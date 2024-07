Y era al gobernador de Sonora, nos comentan, al que le urgía decir que de su estado no despegó la aeronave en la que fue detenido en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada. “En materia de investigación se trabaja con hipótesis y las hipótesis originales se han ido despejando y queda cada día más clara la información. Partiendo de la información que han dado autoridades americanas se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo”, ha señalado Alfonso Durazo con aparente alivio. Ello, a pesar de que el Gobierno federal no ha retirado la versión original que difundió del tema, en espera de que siga apareciendo información que clarifique las condiciones en las que el capo del Cártel de Sinaloa cayó en manos de EU. “La recomendación de mi parte sería esperar a que la autoridad federal nos comparta información concluyente y fidedigna”, refirió también Durazo. En el caso, sin embargo, por la falta de datos, nos comentan, aún no se puede descartar tampoco el factor Sonora. Pendientes.