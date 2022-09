A falta de soluciones, mexicanos se ven obligados a retirar dinero de sus Afores: López Rabadán

El PAN en el Senado aseveró que mientras el Presidente de la República continúa con discursos populistas, los mexicanos no cuentan con recursos suficientes en sus bolsillos y se han visto obligados a comprometer su futuro al retirar recursos de sus Afores.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del blanquiazul, Kenia López Rabadán, se refirió al tema que destacó La Razón en su portada de este lunes respecto a que los retiros de las Afores alcanzaron su pico durante el mes de agosto ante la inflación.

Al respecto, dijo que es evidente que el país vive la peor inflación de los últimos 20 años, lo que hace imposible que las familias mexicanas puedan satisfacer las necesidades básicas.

te puede interesar Costo de canasta de consumo, mayor en hogares de menores ingresos por inflación: Banxico

“Es difícil poder comprar todo lo que se necesita porque los precios están muy altos, el huevo, el pollo, la carne, las tortillas, es evidente que no está alcanzando para poder comprar lo que se necesita llevar para la mesa de las familias en México”, comentó.

En conferencia de prensa, dijo que esto ha llevado a que los mexicanos opten por retirar fondos de sus Afores, aunque ello implique comprometer su futuro.

Por ello, reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en lugar de brindar soluciones, se dedique a dar discursos populistas que en nada ayudan a que las familias cuenten con recursos o a mejorar la situación económica.

“Por qué están teniendo que ir a retirar de sus Afores, por qué están teniendo que ir a retirar este dinero, además poniendo en riesgo la parte de la adultez mayor de las personas, por qué lo están haciendo, porque no tienen dinero, porque el Presidente de la República piensa que solamente con discursos populistas va a resolver a las familias mexicanas las necesidades económicas y ese es un gran error.

“Hoy, no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos; hoy, no alcanza para comprar lo necesario para dar de comer a las familias; hoy, claramente la economía en México está devastada; mientras tanto, el Presidente de la República sigue queriendo administrar el poder, pero no dando soluciones”, manifestó.

FBPT