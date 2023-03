Falsifican implantes de columna

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó a personal de salud, distribuidores y farmacias del sistema público y privado, sobre la falsificación de ocho tipos de dispositivos médicos que han sido falsificados y entre los que se incluyen implantes para columna torácica y lumbar.

Dichos productos no muestran número de registro sanitario, lo cual podría implicar riesgos en la salud del paciente que acceda a ellos, al no estar verificados conforme a las normas.

Otros de los productos señalados como apócrifos son: tornillos, barras, ganchos y barras para conector transversal; y cajas intersomáticas torácicas y lumbares.

Las irregularidades que presentan estos dispositivos falsos consisten en que presentan un solo color; no tienen grabados visibles; los códigos y nombres plasmados en la etiqueta no forman parte del catálogo de productos Human Tech; el empaque es color blanco en ambos lados; textos de menor calidad, y las referencias no existen en el catálogo del fabricante.

Por lo anterior, la autoridad sanitaria recomienda a distribuidores, farmacias, personal médico y población en general no adquirir ni utilizar ninguno de los productos aquí citados. Además, se exhorta a presentar la denuncia sanitaria correspondiente en gob.mx/cofepris.

Cofepris advirtió que de manera constante mantiene acciones de vigilancia sanitaria para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población.