperación con México en temas de interés común para proteger la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, subrayó.

Los hermanos Treviño Morales fueron detenidos en México en 2013 y 2015, respectivamente, y han estado recluidos en varias cárceles de alta seguridad del país.

El Gobierno de Estados Unidos solicitó a México la extradición de ambas personas, quienes están acusados en esa nación por delitos relacionados con el tráfico de drogas, sin embargo, jueces federales mexicanos han rechazado conceder la petición.

De otorgarse la extradición, el Z-40 y el Z-42 serían procesados por narcotráfico en EU y enfrentarían la pena máxima de cadena perpetua.