Exhorta AMLO a Norma Piña a definir devolución de 15 mmdp de fideicomisos del PJ

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, a definir ya la devolución de los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, porque “todavía no veo claro” o simplemente se trató de una “jugarreta”.

En conferencia de prensa matutina, AMLO cuestionó el silencio que hasta ahora hay por parte de la ministra Piña, después de la carta que le mandó hace unos días donde planteó la disposición a revisar el tema de los fideicomisos.

“Me mandó una carta, ustedes saben, a lo mejor un día de esto la damos a conocer, la presidenta de la Suprema Corte que iban a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro, ¿qué están pensando? porque no se puede esa jugarreta, es de mal gusto.

“Decir por acá el doble discurso, la doble moral, la hipocresía: vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá los jueces que son libres (entre comillas) promueven amparos”, dijo AMLO.

#ConferenciaPresidente | Jueves 9 de noviembre de 2023. https://t.co/thy1SVEkn5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 9, 2023

AMLO informó que revisará el gobierno federal qué pasó con este acuerdo al que se comprometió la presidenta de la SCJN, pues “seguramente se han de haber enojado los del bloque conservador con ella y le han de haber dicho: ‘¿Qué pasó, si los fideicomisos no se tocan, y ahora como vas a comprometer para ayudar a Acapulco si no nos preguntaste?, ¿qué te crees que te mandas sola?.

“Vamos a esperarnos porque cuando ella lo planteó yo hice un reconocimiento y claro que lo voy a reconocer, pero no se pueden ocultar ya estas cosas. No me ha informado la secretaria de Gobernación, es la encargada de ver si van a devolver los 15 millones o no, o ahora esperar a que resuelvan los amparos”, expuso AMLO.

El titular del Ejecutivo federal dijo que el gobierno tiene recursos suficientes para apoyar la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, pero nunca está de más otro recurso económico.

“Además ya hay el compromiso público, entonces vamos a ver qué sucede (…) Tienen amparo, ¿o es una confabulación o es una rebelión. Qué será?”, preguntó, mientras el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas le informó que la juez que otorgó el amparo contra los fideicomisos, es la misma que pertenece a la asociación de jueces que lo promovió.