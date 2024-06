Exigen en PAN evitar que Marko entregue bastón de mando a un incondicional

Voces críticas en el seno del PAN exigieron que se evite la posibilidad de que el líder nacional, Marko Cortés, que deberá entrar en un proceso de recambio de la dirigencia, entregue el “bastón de mando” sucesorio a una persona incondicional suya.

Excandidatos a la presidencia del partido aseguraron que la dirigencia nacional no va a renunciar en estos momentos, “por dignidad”, aunque deberá seguir el proceso estatutario para salir de manera correcta, aunque para la reestructuración, señalaron, se necesitan de cuadros nuevos, sin cercanía a Marko Cortés y que, además, provengan de la sociedad civil.

En entrevista con La Razón, Adriana Dávila, excandidata a la dirigencia, dijo que, ante los resultados y el actual panorama, ya viene el cambio de dirigencia y, por ello, deben concluir el proceso.

Yo no estoy pidiendo la renuncia, lo que estoy pidiendo es que no haya una reedición de emular lo que hizo (el Presidente Andrés Manuel) López Obrador; es decir, que ahí está una entrega de bastón de mando. No queremos aquí nuestra propia entrega de bastón de mando por parte de la dirigencia

Adriana Dávila, Excandidata a la dirigencia del PAN

Señaló que se debe seguir un proceso de cambio de dirigencia transparente, donde se elijan cuadros nuevos y que no haya una relación con el líder que se va, ya que “todos” los que estuvieron en la toma de decisiones, y que son cercanos a Marko Cortés, demostraron no tener resultados que avalen su trabajo.

Al respecto, Gerardo Priego, también excandidato a la dirigencia del PAN, señaló que, a pesar del tiempo y la experiencia de los tres partidos, no pudieron construir en seis años una candidatura que emocionara y atrajera a la gente, pues ni con la figura de Xóchitl Gálvez lograron hacerlo.

Pues Marko Cortés ya se va; o sea, no renunciar por dignidad propia; vamos, nunca ha tenido eso, dignidad. El problema ahora es que va a querer imponer a un incondicional de él, igual con la cola aplastada, y que tengamos seis años más de un PAN arrodillado ante el ilegítimo poder de Morena en el gobierno

Gerardo Priego, Excandidato a la dirigencia del PAN

Señaló que se requiere hacer una rebelión al interior de los partidos, pero con verdaderos demócratas: “Sí, rebeldes, y eso es lo que desafortunadamente ya no hay, hay pseudoliderazgos que están agarrados por la cola; entonces, es deprimente lo de las circunstancias actuales de los liderazgos de los partidos políticos”.

Denunció que los líderes partidistas fueron “obsoletos e ineficientes” y por ello, las organizaciones civiles se tuvieron que organizar, a través de la Marea Rosa, “porque tenía que ser una cosa realmente ciudadana y no el desprestigio que acumulan esta camada de pseudoliderazgos”.

Gerardo Priego agregó que si bien Marko Cortés ya se va, el riesgo es que quiera imponer a un incondicional para que se quede al frente del PAN, lo que debe ser evitado, ya que no se debe estar “arrodillado” ante Morena más tiempo.

Mencionó que en el PAN hay una serie de “bandidos” en diversas partes del país dirigiendo los destinos del blanquiazul, y por ello dijo que es necesaria la aparición de nuevos cuadros, demócratas y comprometidos, que den una nueva cara a la fuerza política, ya que terminó el 2 de junio, pero siguen muchas batallas nuevas que se deben enfrentar, pero sin “pseudoliderazgos” que sólo han traído problemas.

Dávila aseguró, además, que una de las cosas que falló en la elección del pasado 2 de junio fue la falta de presencia, vigilancia y observación en las casillas electorales, lo que facilitó la labor de Morena.