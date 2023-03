“Con FCH imperó un narcoestado”: AMLO

Existen elementos suficientes para afirmar que el de Felipe Calderón fue un narcoestado, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, reconoció que no hay denuncias contra el exmandatario panista porque una posible acusación dependerá de las declaraciones del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, si decide convertirse en testigo colaborador en Estados Unidos.

“Yo creo que sí hay elementos para sostener que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado, porque fue un gobierno, de principio a fin, violatorio de la Constitución; un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio”, señaló el Presidente.

Recordó el comunicado que publicó Calderón, cuando estaba por determinarse la responsabilidad de García Luna en un juicio en Estados Unidos, en el que reconoció que declaró la guerra al narcotráfico y no se siente arrepentido.

“Hasta el día que juzgaron a García Luna, su último comunicado sobre este tema, ¿qué dice?: ‘Yo ordené el combate a los narcotraficantes y lo volvería a hacer’, o sea, ‘yo les declaré la guerra y lo volvería a hacer’, porque es una manera de pensar, de ser. Por eso somos muy distintos, por eso siempre hablo que existe el pensamiento conservador y existe el pensamiento liberal”, reiteró el mandatario.

Otro episodio que dijo el mandatario retrata el talante de Calderón, fue la entrevista que concedió a la periodista Denisse Maerker en la que respondió al cuestionarlo sobre su triunfo: “Mira, Denise, cómo dicen en mi pueblo, haiga sido como haiga sido. Eso refleja bien la personalidad de Calderón, él tiene instintos autoritarios y es un prototipo de la derecha y el conservadurismo en México”, sostuvo López Obrador.

Sin embargo, tuvo que reconocer que no hay elementos para fincarle responsabilidad penal, por lo que dijo el testimonio de García Luna sería de gran valor, si decide a convertirse en un colaborador de las autoridades judiciales.

“Entonces, sí hace falta que salga todo. Y ojalá y el señor García Luna hable cómo fue subiendo, escalando, y sus vinculaciones con Fox, sus vinculaciones sobre todo con Calderón. Con Calderón se hicieron cosas muy extrañas, muy extrañas, pero, ya dije, nosotros preguntamos a la gente. Y no es mi fuerte la venganza. Y si estamos metidos en esto es porque esto va a ayudar mucho a purificar la vida pública, o sea, la no repetición, que no se repita”, dijo el mandatario.