Exhibe Layda supuesto pacto de Alito y Córdova

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, volvió a arremeter contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien acusó de hacer acuerdos para reducir multas impuestas por el INE, y contra el senador Ricardo Monreal, al que señaló de “vender favores” durante un proceso electoral de la Ciudad de México.

Durante la emisión número 47 del Martes del Jaguar, la mandataria aseguró que el legislador de su partido “metió manos y dinero” para ganar posiciones en la capital del país, mediante intermediarios que solicitaban cantidades entre los diez y 40 millones de pesos.

La elecciones a las que hizo referencia fueron las celebradas en 2018, pues fue donde la gobernadora logró el triunfo para dirigir la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

“Y si se deciden a investigar sobre que, a los candidatos, al menos a mí me tocó, intentó vender favores que no necesitábamos ni le estábamos pidiendo. Primero, para que yo pudiera competir, y después para que me pudieran dar la constancia de que ya había ganado. Y te insinuaba el equipo, de diez a 40 millones”, dijo.

Con esto, la mandataria local nuevamente sugirió la salida de Monreal Ávila del partido; además, dijo que su “deshonra será la cárcel” y aunque afirmó que no desea venganza en su contra, exclamó: “para ti ni odio ni rencores, sólo la muerte, pero tranquilícense, porque la muerte entre los mayas no existe, la verdadera muerte es el olvido”.

En un segundo momento, mostró transcripciones de supuestas conversaciones entre el líder tricolor, Alejandro Moreno, y el secretario de finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, quien habría hecho negociaciones para conseguir que el INE redujera multas al partido de 600 mdp a 300 mil pesos en 2019 y de 72 mdp a 1.4 mdp en 2020.

Asimismo, exhibe otra presunta conversación entre Alito y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para conseguir que se autorizaran cambios estatutarios desde el Consejo Político Nacional del PRI en 2020.

Una segunda parte de la conversación, desarrollada en septiembre de 2020, apunta que el priista habría ofrecido a Córdova Vianello apoyar en temas presupuestales del órgano electoral.