Exigen a la Sanjuana Martínez que presente pruebas sobre los presuntos “moches”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó ayer a la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, a presentar pruebas de que el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, le pidió 20 por ciento de las liquidaciones del sindicato de la agencia para destinarlos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

“Yo respeto lo que dice esta compañera, pero no comparto (…) No es cierto, conozco muy bien al secretario del Trabajo, Marath, es un hombre con convicciones, ideales, honesto. Desde luego, conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María (Alcalde), una mujer con principios, ideales, honesta, incorruptible, y conozco a Claudia”, dijo el mandatario.

Se pronunció porque se investigue lo que tiene Sheinbaum con lo de otras y otros personajes políticos, para darse cuenta de quién es ella. Añadió que hay tres cosas en la vida que no se pueden ocultar y una de ellas es el dinero.

Por ello, pidió pruebas a Sanjuana Martínez sobre sus señalamientos sobre los presuntos “moches”: “No estoy limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: No mentir, no robar y no traicionar”.

López Obrador aclaró que su gobierno no censura a nadie, pues por encima de todo está la libertad y no la “mordaza”.

En el mismo sentido se manifestó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien instó a la periodista a acudir a las instancias judiciales, en caso de que sea cierta la acusación que hizo.

Opinó que las declaraciones de Martínez en un diario de circulación nacional son parte de los tiempos electorales que se viven y que representa un hecho al que el país estará sujeto durante la primera mitad del año, por lo que “hay que tener la cabeza fría y la piel gruesa para entenderlo, asimilarlo, respetarlo”.

Sin embargo, dijo que las “acusaciones a la ligera” no deberían ser parte del debate electoral, en el que dijo que ante “la falta de ideas empiezan los ataques, los insultos, los adjetivos”.