Atoran especialización médica fraudes, pocas plazas, prueba confusa...

El proceso de especialización médica en México enfrenta una serie de obstáculos que no le permiten avanzar, pues quienes aspiran a obtener una plaza de este tipo son víctimas no sólo de fraudes, sino también de falta de espacios, residencias concedidas que resultan inaccesibles para sus posibilidades y hasta exámenes confusos.

Por instrucciones presidenciales, el programa nacional de residencias médicas abrió más espacios para la promoción, pero para el médico general Abraham Figueroa, de Guanajuato, esto no es suficiente, pues afirmó que “siguen existiendo cuellos de botella en el proceso mismo, desde la aplicación del examen hasta el método de residencia médica”.

“La repartición misma y elección de especialidad tiene claras deficiencias. El déficit de médicos con entrenamiento especial en terapia intensiva, urgencias médico-quirúrgicas, neumología y epidemiología había quedado en evidencia incluso antes de la pandemia, y a pesar del esfuerzo en aumentar las plazas, los problemas de estructura siguen latentes, no hay espacios de residencia”, denunció el médico a La Razón.

Para Mariana Meléndez, quien aspira a ingresar a la especialidad pediátrica, son urgentes reformas al examen de especialidad, pues aseguró que los organizadores del examen no contemplan el caso de muchas médicas que son madres, o bien, algunas que cuidan de sus padres, por lo que las ponen en desventaja, pues las residencias que llegan a otorgar son inaccesibles tanto para su modo de vida como para sus recursos.

A estos problemas se suma el hecho de que, en los últimos años, han crecido los fraudes digitales que prometen un lugar. Médicos entrevistados por La Razón revelaron que esto se debe a la desesperación que muchos sienten de no poder obtener una plaza, a pesar de asistir a cursos, pues consideraron que se trata de un examen que requiere una valoración y reformas en su estructura.

“No es justificante realizar un pago para obtener un mejor resultado en esta prueba, pero te puedo decir que llevo cinco años intentando quedar en la residencia para cirujano y no se ha logrado; he asistido a asesorías y no ha ocurrido, así que este año se me hizo la oferta, por parte de una supuesta persona que trabaja en la secretaría, y accedí, hice una primera transferencia de cinco mil pesos y el resto supuestamente lo daría cuando lo obtuviera. Efectivamente, era un fraude”, dijo apenado José Luis Cortés.

Diego Orduña, otro médico general en Puebla, coincidió en que el fraude en el que también cayó se debió a “la desesperación”.

Expuso que él, como muchos otros médicos, espera que con el nuevo Gobierno se haga una reestructura y reforma a este examen de especialidad, pues mencionó “es una bomba de estrés y tiempo para muchos compañeros; sé de varios que han caído en estos fraudes, parece que nos andan localizando, pero el examen no es que sea estricto, es que es confuso; muchos esperamos que se haga un cambio al examen y pues nosotros no caer en desesperación”, manifestó.

Este año, 50 mil 940 profesionales médicos sustentaron en días pasados el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2024.

Ya en el 2023 el examen había mostrado un alto nivel de demanda, pues se presentaron 47 mil 246 médicos sustentantes para las 18 mil 529 plazas, entre nacionales y extranjeros. Esto supone un aumento sólo de 34 plazas respecto al ENARM 2022, cuando se ofertaron 18 mil 495 plazas, las mismas disponibles para este 2024. Los resultados finales del ENARM se publicarán en mayo del 2025.

Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, “en el segundo trimestre de 2023 la fuerza laboral de médicos generales y especialistas fue de 666 mil personas; esta composición se fracciona en médicos generales y familiares (que son 385 mil) y médicos especialistas (cerca de 281 mil)”.

Dijo que México cuenta con 2.4 médicos por cada mil habitantes, debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 3.5.