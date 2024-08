En esta fecha podría darse validez de elección presidencial, señala el magistrado Reyes Rodríguez

La validez de la elección presidencial y entrega de constancia como presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser el próximo 8 de agosto, señaló el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón.

Entrevistado al concluir la sesión pública de este miércoles, aseguró que hasta el momento no ha sido entregado el calendario “crítico” para declarar la validez de la elección presidencial por parte de la titular del TEPJF, Mónica Soto Fregoso.

“No se descarta nada cuando no se tiene información. Ni se encarta ni se descarta. A mí no, sí he leído en algunos medios que probablemente esto se dé entre el 7 y 8 de agosto”, declaró.

Recordó que hace seis años cuando obtuvo el triunfo Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena y sus aliados PT y PVEM, la entrega de la constancia fue el 8 de agosto.

Refirió que el procedimiento jurídico es resolver los juicios de inconformidad respecto de los resultados en casillas, distritos, para poder después tener el cómputo final.

“Resolver los juicios de inconformidad sobre esta nulidad, estos juicios parentales como les llaman. Una vez que estén resueltos estos juicios, tanto los de nulidad como los de resultados, después se tiene que emitir el dictamen y una vez emitido se entrega la constancia”, detalló.

Indicó que no se han resuelto los 240 juicios de inconformidad sobre la elección presidencial, “ya habían sido publicados algunos listados en una sesión, se retiraron, pero ya están circulando proyectos, me imagino que la próxima semana se resolverán en sesión”, agregó.

El magistrado Rodríguez Mondragón reconoció, por otro lado, que son políticos los actuales procesos de nombramientos que se realizan en la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el propio TEPJF, por lo que esos procesos deben ser revisados y reformados.

Expuso que dichos procesos para nombrar a esos servidores “no están dando los resultados que se esperaban del diseño que se consensuó políticamente en la transición democrática”.

“Esos procesos de nombramiento que son políticos, hay que reconocerlo, tiene su parte técnica y profesional, por supuesto deben ser revisados y reformados porque no están respondiendo a las condiciones y garantías que se espera de esos procesos de nombramiento, por lo menos no en el actual contexto político”, indicó.

Reyes Rodríguez se refirió a la propuesta de voto popular para nombrar a ministros, jueces y magistrados del PJ, la cual, enfatizó, necesita de la administración de un proceso electoral, en donde se tiene que decidir las etapas, condiciones, la forma y otros temas.

“Los procesos de elección es quién se vota, cómo se vota y cómo se organiza la elección y bajo qué condiciones se va a informar a la ciudadanía para que ejerzan un voto informado”, puntualizó.

