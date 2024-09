Expertos advierten que 4T arriesga la enmienda

Morena debe respetar que la mayoría calificada en el Senado se alcanza con 86 y no con 85 votos, pues de insistir en redondear los cálculos, argumentando una interpretación, se arriesga a que la reforma judicial que se votará en la Cámara alta sea tirada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidieron especialistas.

Esta semana, el presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que con 85 legisladores que apoyen la reforma, ésta saldrá adelante, pues es de recordar que la constitución indica que con dos tercios de la totalidad de presentes al momento de una votación se pueden avalar cambios a la carta magna.

Raúl Contreras Bustamante, doctor jurista y exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que aunque las dos terceras partes estrictas de 128 senadores es 85.3, no se puede redondear la cifra e ignorar al 0.33, porque “las matemáticas no pueden ser aplicadas a beneficio del que las quiera usar en su favor”.

Si uno se pone a hacer los cálculos matemáticos, se necesitan 85.33 (legisladores), entonces la interpretación de que ese .33 cuenta es absolutamente discutible (…) Si no se cumpliera con el formalismo de 86 senadores, sí podría sobrevenir una intervención de la Corte

Raúl Contreras Bustamante, Doctor jurista

Ahondó en que el proceso de reforma, como lo que ocurre ahora en el Congreso, no puede ser suspendido ni interferir, pero más adelante se pueden determinar acciones para invalidar cualquier cambio hecho si no se cumplen con las formalidades debidas.

“Si uno se pone a hacer los cálculos matemáticos, se necesitan 85.33 (legisladores), entonces la interpretación de que ese .33 cuenta es absolutamente discutible, pero ya la Corte ha habido antecedentes, se requieren 86 miembros del Senado. Si no se cumpliera con el formalismo de 86 senadores, sí podría sobrevenir una intervención de la Suprema Corte para declarar inconstitucional este proceso”, dijo en entrevista con La Razón.

Consideró innecesario apresurar la votación, dado que Morena y aliados ya tienen segura una mayoría en el Congreso para avalar cualquier reforma en el momento que así lo dispongan durante los próximos tres años.

Si te piden las dos terceras partes, se necesitan más de 85.3 y como no tenemos ni medio senador, ni un tercio de senadores pues se necesitan 86. Esto es un tema de quorum constitucional, no un tema de una boleta de primaria

Javier Martín Reyes, Especialista en derecho constitucional

Sobre el punto, Javier Martín Reyes, especialista en derecho constitucional, calificó el plan del bloque de la Cuarta Transformación para interpretar la Constitución como “absurdo e insostenible”, porque los 86 votos que se requieren no son un asunto a discusión, e insistir en otra conclusión “revela un desconocimiento brutal aritmética elemental” o “están mintiendo interesadamente y con dolo”.

“Si tienes nueve personas y me dice: ´oye, es que con cuatro ya cumplí la mitad´, pues no, la mitad de nueve es 4.5, entonces para tener por lo menos la mitad necesitas cinco para rebasar el 4.5, acá es exactamente lo mismo, si te piden las dos terceras partes, se necesitan más de 85.3 y como no tenemos ni medio senador, ni un tercio de senadores pues se necesitan 86. Esto es un tema de quorum constitucional, no un tema de una boleta de primaria”, dijo.

Coincidió en señalar que si se valida la reforma ignorando este cálculo indicado desde la Constitución, permitirá que la oposición tenga argumentos para presentar acciones de inconstitucionalidad, que entonces deberán resolver los ministros.

“Si viéramos una violación tan flagrante al procedimiento constitucional, pues posiblemente podríamos estar en un escenario donde veamos un una primera invalidación de este tipo, nunca ha sucedido”, declaró.