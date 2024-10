Falso, que se haya despedido a 700 trabajadores de la Cámara de Diputados, afirma Mauricio Farah.

El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, dijo que es falsa la declaración de que se han despedido a 700 personas trabajadoras del Palacio Legislativo de San Lázaro, en lo que va del mes de octubre.

“El dato de que hay 700 despidos me parece absolutamente falso, y lo primero que tenemos que hacer todos, responsablemente, es conducirnos con la verdad”, enfatizó en declaraciones a los medios de comunicación.

El funcionario de la Cámara de Diputados pidió que, si alguien afirma que hay 700 despidos que lo compruebe o, de lo contrario, que ofrezca una disculpa, la cual “siempre será bien recibida, porque creo que la gente puede cometer errores”.

Recordó que él ingresó a Cámara de Diputados con el voto unánime de los legisladores, el 2 de octubre, para cumplir con una función y una responsabilidad. “Si a partir del 2 de octubre hay 700 despidos, yo ofrezco mi renuncia”, dijo.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

Aclaró que sí ha habido despidos “a partir de que algunos de los trabajadores estaban directamente vinculados con ellos, con cargo a la nómina de la Cámara de Diputados, y muchos no venían o simplemente venían en los horarios que ellos querían”.

“Por eso yo pregunto: ¿será que quieren, más bien, 700 personas trabajando con ellos? Porque esa sería otra cosa. No lo sé, yo hago la pregunta, no me atrevo a hacer infundios, como parecería que ayer los hicieron”, cuestionó.

Reiteró que hay falsedad, “hay una falsedad en el dato. Yo pongo mi renuncia, si ellos comprueban 700 despidos a partir de que yo ingresé. Yo me voy. Y si no, creo que sería muy honorable por parte de ellos expresar una disculpa”, enfatizó.

JVR