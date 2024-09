Ex ministro José Ramón Cossío se pronuncia contra reforma judicial durante la 'marcha por la libertad'

El ex ministro en retiro José Ramón Cossío dijo que “la mal llamada reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no debe invocar al pueblo para servirse de él”.

Durante su participación como orador en la “Marcha por la libertad”, convocada por la Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional dijo que los manifestantes debieron ser escuchados antes de aprobar o discutir dicha reforma.

“No han querido sopesar lo que implica cambiar para mal el sistema de justicia del país, más aún, por qué no se animan a sí mismos, para sostener su individualidad sin estridencias ni heroísmos, fundados solos en la convicción de que lo se tiene que ser y se tiene que hacer”, expresó el ministro en retiro del máximo tribunal.

Cossío señaló que quienes se oponen a la reforma, no lo hacen para contradecir a una persona, o ir en contra de sus ideas, que por el contrario quienes se manifiestan lo hacen con el fin de poder trabajar en favor de todos los mexicanos y no de unos cuantos, ya que la justicia es imparcial y no tiene partido político.

“Quienes nos oponemos a la reforma, lo hacemos porque hemos leído y hemos comprendido sus alcances y tal vez sus motivaciones. Quienes nos oponemos a la reforma, no consideramos correcto que se invoque a la colectividad, pueblo, para servirse de él”, dijo.

