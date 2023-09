EU debe reconocer a los migrantes mexicanos, no dejaron caer su economía: Xóchitl Gálvez

La representarte del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez aseguró que debería haber un reconocimiento de Estados Unidos a la comunidad mexicana migrante, ya que, en momentos difíciles como la pandemia, “no se rajó” y sacó al país adelante.

En una visita que realizó con mexicanos que trabajan en el campo de California dijo que, a pesar de la emergencia sanitaria, los connacionales estuvieron produciendo alimentos e hizo que el país no se cayera económicamente del todo .

Para solucionar los problemas de nuestros migrantes, hay que escucharlos de cerca, no saludarlos de lejos. 🍓



Me identifico con todas ellas porque trabajan desde niñas para salir adelante.



¡Me hacen sentir muy orgullosa!#XóchitlInUSA#Estado33 pic.twitter.com/idyJfD0FOm — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 29, 2023

“Cuando escucho a los candidatos republicanos referirse a los mexicanos, cuando hay amenazas de deportaciones masivas, creo que tendrían que tener las cifras de cuántos mexicanos fallecieron en la pandemia parte, que se enteren que son los que sostuvieron a este país en momentos muy críticos”, explicó.

Señaló que es momento de terminar con el odio; ya que persiste el racismo, la discriminación y la xenofobia de los que creen que llegan los migrantes a quitarles cosas, cuando en realidad trabajan muy duro.

El mensaje para los mexicanos en California, fue el que sus familias se encuentren seguras en México, pues aseguró que están preocupados por la violencia que existe en los territorios, por ello, aclaró que hará un equipo con inteligencia y cooperación para enfrentar de manera directa a la delincuencia.

“Ellos están preocupados porque sus hijos estén seguros y eso lo vamos a enfrentar con un gran equipo y de frente”, dijo.

En torno al tema de salud y falta de medicamentos, señaló que el Estado debe responder ante la falta del seguro popular. Mientras que en el tema migratorio, dijo que la situación es muy complicada, ya que hay un grave problema por los que intentan llegar a México de manera irregular.

“Pararon las empresas ferroviarias por la cantidad de migrantes que llegan, no hay acuerdo con Estados Unidos, hay exceso de personas en los albergas, duermen en las calles y es un tema que nos rebasa de manera humanitaria. México no puede tratar mal a los migrantes aun que vayan de paso. México no está teniendo las condiciones para atenderlos”, detalló.

Comentó que es importante acudir a Estados Unidos para visitar a las comunidades de connacionales, ya que es importante escuchar sus demandas y atenderlos .

